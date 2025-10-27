Várzea Grande decreta ponto facultativo na véspera do dia do servidor

Evento reforçou a importância de olhar para si, mesmo dentro de um ambiente em que o cuidado com o outro é prioridade

O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) celebrou o Outubro Rosa com dois dias de atividades especiais voltadas às mulheres, as servidoras que atuam na unidade hospitalar. O evento, promovido pela direção do hospital, foi marcado por momentos de aprendizado, autocuidado e confraternização, reunindo servidoras de diferentes setores – da enfermagem à limpeza – em um ambiente de carinho e valorização.

As manhãs foram regadas a um café da manhã especial, palestras informativas sobre prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, orientações de saúde e atendimentos realizados pela equipe da Atenção Primária à Saúde. Durante a ação, as servidoras puderam realizar testes rápidos, aferir a glicemia e a pressão arterial, além de passar por consulta médica com encaminhamento para exames de mamografia e coleta do exame preventivo (CCO).

Houve ainda momentos de descontração, com sessões de fotos, entrega de mimos e abraços calorosos, reforçando a importância de olhar para si, mesmo dentro de um ambiente em que o cuidado com o outro é prioridade.

A superintendente assistencial do HPSMVG, Marciana Gomes, abriu oficialmente o evento e destacou a importância da ação para as servidoras.

“Desejamos que cada mulher da nossa unidade — enfermeiras, técnicas, auxiliares, equipe de limpeza – pudesse aproveitar esses dias de forma leve e consciente. Esse momento foi preparado especialmente para elas, com muito carinho e responsabilidade”, enfatizou.

Já a superintendente administrativa da unidade, Marcela Queiroz, reforçou o simbolismo do evento como uma oportunidade de retribuir o cuidado.

“Aqui, todas cuidam de alguém, acolhem e amparam. E esse evento é um convite para que elas também se cuidem. É um gesto de amor próprio e de reconhecimento pelo trabalho que realizam todos os dias”, destacou.

Entre as participantes, a servidora da Sala Amarela, Pâmela Camila Lamel, de 31 anos, expressou o sentimento de gratidão.

“Nós estamos sempre cuidando dos outros, e às vezes esquecemos de olhar para nós mesmas. Esse evento foi uma grande oportunidade para lembrar que também precisamos nos cuidar”, disse.

Um desses exemplos de que o cuidado salva vidas vem da técnica de enfermagem Marlene Francisca da Silva, que há seis anos atua na UTI Adulto do HPSMVG. Foi justamente em uma ação como essa – do Outubro Rosa do ano passado – que ela descobriu o câncer de colo do útero.

“Se eu não tivesse participado daquela ação, talvez não tivesse descoberto a tempo, até porque eu não tinha sintomas algum. Fiz todo o tratamento e hoje, graças a Deus, estou curada. Sigo fazendo meus exames de prevenção todos os anos. Esse evento representa muito pra mim, porque me deu uma nova chance de vida”, contou emocionada.

Galeria de Fotos (8 fotos) 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT