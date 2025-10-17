Várzea Grande apresenta resultados de investimentos em tecnologia e inovação

Gratidão e alinhamento político deram o tom em discursos de união entre Prefeitura, Governo do Estado e a Assembleia Legislativa

Discursos de gratidão, maturidade política e compromisso com o desenvolvimento do município de Várzea Grande. Assim foram as falas dos representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Executivo Municipal durante a entrega de maquinários para a agricultura familiar, para Obras e Serviços Públicos na tarde de ontem (15). O ato simbólico reuniu a prefeita Flávia Moretti (PL), o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), e os deputados estaduais Eduardo Botelho (União), Fábio Tardin (Fabinho/PSB) e Júlio Campos (União), além de vereadores do município e servidores.

A prefeita Flávia Moretti destacou o gesto de cooperação entre os poderes e agradeceu o apoio contínuo do Governo do Estado e dos parlamentares. “Vice-governador Pivetta, leve ao governador Mauro Mendes a minha gratidão. Obrigada aos deputados Botelho, Fabinho e Júlio Campos. É com muito orgulho que vejo essa parceria crescer e amadurecer, independentemente de partidos ou disputas eleitorais. O cidadão não tem culpa do que acontece no campo político, ele tem direito a um serviço público de qualidade”, afirmou.

A prefeita lembrou que a cidade tem avançado graças ao apoio do Estado e da ALMT. “Se não fosse o Governo do Estado, Várzea Grande ainda estaria no caos. Tivemos a mão do vice-governador, dos deputados e do governador Mauro Mendes caminhando junto conosco. Recursos próprios, nós não tínhamos e ainda não temos. Sobrevivemos com o fôlego dessas parcerias”, ressaltou.

MAIS APOIO – Pivetta, representando o governador Mauro Mendes (União), enfatizou que o objetivo do Estado é estar presente nos municípios com políticas que impulsionem o desenvolvimento local. “O Desenvolve MT vai instalar uma unidade em Várzea Grande para atender diretamente os pequenos produtores e empreendedores. Queremos que a população tenha facilidade para apresentar seus projetos e receber crédito”, declarou.

Durante o discurso, Pivetta também fez questão de ressaltar o laço pessoal com a cidade e o orgulho em ver o progresso local. “Venho a Várzea Grande e lembro da minha história. Aqui encontrei a mulher que me deu dois filhos. Tenho carinho genuíno por essa cidade. E essa entrega de hoje simboliza a nossa vontade de andar de mãos dadas com Várzea Grande”, completou.

O deputado Eduardo Botelho destacou o espírito de união política em favor do Município. “Quando o assunto é Várzea Grande, não há divergência. Trabalhamos juntos: Prefeitura, Assembleia e Governo. Esses equipamentos são resultado de um esforço coletivo. O foco é a agricultura, mas eles também vão ajudar nas obras, na limpeza e em serviços urbanos. Tudo o que temos trazido é fruto de trabalho conjunto”, disse.

O deputado Fábio Tardin (Fabinho) reforçou o mesmo tom de parceria e gratidão. “Levamos dez pedidos ao vice-governador Pivetta e ele atendeu a todos. Esses equipamentos representam apenas uma parte do que está por vir. Outros investimentos chegarão. E tudo isso não é mérito de um ou de outro, mas de um trabalho coletivo em favor do povo de Várzea Grande”, afirmou.

Já o deputado Júlio Campos destacou o momento como “histórico” para Várzea Grande. “Passou eleição, acabou briga. Aqui somos todos do Partido de Várzea Grande, unidos pelo desenvolvimento da nossa terra”, destacou Campos, enaltecendo o trabalho conjunto com a prefeita Flávia Moretti e o Governo do Estado.

A prefeita Flávia Moretti encerrou o evento reafirmando o compromisso de manter o diálogo e o trabalho conjunto com o Estado e o Parlamento: “Queremos que essa parceria continue crescendo, porque o que está em jogo não é um projeto político, mas sim, o futuro de Várzea Grande”.

NOVOS INVESTIMENTOS E COMPROMISSOS PARA VÁRZEA GRANDE:

Além da entrega dos maquinários, o vice-governador Otaviano Pivetta anunciou novas ações do governo do Estado em benefício do Município. Entre as principais iniciativas estão:

• Instalação de uma unidade do Desenvolve MT, que funcionará junto à Prefeitura ou Câmara Municipal, oferecendo crédito e apoio técnico a pequenos produtores e empreendedores

• Reforma completa da Escola Estadual ‘Nair de Oliveira’, que será reconstruída para atender à comunidade escolar com mais conforto e estrutura

• Investimentos em infraestrutura urbana, incluindo novas camadas de lama asfáltica para recapeamento das vias e melhoria da mobilidade

• Avanços na saúde pública, com recursos do programa Fila Zero, que já destinou R$ 31 milhões para reduzir o tempo de espera e ampliar o atendimento no Pronto-Socorro.

Galeria de Fotos (7 fotos) 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT