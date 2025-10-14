Várzea Grande busca por soluções digitais junto ao governo do Estado

Unidade já deveria ter passado por melhorias estruturais, por força de uma Ação Civil Pública, e mesmo assim, não foi cumprida. Atual gestão tira mais um sonho do papel

A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um passo decisivo na reestruturação da rede municipal de saúde. Na tarde desta segunda-feira (13), a prefeita Flávia Moretti (PL) assinou a ordem de serviço para readequação e adequação da infraestrutura da ESF “Maria José Pedrosa”, no bairro Capão Grande. A solenidade contou com a presença do deputado estadual Wilson Santos (PSD), da secretária de Saúde Deisi Bocalon, dos vereadores Charles da Educação (União) e Jânio Calistro (União), e do presidente do bairro, José do Carmo Filho, o “Japão”.

A obra está orçada em R$ 700 mil, com prazo de execução de 180 dias, podendo ser prorrogado. O investimento é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil destinada pelo deputado Wilson Santos, articulada pelo vereador Charles da Educação, somada à contrapartida de R$ 200 mil da Prefeitura Municipal. Além disso, o parlamentar destinou outros R$ 500 mil que serão aplicados na aquisição de medicamentos e equipamentos para reforçar a estrutura da atenção básica.

A reforma contempla ampliação e melhorias estruturais completas, incluindo reparos nas infiltrações, substituição de pisos e revestimentos, reconstrução de banheiros, pintura geral e implantação de acessibilidade e nova cobertura. Com as adequações, a unidade — que atende cerca de 8 mil moradores do Capão Grande e comunidades vizinhas — passará a oferecer um ambiente moderno, humanizado e funcional, com consultório odontológico e coleta de exames clínicos.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a ação reforça o compromisso da atual gestão com uma saúde pública de qualidade. “Nosso objetivo é resgatar a dignidade dos usuários e dos profissionais. A unidade estava deteriorada, sem condições ideais de atendimento. Agora, com planejamento e parcerias sérias, estamos transformando os espaços de saúde em locais de acolhimento e eficiência”, afirmou.

Moretti afirmou ainda que várias unidades precisam de reforma e readequação, inclusive por conta da vigilância sanitária, e fomos buscar recursos de porta em porta. “O vereador Charles da Educação, vendo essa necessidade, buscou apoio do deputado estadual Wilson Santos, o qual eu também já havia procurado, e eles alinharam a vinda desses recursos de R$ 500 mil para a reforma da Unidade de Saúde do Capão Grande, visto que essa unidade já estava com uma Ação Civil Pública há anos e o Município não cumprindo a determinação legal. Além de cumprir uma determinação, estamos reformando uma unidade de saúde que vai ficar de cara nova e de acordo com a vigilância sanitária”.

O deputado Wilson Santos ressaltou que a destinação dos recursos é um investimento direto na vida das pessoas. “A saúde é prioridade. Essa unidade estava esquecida há anos e agora será completamente revitalizada. É uma satisfação contribuir com a cidade de Várzea Grande, em especial com o Capão Grande, garantindo melhores condições de atendimento à população”, declarou o parlamentar.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que a obra representa mais um passo na reorganização da atenção básica em Várzea Grande. “Estamos trabalhando em um planejamento contínuo de reestruturação das unidades de saúde. Essa reforma vai permitir que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e que a população seja acolhida em um ambiente digno, acessível e seguro. É um investimento que reflete o cuidado da gestão com cada cidadão várzea-grandense”, afirmou a secretária.

Já o vereador Charles da Educação, autor da articulação política que garantiu a emenda, comemorou a conquista. “É um sonho antigo da comunidade. Lutamos muito por essa reforma e hoje estamos concretizando. A população do Capão Grande merece um atendimento digno e um espaço à altura da importância comunidade”, disse o vereador.

O presidente do bairro, Japão, também celebrou o início das obras. “Quem mora aqui sabe o quanto essa reforma era esperada. A unidade é fundamental para todos nós, e ver a prefeitura e o deputado unidos por essa causa traz esperança de dias melhores para o Capão Grande”, afirmou.

A gerente da unidade, Jociele Moraes, e dezenas de moradores participaram do ato de assinatura, marcando o início de uma nova fase para a saúde pública da região. “A reestruturação da ESF Capão Grande é mais do que uma obra física — é um símbolo de respeito e compromisso com a vida das pessoas”, concluiu a prefeita.

Galeria de Fotos (34 fotos) 1/34 2/34 3/34 4/34 5/34 6/34 7/34 8/34 9/34 10/34 11/34 12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34 20/34 21/34 22/34 23/34 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 Ver todas as fotos Mostrar menos

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT