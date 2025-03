Várzea Grande debate a saúde dos trabalhadores como política pública

Com esse “ato histórico”, Município reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e a valorização dos serviores

Com o tema “A Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, Várzea Grande foi sede hoje (25), da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento foi realizado no auditório do Uniceib, no bairro do Ipase, com o objetivo de debater a saúde dos profissionais como um direito humano e que deve ser pauta das políticas públicas.

Presente ao evento, a prefeita Flávia Moretti (PL), ressaltou que a saúde do trabalhador é um direito constitucional. Ela lembrou da época em que trabalhou como advogada para uma empresa e teve que rescindir o contrato de trabalho porque a empresa não cumpria com as regras constitucionais com o trabalhador. “É indispensável cumprir com as normas trabalhistas. Assim que tenho buscado fazer na gestão pública: valorizar os servidores públicos”, afirmou.

“Esse é um ato histórico para o município de Várzea Grande”, comemorou a secretária de Saúde, Deisi Bocalon. Como destacou, é importantíssimo o Município ter uma diretriz que vai auxiliar a vida emocional e física do trabalhador e trabalhadora. “Nós que trabalhamos na área da saúde lidamos com vida e morte todos os dias e, claro, que o nosso emocional é afetado e precisa de cuidado especial”, defendeu.

O evento reuniu representantes de diversos segmentos sociais para discutir a defesa do estado de bem-estar social como política pública essencial para a população. Os debates ocorrem dentro de eixos temáticos que incentivam a participação ativa da sociedade na construção de políticas de saúde mais justas e acessíveis.

Questionado sobre quais as necessidades que os trabalhadores enfrentam, o presidente do Conselheiro Municipal de Saúde, Joilson Ruas, destacou que existe muita desigualdade na categoria, porém, ele estava confiante de que propostas de melhorias seriam debatidas e formalizadas dentro dos grupos de trabalho e que todas serão encaminhadas à esfera estadual, e posteriormente, ao Conselho Nacional de Saúde.

Participaram da 1ª Conferência trabalhadores, gestores, conselheiros de saúde e representantes da sociedade civil. A Conferência de Saúde é um espaço democrático conquistado pelo povo brasileiro, garantindo que as demandas da

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT