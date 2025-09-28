Várzea Grande
Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada
A compensação urbana é um instrumento justo e moderno e prova que setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população
A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo importante na melhoria da qualidade de vida da população. Dois becos da cidade — localizados na Rua São Benedito e na Travessa Santo Expedito na região da Alameda — serão totalmente revitalizados graças a um termo de compensação firmado com a empresa Obra Max, que em breve instalará uma unidade no Município.
O projeto, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação (SMDURFH), prevê a requalificação completa dos espaços. As propostas incluem nova pavimentação, instalação de iluminação adequada, calçadas acessíveis, paisagismo e áreas de convivência para os moradores. A ideia é transformar becos antes degradados em locais mais seguros, limpos e integrados à comunidade, promovendo dignidade urbana e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores.
A secretária Manoela Rondon, que liderou o processo, destaca a importância da parceria com a iniciativa privada. “A compensação urbana é um instrumento justo e moderno. As empresas que se instalam em Várzea Grande precisam contribuir para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da vida de quem aqui mora. Esse projeto mostra como o setor público e o privado podem caminhar juntos em benefício da população”.
A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou que a instalação da Obra Max já vinha sendo tratada com responsabilidade pelo Executivo Municipal. “Há meses estivemos reunidos com os representantes da empresa e deixamos claro que em Várzea Grande não abrimos mão da contrapartida social e urbana. O investimento privado precisa gerar emprego e renda, mas também precisa melhorar a cidade para as famílias que vivem aqui. Essa revitalização é um exemplo concreto do nosso modelo de gestão”.
BECO DA RUA SÃO BENEDITO – O espaço receberá uma urbanização completa, com pavimentação em piso intertravado, iluminação pública eficiente e instalação de calçadas acessíveis, permitindo maior segurança e circulação de pedestres. O projeto também prevê o plantio de árvores e pequenas áreas de paisagismo, criando um ambiente mais agradável e humanizado para os moradores.
BECO DA TRAVESSA SANTO EXPEDITO – Neste ponto, a revitalização terá foco na reestruturação do caminho de pedestres, hoje precário e sem infraestrutura mínima. O projeto contempla a pavimentação do beco, melhoria da drenagem, iluminação pública e criação de áreas de permanência com bancos e arborização, promovendo convivência e segurança para as famílias que utilizam o espaço diariamente.
“Com a aprovação do Conselho da Cidade e a execução da obra pela compensação urbana, a Prefeitura reafirma o compromisso de promover desenvolvimento aliado à responsabilidade social, garantindo que o crescimento econômico chegue também às comunidades”, pontuou a secretária Manoela Rondon.
Várzea Grande
Secretaria de Viação e Obras inicia reconstrução de ponte na comunidade Sadia 3
Durante o período de execução, estimado em aproximadamente sete dias, será implantado um desvio lateral para passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Já veículos de maior porte deverão utilizar um trajeto alternativo próximo ao local
A Secretaria de Viação e Obras de Várzea Grande iniciou ontem (27) os serviços de reconstrução da ponte que dá acesso à comunidade Sadia 3. A ordem de serviço foi assinada após visita técnica realizada durante a semana, que constatou danos estruturais na travessia.
A ponte perdeu as longarinas, peças essenciais para a sustentação, o que tornou necessária a reconstrução completa da estrutura. Durante o período de execução, estimado em aproximadamente sete dias, será implantado um desvio lateral para passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Já veículos de maior porte deverão utilizar um trajeto alternativo próximo ao local.
Além da principal travessia, outra ponte da região também será contemplada com reparos. Neste caso, a intervenção será mais simples, restrita à recuperação da caixa de aterro, uma vez que a estrutura está preservada.
De acordo com o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, a prioridade é garantir a segurança e a trafegabilidade dos moradores.
“Durante a vistoria identificamos a urgência da intervenção. Por isso, demos a ordem de serviço para que os trabalhos fossem iniciados imediatamente. A expectativa é concluir a reconstrução em uma semana e, na sequência, avançar para o reparo da segunda ponte”, destacou.
Várzea Grande
Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande
Ação teve o objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município
Servidores públicos do Município de Várzea Grande, participaram hoje (27), da Corrida do Servidor, na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck. O evento reuniu homens e mulheres em duas modalidades: corrida de rua e caminhada, premiando os três primeiros colocados de cada categoria.
A iniciativa fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro – data em que deve ocorrer a final da Copa do Servidor -, com objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município. Vale lembrar que a premiação para os corredores (as) será na decisão da Copa do Servidor.
Durante a solenidade de premiação, o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, destacou a importância da ação. “Estamos empenhados em unir as secretarias para realização de eventos esportivos aos nossos servidores. Aqui temos um belo parque com estrutura pra fazer desde uma simples caminhada a uma corrida de alto desempenho, isso só é possível graças a nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que estão apoiando o esporte da nossa Várzea Grande”, destacou.
Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ricardo Costa Amorim, essa integração junto à Superintendência de Esporte e Lazer, de levar o incentivo ao esporte, como no também, a sustentabilidade que a APA Bernardo Berneck proporciona, “é uma forma de valorizar àqueles que dedicam suas vidas ao atendimento da população. O esporte é saúde, lazer e união, e ficamos muito felizes em ver tantos servidores participando desse momento especial em homenagem à categoria”, afirmou.
Com largada às 6h30, a prova contou com a animação do público e a energia dos participantes, que percorreram as trilhas da APA em um clima de confraternização. A Corrida do Servidor se consolida como um marco nas comemorações municipais, unindo esporte e reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande.
ABERTURA OFICIAL – A bola vai rolar pela 8° Copa do Servidor, na sexta-feira (3), a partir das 19h no Miniestádio do Ipase. Além da cerimônia de abertura, haverá shows com bandas regionais e modas típicas após a partida inaugural.
O tradicional futebol society masculino, confirmou a participação de 12 times que representam secretarias e órgãos da gestão municipal, divididos em três grupos com quatro equipes.
Haverá também as modalidades de voleibol de quadra e de areia misto, futsal feminina, tênis de mesa masculino e feminino, e xadrez masculino e feminino que vão movimentar a competição dos servidores.
Várzea Grande avança com revitalização urbana a partir de compensação de empresa privada
Palestras e resultados de pesquisa marcam participação da Sedec em simpósio de turismo
Com apoio do Governo de MT, premiação reconhece o protagonismo do povo negro em Mato Grosso
Sidrolândia dá início à safra de soja 25/26 com expectativas de crescimento
Operação Lei Seca prende dois motoristas por embriaguez e remove 34 veículos em Cuiabá
Segurança
Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis
Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado...
Batalhão Ambiental da PM prende suspeito por pesca irregular e apreende 86 unidades
Um homem, de 41 anos, foi preso pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) por pesca ilegal, na...
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA6 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
Cuiabá6 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho
-
CIDADES6 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia