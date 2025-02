Várzea Grande amplia estratégia de combate às arboviroses com atendimentos aos sábados

O objetivo comum é fortalecer a categoria e ofertar um atendimento ainda mais qualificado aos usuários do SUS

A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deise Bocalon, se reuniu com a diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) para debater melhorias para a categoria. Durante o encontro, foram discutidas condições de trabalho, valorização profissional e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à enfermagem no Município.

A reunião contou com a presença da presidente do Coren-MT, enfermeira Bruna Santiago, do conselheiro-secretário, João Pedro Neto, e demais membros da diretoria. O diálogo entre a gestão municipal e o Conselho reforça o compromisso da atual gestão em garantir melhores condições de atuação para os profissionais da enfermagem e um atendimento mais qualificado à população.

A prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião da Zaeli, ambos do PL, têm priorizado ações voltadas à saúde e à valorização dos servidores, buscando parcerias para fortalecer o setor. O Coren-MT destacou a importância da colaboração entre o Município e o Conselho para assegurar avanços concretos para a categoria.

“A prefeitura de Várzea Grande segue investindo na saúde e no fortalecimento dos serviços prestados à população, reafirmando o compromisso com os profissionais que atuam na linha de frente do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ratificou Deisi.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT