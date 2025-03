Várzea Grande celebra Dia da Mulher com avanços na nova gestão  

A prefeitura conta com mais de 5,8 mil mulheres no funcionalismo, o que representa 60% do universo de servidores públicos municipais e que desempenham funções essenciais e de liderança em todas as áreas da administração. São nove secretárias e sete adjuntas

Neste Dia Internacional da Mulher (8), Várzea Grande celebra não apenas as conquistas femininas, mas também o progresso impulsionado pela prefeita Flávia Moretti (PL), que lidera a cidade com determinação e compromisso. Como a terceira mulher a assumir o cargo, Flávia representa a força das mulheres que transformam a sociedade e fazem história.

“Ser mulher na política é um desafio diário, mas também uma oportunidade de mostrar que sensibilidade e gestão eficiente podem caminhar juntas. Hoje, minha homenagem vai para todas as mulheres que lutam, sonham e fazem a diferença em suas áreas. Nossa gestão trabalha para construir uma cidade mais justa, inclusiva e com oportunidades para todos”, afirmou a prefeita.

A liderança feminina de Flávia não se resume à sua trajetória pessoal, mas também ao impacto direto nas políticas públicas de Várzea Grande. Sua gestão, em pouco mais de 60 dias, já se destaca pela busca da igualdade de oportunidades, com foco na valorização das mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança. Ela também tem se dedicado a promover políticas públicas voltadas às mulheres em situação de vulnerabilidade, com programas de apoio à saúde, educação e segurança que fortalecem a autonomia feminina no município.

Além disso, a prefeitura de Várzea Grande conta com mais de 5,8 mil mulheres no funcionalismo, o que representa 60% do universo de servidores públicos municipais e que desempenham funções essenciais e de liderança em todas as áreas da administração.

O secretariado municipal também tem forte presença feminina: das 22 secretarias e autarquias, nove são comandadas por mulheres – é o maior número da história – . como Cristina Saito (Assistência Social), Elizangela Batista de Oliveira (Controladoria Geral), Ina de Maria (Assuntos Estratégicos), Fabyane Akemi Nagazawa de França (Planejamento), Paola Carlini (Comunicação), Manoela Rondon Ourives Bastos (Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação), Nadir Martins Araújo (Administração), Deisi Bocalon (Saúde) e Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro (Previvag). Seis mulheres também ocupam cargos de subsecretárias: Alessandra Oliveira (Gestão Fazendária), Érika Auxiliadora Carvalho (Saúde), Sirlei Piasecki (Guarda Municipal), Tuliane Patrice (Governo), Drielli Martinez (Administração) e Regiani Marli (Viação e Obras).

“Neste Dia da Mulher, reconheço e agradeço a dedicação de todas as servidoras públicas que, com competência e comprometimento, fazem a diferença no dia-a-dia da nossa cidade. Meu respeito também vai para nossas secretárias e subsecretárias, que desempenham papéis fundamentais na construção de uma gestão mais eficiente e humana”, destacou Flávia Moretti.

Em apenas dois meses de gestão, a prefeita Flávia Moretti tem demonstrado foco em resultados concretos, com avanços significativos para Várzea Grande. Neste 08 de Março, ela não apenas homenageia, mas também reconhece a força feminina na administração pública.

Comprometida com a cidade onde construiu sua vida, Flávia implementou medidas de contingenciamento para reduzir despesas, cortando custos e contratações não essenciais. Sua atuação estratégica inclui a união com vereadores e articulação política com os governos estadual e federal, judiciário, as bancadas estadual e federal e ministérios, garantindo recursos fundamentais para o desenvolvimento de Várzea Grande.

Confira abaixo algumas dessas conquistas em apenas 60 dias:

ADMINISTRAÇÃO:

– Valorização dos servidores: Nomeação de servidores de carreira para cargos de liderança; Incentivo à capacitação profissional, com cursos gratuitos e possibilidade de abono de dias para qualificação.

– Otimização da folha de pagamento: Enxugamento de gastos com pessoal; Estudo para readequação salarial dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

-Transparência e eficiência administrativa: Implantação de fluxos processuais para modernizar procedimentos internos; Revisão de contratos para garantir economicidade e evitar gastos acima do mercado.

– Gestão patrimonial: Levantamento e controle mais rigoroso do patrimônio municipal; Criação de comissão específica e possível contratação de empresa especializada para organização patrimonial.

– Uso responsável dos recursos públicos: Avaliação minuciosa de contratos firmados com empresas privadas; Garantia de transparência e eficiência na aplicação dos recursos municipais; Economia nas licitações públicas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

– Expansão dos serviços sociais: Atendimento a moradores de bairros mais afastados com ações sociais e serviços essenciais; Fortalecimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), presentes em quatro regiões da cidade, promovendo atualização do CadÚnico, distribuição de cestas básicas e atividades de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

– Capacitação e oportunidades profissionais: Oferta de cursos técnicos, profissionalizantes e até de graduação em parceria com instituições, beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social.

