Várzea Grande amplia rede de pontos de ônibus com 34 novos abrigos entregues

O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) completa neste sábado, 13 de setembro, 37 anos de história. São quase quatro décadas como referência em urgência e emergência para a Baixada Cuiabana, sendo o único hospital que realiza cirurgias de alta complexidade para toda a região.

A celebração vem acompanhada de um novo capítulo: a unidade passa por um processo de reestruturação conduzido pela atual gestão da prefeita Flávia Moretti (PL), sob a coordenação da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalom, e da subsecretária Érika Carvalho, que está a frente da unidade hospitalar.

“Quando assumimos, encontramos o hospital em condições caóticas: sem macas, sem suporte para soro, sem fios de sutura, com salas fechadas por infiltração e pacientes internados nos corredores. A saúde passou a ser prioridade, no mesmo patamar da água. Graças às parcerias e ao apoio do Governo do Estado, estamos conseguindo mudar essa realidade, com obras que estavam paradas e agora viram conquistas concretas”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.

Para a subsecretária Érika Carvalho, o momento é de celebrar conquistas e reconhecer a força da equipe. “Hoje celebramos 37 anos de história do único hospital que realiza cirurgias de urgência e emergência em Várzea Grande e toda a Baixada Cuiabana. Mais do que comemorar, é momento de reconhecer o trabalho dos profissionais e celebrar as melhorias que estão acontecendo, como, reformas de telhados e banheiros, modernização elétrica, instalação de geradores e novas tecnologias. São 37 anos salvando vidas e avançando para o futuro”, comemora.

A secretária Deisi Bocalom, a frente da pasta da saúde a nove meses, reforça que o aniversário marca um ciclo de investimentos robustos. “Hoje podemos comemorar de verdade os 37 anos do nosso Pronto-Socorro. A reforma em andamento garantirá mais qualidade e dignidade no atendimento aos pacientes. E ainda teremos muitas novidades, com apoio importante do Governo do Estado, conquistado pela nossa prefeita Flávia Moretti e pelo vice Tião da Zaeli.”

Histórias que emocionam

O aniversário também é um convite para homenagear quem construiu a trajetória do HPSMVG. Histórias de profissionais e pacientes que transformaram o hospital em um espaço de esperança e superação.

O condutor Juan Carlos de Barros, conhecido como Batiquinho, hoje colaborador da unidade, carrega uma ligação especial com o hospital. “Fui operado de vesícula pelo Dr. Juliano Canavarros em 2013. Já passei por vários órgãos públicos e hoje estou a três meses como colaborador no “PS” e me sinto feliz em fazer parte dessa família que me acolheu. É gratidão em dobro: como paciente e como servidor”, comemora.

A médica Dra. Adriana Podanowski, que ingressou em 2012, viveu momentos marcantes, como a pandemia da COVID-19, e hoje ajuda a construir o futuro da unidade. “O pronto-socorro me mostrou a grandeza de cuidar não só da saúde, mas também da vida emocional dos pacientes. Hoje, além de coordenar a Clínica Médica, estamos criando a primeira Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos de Várzea Grande. Nosso propósito é sempre o mesmo: oferecer cuidado humano, próximo e de qualidade.”

Para a servidora Maria Donizete da Silva, conhecida como Zeth, que atua há 33 anos no hospital, a palavra é gratidão. “Aqui se tornou minha segunda casa. Passei pelo RH, Diretoria e hoje sou secretária da Diretoria Clínica. Vivi histórias que nunca vou esquecer, como a de uma criança que ficou internada por quase um ano e criou comigo um vínculo tão forte que chorava quando eu ia embora. Isso mostra que nosso trabalho vai além da técnica: é amor, dedicação e humanidade.”

Jovelina da Silva Larrea, chamada carinhosamente por Jô, soma 25 anos de atuação em diversas funções dentro do hospital e resume sua trajetória em uma palavra: amor.

“Foi aqui que criei meus filhos, que aprendi e cresci como pessoa e profissional. Já passei por quase todos os setores e hoje atuo no acolhimento social. Entro cedo, muitas vezes saio tarde, mas sempre com a certeza de que faço o que amo: cuidar das pessoas.”

Um elo para toda a região

Com 37 anos de serviços prestados, o HPSMVG se consolidou como referência não apenas para Várzea Grande, mas para todos os municípios da Baixada Cuiabana. A unidade é o maior elo do SUS entre as cidades que integram o CIMVRC (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Rio Cuiabá), reafirmando sua importância estratégica para a saúde pública de Mato Grosso.

Mais do que uma data comemorativa, os 37 anos do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande marcam o início de um novo tempo: de reformas, de humanização e de valorização dos profissionais que fazem a diferença.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT