Várzea Grande celebra 158 anos com programação intensa e participativa

“Estamos fazendo mais com menos, porém, com responsabilidade e competência. Nosso compromisso é com Várzea Grande e com a os várzea-grandenses. A cidade merece ser celebrada com trabalho, respeito e especialmente, com ações estruturantes. Estamos reescrevendo a história e fazer o que tem de ser feito “, afirmou a prefeita

A Prefeitura de Várzea Grande preparou uma ampla e diversificada programação para celebrar os 158 anos de emancipação político-administrativa do Município, comemorados oficialmente em 15 de maio. A agenda, que envolve ao menos 32 eventos, desde inaugurações até atividades culturais, esportivas e religiosas, segue até o fim do mês com o engajamento das 18 secretarias municipais, uma autarquia e um instituto, parceiros estaduais, legislativos e da sociedade civil organizada.

Mesmo diante de desafios financeiros herdados pela atual gestão, a prefeita Flávia Moretti (PL) garante que a população não ficará sem celebração e, principalmente, sem entregas. “Apesar de termos herdados dívidas consideráveis e de estarmos fazendo um esforço diário para manter os compromissos da Prefeitura em dia, e manter a máquina pública funcionando, conseguimos construir uma programação de aniversário rica, abrangente e cheia de ações concretas para a população”, a nunciou.

A prefeita faz questão de destacar que esse neste aniversário “estamos fazendo mais com menos, porém, com responsabilidade e competência. Mesmo com pouco recurso disponível para investimentos, vamos entregar pavimentação em bairros, uma nova escola, títulos de regularização fundiária, resultados de atração de novos empreendimentos, além de reforçar o atendimento em áreas como saúde e educação. Nosso compromisso é com Várzea Grande e com a os várzea-grandenses. A cidade merece ser celebrada com trabalho, respeito e especialmente, com ações estruturantes. Estamos reescrevendo a história e fazer o que tem de ser feito “, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) também destacou o esforço coletivo para garantir um mês de ações que envolvem todas as áreas da administração pública. “Todas as secretarias, autarquias, o Instituto de Previdência, a Câmara de Vereadores, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, empresários e a sociedade civil estão engajados. A cidade está em movimento”, pontuou.

AS FESTIVIDADES – A programação segue com o Mutirão da Saúde 158 anos, neste sábado, 10 de maio, às 9h.

No domingo, 11 de maio, será realizada a Missa em Ação de Graças às 8h20, na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Na segunda-feira, 12, ocorre a entrega do Plano Plurianual (PPA) de Várzea Grande, na Câmara Municipal, em horário a confirmar.

Na terça-feira, 13, será feito o lançamento do Projeto Baobá, na Área de Preservação Permanente Bernardo Berneck.

No dia 14, quarta-feira, a partir das 8h, acontece a formatura da 4ª Turma da Guarda Municipal. Às 19h do mesmo dia, a Câmara Municipal realiza uma sessão solene no auditório Papa Francisco, da UNIFAC, em homenagem à data.

No dia 15 de maio, data oficial do aniversário, está marcado o tradicional desfile cívico-militar às 16h, na Avenida Couto Magalhães. Às 19h, será realizado um culto comemorativo na Igreja Batista Nacional, no bairro Cristo Rei.

A programação cultural continua no sábado, 17 de maio, com uma apresentação de dança no Várzea Grande Shopping, às 17h.

No domingo, 18 de maio, acontece a 1ª Volta do Aeroporto, com largada às 7h.

No dia 19, segunda-feira, serão inauguradas as obras de pavimentação nos bairros Jardim Eldorado, Jardim Alá e Cidade de Deus, às 8h. No mesmo dia, das 10h às 18h, será lançado o Feirão de Emprego, também no Várzea Grande Shopping.

Na terça-feira, 20 de maio, às 16h, será entregue a pavimentação do bairro Nilda de Paula.

Já no dia 21, quarta-feira, será inaugurada, às 15h, a Creche Proinfância no bairro Jardim Novo Mundo.

Na quinta-feira, 22 de maio, às 10h, acontece uma formação em Inteligência Artificial para servidores municipais, no Várzea Grande Shopping.

A programação cultural segue no sábado, 24 de maio, com apresentação da Orquestra dos Bombeiros Militares, às 19h, na APA Berneck.

No domingo, 25 de maio, será realizada a VG Run, corrida com largada às 6h.

Na segunda-feira, 26 de maio, às 8h, será inaugurada a pavimentação no bairro São Mateus.

No dia 27, terça-feira, às 15h, ocorre a entrega do título de propriedade definitiva do Previvag.

Em 28 de maio, quarta-feira, será lançado o Sistema Digital de Licenciamento Urbanístico, às 15h, no auditório da Câmara Municipal.

Encerrando o mês de aniversário, em 30 de maio, sexta-feira, o programa Acelera VG fará a entrega de títulos de propriedade no Residencial 8 de Março, a partir das 8h. No mesmo dia, às 22h, acontece o Baile de Gala de Aniversário da Guarda Municipal.

Além da programação, que ainda será realizada, a agenda comemorativa teve início no dia 1º de maio, com celebrações religiosas em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Guia, a tradicional carreata e eventos como o lançamento da Ordem de Serviço da restauração da igreja histórica e o Fórum Esportivo de Várzea Grande.

