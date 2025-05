Várzea Grande continua com a campanha de levantamento de dados de pessoas com deficiência

Em mais uma ação inédita da atual gestão, a prefeitura quer conhecer e dimensionar essa população que demanda de atenção especial e assim, colocar em prática políticas públicas que gerem resultados

A Prefeitura de Várzea Grande continua com a campanha ‘Incluir para Progredir’ que consiste em realizar um índice e levantamento de dados de números de pessoas com deficiência no município. O cadastro está sendo realizado pelo site da Prefeitura pelo link: https://varzeagrande.mt.gov.br/inclusao-para-todos

A prefeita Flávia Moretti conta que o link vai possibilitar um conhecimento das demandas do Município, ao revelar esse contingente populacional. “Várzea Grande nunca teve conhecimento real sobre as pessoas com deficiência, estamos aqui para mudar essa realidade. Para criarmos políticas públicas com eficiência é preciso conhecer quem iremos atender. Com o lançamento do link, teremos um norte para começarmos essa atuação de forma eficaz e resolutiva. Se você ou alguém da sua família faz parte desse grupo, cadastre-se e ajude a construir uma cidade mais acolhedora e acessível para todos”, pede Moretti.

Conforme a assessora de Políticas Públicas de Inclusão, Priscilla Lima, esse levantamento é essencial para desenvolver políticas públicas mais eficazes, garantindo inclusão, acessibilidade e suporte adequado para cada necessidade. “Conhecer a população deficiente é fundamental para a realização de políticas públicas. Este é o nosso primeiro passo e também o passo mais importante. A gestão Flávia e Tião da Zaeli deu a missão de trabalharmos de forma inclusiva e desenvolver políticas importantes para todas as pessoas com deficiência”, disse Lima.

“Vamos lutar por uma Várzea Grande mais inclusiva, com mais acessibilidade, mais digna para todas as pessoas com deficiência, sejam elas autistas, cadeirantes ou com síndrome de down ou qualquer outra necessidade. Devemos promover a inclusão social e a qualidade de vida de todas as pessoas, independentemente de suas necessidades, habilidades ou deficiências”, conta Priscila.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT