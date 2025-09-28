Connect with us

Várzea Grande

Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada

Publicado em

28/09/2025

A compensação urbana é um instrumento justo e moderno e prova que setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população

A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo importante na melhoria da qualidade de vida da população. Dois becos da cidade — localizados na Rua São Benedito e na Travessa Santo Expedito na região da Alameda — serão totalmente revitalizados graças a um termo de compensação firmado com a empresa Obra Max, que em breve instalará uma unidade no Município.

O projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (SMDURFH), prevê a requalificação completa dos espaços. As propostas incluem nova pavimentação, instalação de iluminação adequada, calçadas acessíveis, paisagismo e áreas de convivência para os moradores. A ideia é transformar becos antes degradados em locais mais seguros, limpos e integrados à comunidade, promovendo dignidade urbana e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores.

A secretária Manoela Rondon, que liderou o processo, destaca a importância da parceria com a iniciativa privada. “A compensação urbana é um instrumento justo e moderno. As empresas que se instalam em Várzea Grande precisam contribuir para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida de quem aqui mora. Esse projeto mostra como o setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população”.

A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou que a instalação da Obra Max já vinha sendo tratada com responsabilidade pelo Executivo Municipal. “Há meses estivemos reunidos com os representantes da empresa e deixamos claro que em Várzea Grande não abrimos mão da contrapartida social e urbana. O investimento privado precisa gerar emprego e renda, mas também precisa melhorar a cidade para as famílias que vivem aqui. Essa revitalização é um exemplo concreto do nosso modelo de gestão”.

BECO DA RUA SÃO BENEDITO – O espaço receberá uma urbanização completa, com pavimentação em piso intertravado, iluminação pública eficiente e instalação de calçadas acessíveis, permitindo maior segurança e circulação de pedestres. O projeto também prevê o plantio de árvores e pequenas áreas de paisagismo, criando um ambiente mais agradável e humanizado para os moradores.

BECO DA TRAVESSA SANTO EXPEDITO – Neste ponto, a revitalização terá foco na reestruturação do caminho de pedestres, hoje precário e sem infraestrutura mínima. O projeto contempla a pavimentação do beco, melhoria da drenagem, iluminação pública e criação de áreas de permanência com bancos e arborização, promovendo convivência e segurança para as famílias que utilizam o espaço diariamente.

“Com a aprovação do Conselho da Cidade e a execução da obra pela compensação urbana, a Prefeitura reafirma o compromisso de promover desenvolvimento aliado à responsabilidade social, garantindo que o crescimento econômico chegue também às comunidades”, pontuou a secretária Manoela Rondon.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Secretaria de Viação e Obras inicia reconstrução de ponte na comunidade Sadia 3

Published

5 horas atrás

on

28/09/2025

By

Durante o período de execução, estimado em aproximadamente sete dias, será implantado um desvio lateral para passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Já veículos de maior porte deverão utilizar um trajeto alternativo próximo ao local

A Secretaria de Viação e Obras de Várzea Grande iniciou ontem (27) os serviços de reconstrução da ponte que dá acesso à comunidade Sadia 3. A ordem de serviço foi assinada após visita técnica realizada durante a semana, que constatou danos estruturais na travessia.

A ponte perdeu as longarinas, peças essenciais para a sustentação, o que tornou necessária a reconstrução completa da estrutura. Durante o período de execução, estimado em aproximadamente sete dias, será implantado um desvio lateral para passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Já veículos de maior porte deverão utilizar um trajeto alternativo próximo ao local.

Além da principal travessia, outra ponte da região também será contemplada com reparos. Neste caso, a intervenção será mais simples, restrita à recuperação da caixa de aterro, uma vez que a estrutura está preservada.

De acordo com o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, a prioridade é garantir a segurança e a trafegabilidade dos moradores.

“Durante a vistoria identificamos a urgência da intervenção. Por isso, demos a ordem de serviço para que os trabalhos fossem iniciados imediatamente. A expectativa é concluir a reconstrução em uma semana e, na sequência, avançar para o reparo da segunda ponte”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande

Published

17 horas atrás

on

27/09/2025

By

Ação teve o objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município

Servidores públicos do Município de Várzea Grande, participaram hoje (27), da Corrida do Servidor, na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck. O evento reuniu homens e mulheres em duas modalidades: corrida de rua e caminhada, premiando os três primeiros colocados de cada categoria.

A iniciativa fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro – data em que deve ocorrer a final da Copa do Servidor -, com objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município. Vale lembrar que a premiação para os corredores (as) será na decisão da Copa do Servidor.

Durante a solenidade de premiação, o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, destacou a importância da ação. “Estamos empenhados em unir as secretarias para realização de eventos esportivos aos nossos servidores. Aqui temos um belo parque com estrutura pra fazer desde uma simples caminhada a uma corrida de alto desempenho, isso só é possível graças a nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que estão apoiando o esporte da nossa Várzea Grande”, destacou.

Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ricardo Costa Amorim, essa integração junto à Superintendência de Esporte e Lazer, de levar o incentivo ao esporte, como no também, a sustentabilidade que a APA Bernardo Berneck proporciona, “é uma forma de valorizar àqueles que dedicam suas vidas ao atendimento da população. O esporte é saúde, lazer e união, e ficamos muito felizes em ver tantos servidores participando desse momento especial em homenagem à categoria”, afirmou.

Com largada às 6h30, a prova contou com a animação do público e a energia dos participantes, que percorreram as trilhas da APA em um clima de confraternização. A Corrida do Servidor se consolida como um marco nas comemorações municipais, unindo esporte e reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande.

ABERTURA OFICIAL – A bola vai rolar pela 8° Copa do Servidor, na sexta-feira (3), a partir das 19h no Miniestádio do Ipase. Além da cerimônia de abertura, haverá shows com bandas regionais e modas típicas após a partida inaugural.

O tradicional futebol society masculino, confirmou a participação de 12 times que representam secretarias e órgãos da gestão municipal, divididos em três grupos com quatro equipes.

Haverá também as modalidades de voleibol de quadra e de areia misto, futsal feminina, tênis de mesa masculino e feminino, e xadrez masculino e feminino que vão movimentar a competição dos servidores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Economia & Finanças

