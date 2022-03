Várzea Grande conta com investimentos de R$ 400 milhões em infraestrutura

O prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat anunciou investimentos de mais de R$ 400 milhões em infraestrutura urbana. Com muitas dessas obras já em execução, as intervenções vão desde a recuperação asfáltica e novas pavimentações, passando pela construção de redes de distribuição de água, melhoria e expansão do abastecimento de água, além de iluminação pública.

Exemplo, foi o lançamento, pelo prefeito Kalil Baracat e o governador de Mato Grosso Mauro Mendes, da execução das obras preventivas, corretivas e de melhoria de 60,363 km de vias urbanas pavimentadas no município, beneficiando 20 bairros da cidade e totalizando R$ 33.320.702,41 milhões entre recursos do Governo do Estado de Mato Grosso através de emendas parlamentares e recursos próprios do Tesouro Municipal de Várzea Grande.

O convênio 036/2022 foi assinado em fevereiro deste ano, com o Governo do Estado de Mato Grosso, e repassa à Prefeitura de Várzea Grande valores de emendas da Assembleia Legislativa e garantidos pelo presidente do Poder Legislativo Estadual, deputado Eduardo Botelho.

“Várzea Grande está em obras, temos hoje mais de R$ 400 milhões em investimentos em infraestrutura da cidade. São obras de melhoria e expansão do abastecimento de água, iluminação, saúde, educação, recuperação asfáltica e novas pavimentações. Elas vêm acompanhadas por redes de distribuição de água, valorização da cidade e dos imóveis”, declarou Kalil Baracat.

O chefe do Executivo Municipal também pontuou em sua fala que “o montante de recursos que Várzea Grande possui em investimentos geram empregos e renda, e, melhoram a vida da família várzea-grandense, são recursos Federais, Estaduais e Municipais, fruto de parcerias e bom relacionamento político com senadores, deputados federais, deputados estaduais e com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a quem agradecemos a parceria”.

Kalil Baracat disse ainda que as obras serão realizadas com o que existe de mais eficiente e com qualidade e sinalizou que toda obra pública em Várzea Grande tem garantia quinquenal (cinco anos) segundo o Código Civil e que essa garantia não é negociável.

“Sem qualidade não recebemos e não pagamos as obras públicas, pois como o próprio nome diz, elas estão seguradas e tem garantia pois são públicas e devem atender a população que é quem paga as mesmas”, frisou Kalil Baracat.

O governador Mauro Mendes elogiou o trabalho do prefeito Kalil Baracat que definiu como sendo “um gestor jovem e promissor, cheio de energia e ousado, e, que está levando Várzea Grande novamente ao progresso”. E, também avaliou que “não tem nenhum dos 141 municípios de Mato Grosso que não receba recursos do Governo do Estado. São recursos que vão melhorar a vida de todos os cidadãos. Várzea Grande merece e eu fico feliz por ver Mato Grosso em um estado muito melhor do que era há três anos”, disse.

Mauro Mendes reafirmou sua confiança e credibilidade para com a parceria com a Prefeitura de Várzea Grande e com o prefeito Kalil Baracat e sua equipe de trabalho que demonstram compromisso para com a população e para com a cidade como um todo. “Respeito e competência se conquistam e isto os gestores de Várzea Grande tem de sobra”, disse Mauro Mendes.

“Esses recursos são estaduais e vieram da economia que a Assembleia Legislativa fez o ano passado e agora se transformam em asfalto e melhorias para a população da nossa querida Várzea Grande. E vamos ter mais convênios com Várzea Grande. Há poucos dias, nós assinamos o convênio para água”, disse o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho.

Falando em nome de todos os vereadores presentes, o presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande Fábio Tardin destacou a importância das obras para a população. “É um benefício na infraestrutura dos bairros, mas, principalmente, atende e melhora a vida das pessoas que moram aqui, que trabalham e circulam na região”, pontuou.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, a conclusão de licitação e início das obras de recuperação asfáltica em tão pouco tempo da assinatura do convênio “demonstra capacidade técnica e zelo com os recursos públicos pelo prefeito Kalil Baracat e toda sua equipe”. Quanto à importância dos serviços destacou que “o maior patrimônio público que nós temos é a malha viária e nós precisamos cuidar dele. Se não cuidarmos da nossa casa, a nossa casa acaba, é assim também com o asfalto.

De acordo com o secretário municipal de Viação e Obras, Luiz Celso de Moraes, parte dos recursos estaduais já estão em caixa e o prazo para conclusão dos 60,363 km de recapeamentos são de 360 dias e serão executados pela Construtora Nhambiquara que venceu o processo licitatório com valores menores e tem capacidade para executar obras com qualidade.

Os bairros que serão beneficiados com recuperação da malha viária pelo contrato 036/2022, são: Jardim Aeroporto, Embauval, Santa Isabel, Jardim Imperador, Novo Horizonte, Nova Várzea Grande, Ponte Nova, Nossa Senhora da Guia, Jardim Paula, Figueirinha, Panorama, Água Vermelha, Residencial Celestino Henrique, Eldorado, Cidade de Deus, Marajoara, Jardim dos Estados, Mapim, Jardim Glória e no Centro da cidade.

MAIS RECURSOS – O convênio assinado no dia 08 de fevereiro, no Palácio Paiaguás, também contempla a pavimentação e drenagem no bairro Altos da Bela Vista, no valor de R$ 6,2 milhões, com emenda parlamentar do Deputado Neri Geller e outro para pavimentação, drenagem e sinalização no bairro Nova Esperança, no valor de R$ 908 mil. Totalizando 21 bairros beneficiados.

Governo e prefeitura também firmaram convênio para construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Chapéu do Sol. A SINFRA-MT irá repassar R$ 26.994.637,07 para a prefeitura, que entrará com uma contrapartida de R$ 1.420.770,38 e será responsável por executar a obra.