Várzea Grande
Várzea Grande capacita servidores para aprimorar fiscalização de contratos
Zelo com os recursos é o maior objetivo da formação. Mas a ação visa também, fortalecer as competências técnicas dos servidores para que possam acompanhar de forma mais eficiente a execução dos contratos, garantindo o cumprimento das normas legais por meio do controle interno
Para garantir mais eficiência, transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande promoveu, no final de agosto, a Capacitação em Fiscalização de Contratos Administrativos em Saúde. A formação, que faz parte do Projeto de Educação Permanente, foi realizada no auditório da UNICEIB, e reuniu servidores entre eles, fiscais, suplentes e profissionais diretamente envolvidos na gestão de contratos.
O curso, com carga horária de 16 horas, foi organizado pela Equipe de Auditoria Interna do SUS, em parceria com a Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação, e teve como objetivo fortalecer as competências técnicas dos servidores para que possam acompanhar de forma mais eficiente a execução dos contratos, garantindo o cumprimento das normas legais e o uso adequado dos recursos públicos.
Segundo a coordenadora da área técnica, Laura Tocantins, a capacitação é essencial para assegurar que todos os profissionais responsáveis pela fiscalização atuem com preparo, segurança jurídica e responsabilidade.
“A nova Lei de Licitações e Contratos trouxe mudanças significativas e exige que os servidores designados para a fiscalização estejam devidamente capacitados. Nosso objetivo é oferecer ferramentas para que esses profissionais atuem de forma técnica, preventiva e eficaz, garantindo que os contratos sejam executados corretamente, sem prejuízos para a administração pública e com reflexos positivos para a população”, destaca Laura.
Durante a formação, os participantes tiveram acesso aos conteúdos sobre a Lei nº 14.133/2021, que modernizou e unificou as normas sobre licitações e contratos administrativos, além de orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Foram abordados temas como planejamento de contratações, atribuições dos fiscais, elaboração de relatórios, acompanhamento de empenhos e autorizações de fornecimento.
Além disso, o conteúdo e o material foram baseados nas orientações e práticas atualizadas sobre a fiscalização de contratos do TCE/MT, reforçando a importância da prevenção de irregularidades e da boa gestão dos recursos públicos.
A capacitação contou com a participação dos servidores Kauana Dutra e Telma Luz, da Superintendência Administrativa, Dênia Rosana, da Coordenadoria Jurídica e Jean Biancardini, do setor Financeiro, Marcos Tertuliano e Hozano Delgado que ministraram palestras sobre vários temas que envolvem a fiscalização de contrato de acordo com suas áreas de atuação.
Para a Secretaria Municipal de Saúde, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o controle interno, aumentar a transparência e oferecer um atendimento cada vez mais eficiente à população de Várzea Grande.
Várzea Grande
Deputado Wilson Santos elogia gestão de Flávia Moretti e anuncia novos recursos para Várzea Grande em 2026
“Nesses oito meses que a senhora está à frente da Prefeitura, não vi uma notícia ruim sobre Várzea Grande. Não há relatos de desvios de recursos ou problemas na saúde. Pelo contrário, o que se percebe é sua simpatia e proximidade com o povo”
Durante o mutirão social realizado ontem (30), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, em Várzea Grande, o deputado estadual Wilson Santos (PSD) fez elogios contundentes à gestão da prefeita Flávia Moretti (PL) e anunciou a destinação de novos recursos para o Município em 2026.
Em discurso, Wilson destacou a postura da prefeita nos oito meses de mandato e sua presença constante junto à população. “Nesses oito meses que a senhora está à frente da Prefeitura, não vi uma notícia ruim sobre Várzea Grande. Não há relatos de desvios de recursos ou problemas na saúde. Pelo contrário, o que se percebe é sua simpatia e proximidade com o povo. Eu nunca vi em Várzea Grande alguém tão presente entre a população como a senhora. Parabéns, prefeita Flávia, pelo trabalho incansável”, afirmou o deputado.
O parlamentar ainda ressaltou a dedicação pessoal de Flávia Moretti, que mesmo em recuperação após uma cirurgia, mantém uma rotina intensa. “A prefeita está operada, cansada, mas mesmo assim cumpre diariamente uma agenda de cinco, seis, até dez compromissos. Isso é impressionante e merece todo o reconhecimento”, completou Wilson Santos.
O deputado também anunciou a abertura de diálogo com a prefeita Flávia e o vereador Charles Araújo (Charles da Educação) para definir o destino das emendas parlamentares de 2026. “Este ano já destinamos R$ 1 milhão para Várzea Grande, sendo a reforma da Unidade Básica de Saúde do Capão Grande e R$ 500 mil para compra de medicamentos. Para o próximo ano, vamos ampliar esse valor e, em 2026, já estamos projetando mais investimentos. Tudo será tratado em conjunto com a prefeita e o vereador Charles, respeitando as prioridades da cidade”, destacou.
Wilson reforçou ainda que nenhuma ação será implementada sem alinhamento com o Executivo municipal. “Nós não vamos mexer em nada em Várzea Grande sem o conhecimento e a autorização da prefeita. Essa parceria é fundamental para garantir que os recursos cheguem onde realmente a população precisa”, finalizou.
O anúncio foi recebido com aplausos do público presente ao mutirão, que reuniu serviços de saúde, assistência social, cidadania e cultura no Grande Parque do Lago, na manhã de ontem (30).