– Apoio à população idosa: Parceria em andamento com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e o Poder Judiciário para implantação de um instituto de convivência do idoso, com 200 vagas, sendo 100 para moradia; Manutenção do atual Centro de Convivência do Idoso, que atende 100 pessoas.

– Proteção e abrigamento para grupos vulneráveis: Ampliação e melhoria das casas de acolhimento para: Mulheres vítimas de violência; Crianças e adolescentes em situação de risco; Pessoas em situação de rua.

– Segurança alimentar e apoio a populações em situação de rua: Expansão do atendimento do Restaurante Popular, que atualmente fornece 350 marmitas diárias; Apoio a vítimas de enchentes, incluindo campanhas de arrecadação de donativos.

ASSUNTOS ESTRATÉGICOS:

– Valorização e participação feminina: Projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”: Maior mobilização de movimentos sociais e coletivos da história da cidade; Eventos, rodas de conversa, projetos educativos e ações sociais ao longo de março; Incentivo ao protagonismo feminino, defesa dos direitos das mulheres e combate à violência política de gênero; Organização conjunta entre entidades da sociedade civil e a Prefeitura de Várzea Grande.

– Aproximação entre Gestão Pública e Comunidade: Projeto Acelera VG: Ação itinerante que leva serviços das secretarias municipais diretamente aos bairros; Fortalecimento da relação entre o Executivo Municipal e a população, garantindo mais acessibilidade aos serviços públicos.

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:

– Desenvolvimento urbano: implementação de ações e estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade, sistematização no licenciamento urbanístico, implementação do licenciamento urbanístico de forma digital e desenvolvimentos de projetos institucionais para o município.

– Combate ao Déficit Habitacional: Estabelecimento de novas parcerias para ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional na cidade.

– Avanço na Regularização Fundiária: Expansão e aceleração do processo de regularização fundiária em Várzea Grande, garantindo segurança jurídica para moradores e melhoria na infraestrutura urbana.

DAE:

– Lançamento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para projetos de Parceria Público-Privada (PPP), visando modernizar e ampliar o abastecimento de água;

– Criação do Boletim Diário de Abastecimento, garantindo mais transparência na gestão;

– Decreto de Calamidade pública e Criação de um Comitê de Crise para combater o vandalismo ao DAE e reestabelecer abastecimento;

– Manutenções emergenciais e melhorias na ETA Cristo Rei, ETA Júlio Campos e ETA Velha, restabelecendo o abastecimento após falhas e vandalismo;

– Ampliação de rede e ligação entre a ETA Cristo Rei e o Reservatório do Morro do Urubu, reforçando o fornecimento de água para novos empreendimentos;

– Monitoramento em tempo real das estações de captação para evitar vandalismo e garantir operação contínua;

– Reparo e reativação de Boosters, como o do Parque São João e ETA Imigrantes, garantindo água para diversos bairros;

– Ampliação da frota de caminhões-pipas e manutenção do fornecimento gratuito, com orientação para denunciar cobranças indevidas;

– Expansão do horário de atendimento para melhor suporte à população.

SAÚDE:

– Retomada da coleta de sangue – Serviço reativado em todas as 16 UBSs da cidade, após suspensão desde outubro de 2024;

– Contratação de 40 novos profissionais da saúde – Preenchimento de 31 equipes incompletas, garantindo repasse extra de R$ 354 mil do Governo Federal.

– Ampliação do atendimento – Quatro UBSs passaram a funcionar com horário estendido, das 17h às 21h, incluindo sábados, com quase 4 mil atendimentos adicionais em 10 dias.

– Reforço nas Unidades de Pronto Atendimento e Centro de Especialidades – Contratação de novos especialistas, resultando em aumento de 43% nos atendimentos clínicos e 21% nos pediátricos na UPA Cristo Rei.

– Ampliação da infraestrutura – UPA do IPASE sendo reformada para dobrar a capacidade de medicação de 20 para 42 cadeiras.

– Novo serviço na maternidade – Maternidade Francisco Lustosa agora oferece ultrassom morfológico para gestantes.

– Melhorias no Pronto-Socorro e Hospital Municipal: Reativação de leitos bloqueados; Retomada de cirurgias pediátricas e ginecológicas; Faturamento hospitalar elevado de R$ 619 mil para R$ 1,1 milhão; repasse de R$ 5 milhões para restruturação do Pronto-Socorro do Governo Estadual

– Decreto Emergencial na Saúde – Garantiu recursos para acelerar investimentos e parcerias com os governos estadual e federal.

– Formou novos especialistas e apresenta aprovados na residência médica;

– Diminui fila de espera no setor de oftalmologia;

– Disponibilizou carteira a pacientes portadores de fibromialgia;

– Agentes de endemias já visitaram 32 mil imóveis em Várzea Grande;

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER:

– Semana Pedagógica realizada para qualificação dos profissionais.

– Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Categoria Ouro conquistado pelo município.

– Entrega de novas salas na EMEB ‘Abdala José de Almeida’, atendendo 1.200 alunos.

– Criação de 400 novas vagas para estudantes em toda a rede municipal.

– Campanha educativa nas escolas para conscientização, prevenção e combate às arboviroses.

– Limpeza e manutenção nas unidades escolares municipais.

– Projeto de reforma administrativa para criar a Secretaria Municipal de Inclusão, voltada a políticas públicas de inclusão social.

– Projeto ‘6º Quero Mais Cultura – Cultura da Paz’ promovendo integração entre comunidade, arte e segurança pública.

– Várzea Grande foi sede da 1ª etapa do Circuito Mato-grossense de Basquete 3×3 de 2025.

– III Seminário de Modalidades Paralímpicas do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Várzea Grande (CRPB/VG).

– Escolinhas esportivas voltadas para crianças e jovens.

– Conquista da 13ª edição do Concurso de Desenho e Redação da Controladoria Geral da União (CGU)

INFRA-ESTRUTURA (Obras e Serviços Públicos):

– Resposta rápida a desastres e retomada de obras;

– Decreto de emergência e calamidade pública devido aos estragos das fortes chuvas, permitindo ações emergenciais em deslizamentos de terra, erosões e alagamentos;

– Limpeza de bairros inteiros para manter a ordem e combater doenças, limpeza de bueiros e córregos para evitar alagamentos, conserto e reconstrução de pontes, troca de lâmpadas e criação de um canal de comunicação com a população para atendimento e denúncias.

DEFESA SOCIAL:

– Defesa Civil monitora córregos e realiza ações preventivas

– Guarda Municipal amplia segurança nas unidades de captação e tratamento do DAE

– Guarda Municipal divulga WhatsApp exclusivo para denúncias contra roubos e – vandalismo no DAE

– Comemoração de 25 da Guarda Municipal de Várzea Grande

– Guarda Cidadã, GM foca no combate ao crime em Várzea Grande

– Anuncia retorno do adicional de periculosidade para Guardas Municipais

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E TURISMO:

– Contato com a Casa Civil para implementar um sistema de monitoramento de dados, participação no Finep Day para inovação e visita à Seciteci para parcerias tecnológicas.

– Ordem de serviço assinada para pavimentação entre o Parque Tecnológico e o Rodoanel de Várzea Grande.

– Criação do projeto de feiras regionais, mutirão para enquadramento e regularização de MEIs

– Negociação com a Secretaria de Serviço Social para mutirão de empregos

– Minutas de Projetos de Lei para incentivo fiscal e criação do Conselho e Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

– Parceria com Sebrae para treinamento de servidores do Sine.

– Definição de cinco eixos para fortalecer o setor: gestão do turismo, infraestrutura, capacitação, diversificação da oferta e posicionamento de mercado.

– Reuniões com entidades do setor (hotéis, bares, sindicatos e comércio) e instituições públicas (Secretarias, IFMT, TCE, Senac).

– Parcerias com Secretarias municipais para fortalecer a cultura do planejamento e fomentar o turismo comunitário e gastronômico.

MEIO EMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL:

– Realização da 2ª Conferência Municipal de Meio Ambiente

– Regularização do Parque Berneck – Unidade de Conservação e Plano de Manejo

– Alteração no Sistema de Licenciamento

– Elaboração do Plano de Manejo do Parque Tanque do Fancho

– Início das tratativas para a gestão de Resíduos Sólidos

– Início da aquisição do Caminhão de Combate a Incêndios do projeto Prevqueimadas

– Levantamento de áreas verdes públicas para revitalização

– Plano de Ação com a SMDU para arborização

– Ampliação da equipe técnica – Geólogo e Engenheiro Florestal

– Projeto Adote um Espaço

– Participação na Conferência Estadual e Nacional de Meio Ambiente

– Fundo de R$ 2,4 milhões

– Entrega de caminhão refrigerado para cooperativa de produtos da agricultura familiar

– Visitas às comunidades rurais

– Cadastro dos CAFs (Cadastro de Agricultura Familiar)

– Área recebida da Empaer

– Termo de Cooperação com a Empaer

– Feira da Família no Paço Municipal e de forma itinerante

– Cadastro SIAPP (Sistema de Identificação e Acompanhamento de Projetos)

– Projeto do Tanque Elevado para Tilápias

– Kits de Irrigação e de Apicultura

– Início do Projeto Santo Peixe

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT