Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada

A compensação urbana é um instrumento justo e moderno e prova que setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população

A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo importante na melhoria da qualidade de vida da população. Dois becos da cidade — localizados na Rua São Benedito e na Travessa Santo Expedito na região da Alameda — serão totalmente revitalizados graças a um termo de compensação firmado com a empresa Obra Max, que em breve instalará uma unidade no Município.

O projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (SMDURFH), prevê a requalificação completa dos espaços. As propostas incluem nova pavimentação, instalação de iluminação adequada, calçadas acessíveis, paisagismo e áreas de convivência para os moradores. A ideia é transformar becos antes degradados em locais mais seguros, limpos e integrados à comunidade, promovendo dignidade urbana e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores.

A secretária Manoela Rondon, que liderou o processo, destaca a importância da parceria com a iniciativa privada. “A compensação urbana é um instrumento justo e moderno. As empresas que se instalam em Várzea Grande precisam contribuir para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida de quem aqui mora. Esse projeto mostra como o setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população”.

A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou que a instalação da Obra Max já vinha sendo tratada com responsabilidade pelo Executivo Municipal. “Há meses estivemos reunidos com os representantes da empresa e deixamos claro que em Várzea Grande não abrimos mão da contrapartida social e urbana. O investimento privado precisa gerar emprego e renda, mas também precisa melhorar a cidade para as famílias que vivem aqui. Essa revitalização é um exemplo concreto do nosso modelo de gestão”.

BECO DA RUA SÃO BENEDITO – O espaço receberá uma urbanização completa, com pavimentação em piso intertravado, iluminação pública eficiente e instalação de calçadas acessíveis, permitindo maior segurança e circulação de pedestres. O projeto também prevê o plantio de árvores e pequenas áreas de paisagismo, criando um ambiente mais agradável e humanizado para os moradores.

BECO DA TRAVESSA SANTO EXPEDITO – Neste ponto, a revitalização terá foco na reestruturação do caminho de pedestres, hoje precário e sem infraestrutura mínima. O projeto contempla a pavimentação do beco, melhoria da drenagem, iluminação pública e criação de áreas de permanência com bancos e arborização, promovendo convivência e segurança para as famílias que utilizam o espaço diariamente.

“Com a aprovação do Conselho da Cidade e a execução da obra pela compensação urbana, a Prefeitura reafirma o compromisso de promover desenvolvimento aliado à responsabilidade social, garantindo que o crescimento econômico chegue também às comunidades”, pontuou a secretária Manoela Rondon.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT