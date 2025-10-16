Várzea Grande
Várzea Grande cria Comitê de enfrentamento a alagamentos
O Comitê tem o objetivo de planejar, coordenar, propor, executar e acompanhar ações preventivas, emergenciais e estruturantes voltadas à mitigação e ao enfrentamento e às consequências dos alagamentos
A Prefeitura de Várzea Grande publicou, nesta quinta-feira (16), o decreto n° 85/2025 que cria o Comitê Gestor de Enfrentamento a Alagamentos. Conforme o decreto, o Comitê deve estabelecer diretrizes e ações coordenadas para enfrentar os eventos recorrentes de alagamentos por meio de medidas preventivas e emergenciais.
A Comissão será presidida pelo secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira. Também farão parte representantes indicados dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Defesa Social, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e Câmara Municipal.
O Comitê tem caráter temporário de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme o interesse público. “Nosso Município sofreu com alagamentos e esse decreto visa prevenir ou, pelo menos, diminuir os impactos desses eventos. O Comitê tem o objetivo de planejar, coordenar, propor, executar e acompanhar ações preventivas, emergenciais e estruturantes voltadas à mitigação e ao enfrentamento de alagamentos e às consequências dos alagamentos”, declara a prefeita Flávia Moretti (PL).
São competências desta comissão: planejar ações de enfrentamento aos alagamentos, incluindo o mapeamento de áreas de risco; propor e acompanhar a execução de obras emergenciais de drenagem urbana, contenção de encostas e demais intervenções destinadas à prevenção de alagamentos; coordenar ações de limpeza, desobstrução e manutenção de bocas de lobo, galerias pluviais, canais e demais componentes da rede de drenagem urbana; promover ações sistemáticas de limpeza urbana nas vias públicas, com foco na retirada de resíduos sólidos que contribuam para a obstrução da drenagem e agravamento dos alagamentos; promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação, campanhas de conscientização e educação ambiental voltadas à prevenção de alagamentos e preservação do meio ambiente urbano; atuar em cooperação com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Defesa Social no atendimento à população vulnerável e afetada por eventos de alagamento; monitorar e avaliar continuamente a efetividade das medidas adotadas, propondo ajustes, aprimoramentos e novas ações conforme necessário.
Várzea Grande
Prefeita discute melhorias salariais para motoristas de ambulância
Em encontro na manhã de hoje, no gabinete, Flávia Moretti se tornou a primeira gestora municipal a receber a categoria
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), se reuniu na manhã de hoje (16), com os motoristas de ambulância do Município que pediram melhorias como atualização do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), melhorias salariais, entre outras demandas.
Diante dos servidores, Moretti reforçou mais uma vez que está disposta a ouvir e a discutir pleitos do funcionalismo. “A valorização dos nossos servidores foi um dos eixos prioritários da nossa campanha e sabemos o quão defasado é o salário do servidor várzea-grandense. Já levamos alguns PCCS à Câmara e estamos aguardando votação. Vou levar os pedidos e acompanhar o que já está sendo feito na Secretaria de Saúde e vamos continuar discutindo essas melhorias, deste modo, vamos nos reunir novamente e analisar com a equipe técnica os pedidos”, explicou a prefeita.
Motorista de ambulância há sete anos, Allan Raoni Glória da Costa, parabenizou a prefeita por recebê-los, além disso, contou que há três anos a categoria tenta agendar um encontro com a liderança máxima do Poder Executivo. “Estamos há anos tentando conversar com gestões anteriores, mas só agora fomos recebidos e fico feliz por abrir esse diálogo com a prefeita Flávia Moretti. A categoria precisava deste encontro para entender todo o processo, como também se aproximar mais da gestão municipal”, conta Allan.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Simvag), Carlino Neto, parabenizou a gestão por atender os servidores. “Esta é a missão da prefeita e ela está de parabéns por cumprir esse ofício com êxito. Fico feliz em acompanhar este trabalho que está buscando valorizar o serviço público do Município”, declara.
Várzea Grande
Travessia do Jardim Alá entra na fase final e será liberada até o fim de semana
Falta de manutenção prejudicou comunidades e prefeitura já está entregando a quarta travessia – obras totalmente refeitas e em concreto – em apenas dez meses da atual gestão
A Prefeitura de Várzea Grande avança para a fase final das obras de reconstrução da travessia da Rua São Sebastião, no bairro Jardim Alá, região do Mapim. A estrutura, destruída no início do ano durante as fortes chuvas, está sendo totalmente reerguida em concreto e deve ser liberada ao tráfego até o fim de semana.
Com esta intervenção, o Município chega à quarta travessia reconstruída. Todas foram destruídas pela força das águas no último período chuvoso. Esses acessos estavam em críticos da cidade e resultavam de anos sem manutenção adequada. As demais estruturas já entregues foram executadas nos bairros 23 de Setembro, Monte Castelo e Costa Verde. Dentro do plano contínuo de modernização da infraestrutura urbana e melhoria do sistema de drenagem.
A nova travessia do Jardim Alá tem 15 metros de comprimento por 4 metros de largura, construída com manilhas de 15 cm e concreto de 20 MPa, o que garante resistência e durabilidade. Para sustentar a obra e assegurar a qualidade da estrutura, foi executado um berço de concreto sobre base reforçada com pedra de mão (rachão), técnica que estabiliza o solo e amplia a vida útil da travessia.
O TRABALHO – Antes da concretagem, as equipes utilizaram 25 cargas de caminhão de material pétreo para formar a base de sustentação, além de realizar a limpeza completa do canal de passagem da água. Paralelamente, os maquinários seguem atuando na etapa de aterramento, recobrimento e fechamento dos cortes, finalizando os serviços de contenção e acabamento da via.
De acordo com o secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, o trabalho foi executado em ritmo intenso para restabelecer o acesso da comunidade no menor tempo possível.
“Nossa equipe atuou de forma contínua, priorizando qualidade e agilidade. Em uma semana conseguimos reconstruir uma estrutura segura e duradoura, com todas as etapas técnicas respeitadas”.
Com a conclusão prevista para esta semana, a travessia do Jardim Alá reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em executar obras estruturantes e duradouras, ampliando a capacidade de drenagem e melhorando as condições de mobilidade na região.