Várzea Grande
Projeto leva saúde bucal para crianças na primeira infância
Somente neste ano, o projeto já passou pelo CMEI Marlice e, agora, está sendo realizado no CMEI Sávio Domingos, no bairro Cristo Rei, onde atende cerca de 250 crianças
Pequenos sorrisos, grandes cuidados. Essa é a essência do projeto “Sorria Várzea Grande”, desenvolvido pela Prefeitura, por meio do Centro de Atendimento Odontológico do Município. A iniciativa, coordenada pela dentista Noemi Oliveira, servidora pública e professora do curso de Odontologia do Univag, tem transformado a forma como as crianças de 0 a 3 anos, e suas famílias, cuidam da saúde bucal desde os primeiros anos de vida.
O projeto nasceu em 2019 com o objetivo de conscientizar, educar e prevenir problemas na dentição ainda na primeira infância. Durante a pandemia, as atividades foram suspensas, mas, com a retomada das ações, ele voltou com força total. Somente neste ano, o projeto já passou pelo CMEI Marlice e, agora, está sendo realizado no CMEI Sávio Domingos, no bairro Cristo Rei, onde atende cerca de 250 crianças.
“Não é porque estamos falando da primeira infância que os dentinhos de leite podem ser deixados de lado. O cuidado precisa começar cedo. Quanto mais cedo, a criança entende a importância da escovação, mais natural se torna o hábito, garantindo saúde e qualidade de vida no futuro”, explica a coordenadora do CMEI, Isabel Figueiredo, que solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a realização do projeto na unidade.
Para a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, o projeto reforça o compromisso da Prefeitura com o cuidado integral das crianças.
“Investir na saúde bucal desde os primeiros anos de vida é garantir mais qualidade de vida para nossas crianças no futuro. O ‘Sorria Várzea Grande’ é um exemplo de como a prevenção, o carinho e a educação caminham juntos para formar hábitos saudáveis e criar gerações mais conscientes. Nossa gestão tem priorizado ações que cuidam das pessoas desde cedo, porque acreditamos que um sorriso bem cuidado hoje é sinônimo de saúde amanhã.”
APRENDER BRINCANDO – A metodologia do projeto envolve muito carinho, acolhimento e prática. Cada criança recebe um kit completo de higiene bucal, com escova, creme dental e fio dental, e aprende, com a ajuda dos acadêmicos do último semestre de Odontologia do Univag, a maneira correta de escovar os dentes. Os alunos acompanham os pequenos até o banheiro, demonstrando como segurar a escova e fazer os movimentos corretos.
Além da orientação, a equipe realiza uma avaliação detalhada para identificar possíveis cáries ou outros problemas bucais. Os casos mais simples são tratados ali mesmo, de forma minimamente invasiva. Já os casos mais complexos são encaminhados para o Centro Especializado de Odontológico de Várzea Grande (CEO) garantindo que nenhuma criança fique sem atendimento.
Além das crianças os pais também são partes envolvidas nesse projeto. Eles participam de palestras orientativas.
UM APRENDIZADO PARA TODOS – Para os acadêmicos, a experiência vai muito além da prática. Para Bruna Bortolassi, estudante do último semestre, participar do projeto é um momento especial.
“É uma experiência única. A maioria dos nossos estágios acontece na unidade hospitalar da faculdade, mas vir até a comunidade, olhar no olho das crianças, ensiná-las e cuidar delas é algo que exige amor, paciência e muita habilidade. É emocionante ver a transformação acontecendo”, destacou.
Já para a acadêmica Ana Luísa Mendonça, o contato com as crianças reforçou a importância de aproximar a universidade da comunidade. “A odontopediatria tem esse poder de tocar o coração. É um aprendizado que não está só nos livros. Estar com as crianças, orientar as famílias, ver a alegria delas… é algo que marca para sempre.”
UM PROJETO QUE PLANTA SORRISOS PARA O FUTURO – Para a coordenadora do projeto, Noemi Oliveira, a proposta vai muito além de ensinar a escovar os dentes. É sobre formar hábitos, prevenir doenças e construir um futuro mais saudável para as novas gerações.
“Quando cuidamos dos dentes de leite, cuidamos da saúde integral da criança. Nossa missão é criar consciência, não só nas crianças, mas também nas famílias, para que o cuidado com a saúde bucal seja parte da rotina desde cedo”, reforçou.
O “Sorria Várzea Grande” permanece no CMEI Sávio Domingos até o fim de setembro, levando educação, prevenção e tratamento para todas as crianças da unidade. Mais do que um projeto, ele representa um compromisso com o futuro, porque um sorriso saudável hoje significa uma vida mais feliz e confiante amanhã.
Corpo de Bombeiros combate 22 incêndios florestais neste domingo (31)
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
Governador está bem e segue em observação na Santa Casa
Procon recomenda instalação de ilhas de hidratação em eventos ao ar livre em Cuiabá
Cuiabá intensifica vacinação contra o sarampo e orienta população sobre a dose zero
Segurança
Polícias Civil e Militar prendem empresário e apreendem 77 kg de pescado ilegal
O proprietário de uma pousada na comunidade Lago Grande, no município de Santa Terezinha, foi preso em flagrante por crime...
Homem que tentou matar ex-companheira em Colniza há 17 anos é preso em Aripuanã
Um homem, considerado foragido da Justiça há mais de 17 anos por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, foi...
Força Tática prende três pessoas com mais de 300 porções de drogas em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam dois homens, de 34 e 35 anos, e uma mulher,...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES5 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
Economia & Finanças4 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil