Várzea Grande

Várzea Grande busca por soluções digitais junto ao governo do Estado

13/10/2025

Entre os produtos apresentados estão sistemas voltados para eficiência administrativa, transparência e integração de serviços públicos, com foco na digitalização de processos e melhoria do atendimento ao cidadão

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande, Mário Quidá Neto, participou de uma reunião com o secretário-adjunto de Planejamento e Governo Digital da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (Seplag-MT), Sandro Brandão, para discutir novas soluções tecnológicas voltadas à modernização da gestão pública municipal.

Durante o encontro, realizado em Cuiabá, o representante da Seplag apresentou a plataforma de governo digital de Mato Grosso, destacando ferramentas e soluções corporativas já em uso no Estado e que podem favorecer a estratégia de transformação de serviços da Prefeitura de Várzea Grande. Entre os produtos apresentados estão sistemas voltados para eficiência administrativa, transparência e integração de serviços públicos, com foco na digitalização de processos e melhoria do atendimento ao cidadão.

“O governo de Mato Grosso tem construído uma jornada digital baseada em cooperação e propósito. Quando um município como Várzea Grande se aproxima para integrar-se a esse ecossistema, estamos fortalecendo um movimento coletivo de transformação que ultrapassa fronteiras institucionais. As soluções digitais do Estado foram concebidas para oferecer serviços mais ágeis, transparentes e centrados no cidadão, independente da esfera pública que o alcança”, disse.

A reunião também contou com a presença do consultor digital Eduardo Manzep, que representa a empresa de assessoria contratada pela prefeitura para auxiliar na implantação dessas tecnologias. A próxima etapa será a realização de um diagnóstico técnico para identificar quais serviços e soluções oferecidos pelo Estado podem ser incorporados à estrutura municipal.

Segundo o secretário Mário Quidá Neto, a parceria marca um passo importante para a inovação pública em Várzea Grande. “Estamos buscando alinhar as ferramentas digitais do governo do Estado às necessidades da nossa prefeitura. Essa integração trará mais agilidade, economia e transparência, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a modernização e a eficiência dos serviços públicos”, afirmou.

Ainda segundo o gestor, o objetivo é dar mais um passo rumo à transformação digital da administração pública. “A prefeita Flávia Moretti e o vice Tião da Zaeli querem consolidar a cidade apostando na tecnologia como instrumento de desenvolvimento e gestão inteligente”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Prefeita autoriza reforma completa da USF “Maria José Pedrosa” no Capão Grande

Unidade já deveria ter passado por melhorias estruturais, por força de uma Ação Civil Pública, e mesmo assim, não foi cumprida. Atual gestão tira mais um sonho do papel

A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo decisivo na reestruturação da rede municipal de saúde. Na tarde desta segunda-feira (13), a prefeita Flávia Moretti (PL) assinou a ordem de serviço para readequação e adequação da infraestrutura da ESF “Maria José Pedrosa”, no bairro Capão Grande. A solenidade contou com a presença do deputado estadual Wilson Santos (PSD), da secretária de Saúde Deisi Bocalon, dos vereadores Charles da Educação (União) e Jânio Calistro (União), e do presidente do bairro, José do Carmo Filho, o “Japão”.

A obra está orçada em R$ 700 mil, com prazo de execução de 180 dias, podendo ser prorrogado. O investimento é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil destinada pelo deputado Wilson Santos, articulada pelo vereador Charles da Educação, somada à contrapartida de R$ 200 mil da Prefeitura Municipal. Além disso, o parlamentar destinou outros R$ 500 mil que serão aplicados na aquisição de medicamentos e equipamentos para reforçar a estrutura da atenção básica.

A reforma contempla ampliação e melhorias estruturais completas, incluindo reparos nas infiltrações, substituição de pisos e revestimentos, reconstrução de banheiros, pintura geral e implantação de acessibilidade e nova cobertura. Com as adequações, a unidade — que atende cerca de 8 mil moradores do Capão Grande e comunidades vizinhas — passará a oferecer um ambiente moderno, humanizado e funcional, com consultório odontológico e coleta de exames clínicos.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a ação reforça o compromisso da atual gestão com uma saúde pública de qualidade. “Nosso objetivo é resgatar a dignidade dos usuários e dos profissionais. A unidade estava deteriorada, sem condições ideais de atendimento. Agora, com planejamento e parcerias sérias, estamos transformando os espaços de saúde em locais de acolhimento e eficiência”, afirmou.

Moretti afirmou ainda que várias unidades precisam de reforma e readequação, inclusive por conta da vigilância sanitária, e fomos buscar recursos de porta em porta. “O vereador Charles da Educação, vendo essa necessidade, buscou apoio do deputado estadual Wilson Santos, o qual eu também já havia procurado, e eles alinharam a vinda desses recursos de R$ 500 mil para a reforma da Unidade de Saúde do Capão Grande, visto que essa unidade já estava com uma Ação Civil Pública há anos e o Município não cumprindo a determinação legal. Além de cumprir uma determinação, estamos reformando uma unidade de saúde que vai ficar de cara nova e de acordo com a vigilância sanitária”.

O deputado Wilson Santos ressaltou que a destinação dos recursos é um investimento direto na vida das pessoas. “A saúde é prioridade. Essa unidade estava esquecida há anos e agora será completamente revitalizada. É uma satisfação contribuir com a cidade de Várzea Grande, em especial com o Capão Grande, garantindo melhores condições de atendimento à população”, declarou o parlamentar.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que a obra representa mais um passo na reorganização da atenção básica em Várzea Grande. “Estamos trabalhando em um planejamento contínuo de reestruturação das unidades de saúde. Essa reforma vai permitir que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e que a população seja acolhida em um ambiente digno, acessível e seguro. É um investimento que reflete o cuidado da gestão com cada cidadão várzea-grandense”, afirmou a secretária.

Já o vereador Charles da Educação, autor da articulação política que garantiu a emenda, comemorou a conquista. “É um sonho antigo da comunidade. Lutamos muito por essa reforma e hoje estamos concretizando. A população do Capão Grande merece um atendimento digno e um espaço à altura da importância comunidade”, disse o vereador.

O presidente do bairro, Japão, também celebrou o início das obras. “Quem mora aqui sabe o quanto essa reforma era esperada. A unidade é fundamental para todos nós, e ver a prefeitura e o deputado unidos por essa causa traz esperança de dias melhores para o Capão Grande”, afirmou.

A gerente da unidade, Jociele Moraes, e dezenas de moradores participaram do ato de assinatura, marcando o início de uma nova fase para a saúde pública da região. “A reestruturação da ESF Capão Grande é mais do que uma obra física — é um símbolo de respeito e compromisso com a vida das pessoas”, concluiu a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Manutenção temporária vai interromper abastecimento aos bairros atendidos pela ETA Barra do Pari/Chapéu do Sol

O Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG) informa que, na madrugada desta terça-feira (14/10), o Sistema IV – Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari/Chapéu do Sol – passará por manutenções programadas, o que exigirá a parada temporária no abastecimento.

Os trabalhos serão realizados durante o período da manhã, com normalização gradativa após a conclusão.

As atualizações sobre o andamento dos serviços serão divulgadas pelos canais oficiais do DAE-VG.

Bairros atendidos pela ETA do Pari/Sistema IV

– Jardim Esmeralda

– Jardim Alá

– Parte do Mapim

– Mangabeira

– Loteamento Jatobá

– Guarita

– Jardim Imperial

– Loteamento Terra Nova

– MRV Chapada dos Pinheiros

– Condomínio Rubi

– Condomínio Esmeralda

– Condomínio Verana

– Condomínio Colinas Dourada

– Condomínio Origem

– Condomínio Origem do Sol

– Loteamento Genebra

– Guanabara

– Manaíra

– Chapéu do Sol

– Nova Aliança

– Manancial

– Nova Esperança

– Nova Ipê

– Residencial Clóvis Vettorato

– Residencial Júlio domingos

– Residencial Jacarandá

– Residencial Jequitibá

– Residencial Veredas

– Residencial José Carlos Guimarães

– Parque das Américas

– Condomínio Florais da Mata

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA13/10/2025

Polícia Civil prende em flagrante homem que estuprou mulher de amigo enquanto ela dormia

Um homem que estuprou a esposa de um amigo enquanto ela dormia foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na...
SEGURANÇA13/10/2025

Mato Grosso se destaca em operação nacional contra violência doméstica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 83 foragidos da Justiça entre os dias 3 e 10 de outubro, durante a...
SEGURANÇA13/10/2025

Jovem investigado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil

Um jovem investigado por violência doméstica contra a ex-namorada em Alto Garças, foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (11.10),...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

