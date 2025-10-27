Várzea Grande
Várzea Grande decreta ponto facultativo na véspera do dia do servidor
A Prefeitura de Várzea Grande decretou ponto facultativo para esta segunda-feira (27), véspera da comemoração do dia do servidor público.
Conforme o decreto 76/2025, a ação visa racionamento de despesas, insumos materiais, energia elétrica, entre outros. Sendo assim, os trabalhos não essenciais retornam no dia 29 de outubro.
Serão suspensos somente serviços não essenciais. “O disposto neste Decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais e àqueles que, por sua natureza, não possam sofrer interrupção, em especial, os prestados pelas Secretarias Municipais de Viação e Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Saúde, Educação, Defesa Civil e Guarda Municipal, ou por outros órgãos cujas atividades sejam indispensáveis à coletividade”.
O decreto também não interfere nas atividades privadas. Por exemplo, o comércio poderá funcionar normalmente nas datas, desde que avalizados pelas convenções coletivas.
Servidoras do Pronto-Socorro passam por momento de cuidado, acolhimento e conscientização
Evento reforçou a importância de olhar para si, mesmo dentro de um ambiente em que o cuidado com o outro é prioridade
O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) celebrou o Outubro Rosa com dois dias de atividades especiais voltadas às mulheres, as servidoras que atuam na unidade hospitalar. O evento, promovido pela direção do hospital, foi marcado por momentos de aprendizado, autocuidado e confraternização, reunindo servidoras de diferentes setores – da enfermagem à limpeza – em um ambiente de carinho e valorização.
As manhãs foram regadas a um café da manhã especial, palestras informativas sobre prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, orientações de saúde e atendimentos realizados pela equipe da Atenção Primária à Saúde. Durante a ação, as servidoras puderam realizar testes rápidos, aferir a glicemia e a pressão arterial, além de passar por consulta médica com encaminhamento para exames de mamografia e coleta do exame preventivo (CCO).
Houve ainda momentos de descontração, com sessões de fotos, entrega de mimos e abraços calorosos, reforçando a importância de olhar para si, mesmo dentro de um ambiente em que o cuidado com o outro é prioridade.
A superintendente assistencial do HPSMVG, Marciana Gomes, abriu oficialmente o evento e destacou a importância da ação para as servidoras.
“Desejamos que cada mulher da nossa unidade — enfermeiras, técnicas, auxiliares, equipe de limpeza – pudesse aproveitar esses dias de forma leve e consciente. Esse momento foi preparado especialmente para elas, com muito carinho e responsabilidade”, enfatizou.
Já a superintendente administrativa da unidade, Marcela Queiroz, reforçou o simbolismo do evento como uma oportunidade de retribuir o cuidado.
“Aqui, todas cuidam de alguém, acolhem e amparam. E esse evento é um convite para que elas também se cuidem. É um gesto de amor próprio e de reconhecimento pelo trabalho que realizam todos os dias”, destacou.
Entre as participantes, a servidora da Sala Amarela, Pâmela Camila Lamel, de 31 anos, expressou o sentimento de gratidão.
“Nós estamos sempre cuidando dos outros, e às vezes esquecemos de olhar para nós mesmas. Esse evento foi uma grande oportunidade para lembrar que também precisamos nos cuidar”, disse.
Um desses exemplos de que o cuidado salva vidas vem da técnica de enfermagem Marlene Francisca da Silva, que há seis anos atua na UTI Adulto do HPSMVG. Foi justamente em uma ação como essa – do Outubro Rosa do ano passado – que ela descobriu o câncer de colo do útero.
“Se eu não tivesse participado daquela ação, talvez não tivesse descoberto a tempo, até porque eu não tinha sintomas algum. Fiz todo o tratamento e hoje, graças a Deus, estou curada. Sigo fazendo meus exames de prevenção todos os anos. Esse evento representa muito pra mim, porque me deu uma nova chance de vida”, contou emocionada.
Sine de Várzea Grande amplia oportunidades e fortalece geração de empregos
De janeiro a outubro deste ano, o Sine de Várzea Grande, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, registrou 2.834 vagas oferecidas e 1.753 pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho. Os números mostram o fortalecimento da economia local e a eficiência do serviço, que atua como um elo direto entre empresas e profissionais.
Localizado no segundo andar do Várzea Grande Shopping, o Sine tem sido referência em agilidade e proximidade com o setor empresarial. Grandes marcas instaladas no município reconhecem a importância da unidade, que facilita o recrutamento e a seleção de mão de obra local.
O empresário Renan dos Santos Tonon, proprietário da loja de rupas Tonon, que conta atualmente com três lojas em Várzea Grande, destacou o papel do Sine no processo de contratação. “Todas as nossas vagas são divulgadas por meio do Sine de Várzea Grande. Isso agiliza muito, porque eles já fazem o encaminhamento dos currículos e indicam candidatos que moram próximos das lojas. Hoje, praticamente todo o nosso quadro é formado por moradores da cidade”, afirmou.
Já o gerente Ângelo de Andrade Neto, da loja Torra, destacou que a unidade de Várzea Grande é a primeira loja da marca no estado de Mato Grosso, e a escolha pelo município foi estratégica. “Escolhemos Várzea Grande por ser uma cidade em crescimento, com boa estrutura, localização privilegiada e um shopping em plena expansão, ao lado do aeroporto. Vimos aqui uma oportunidade de estar perto de um público consumidor em ascensão e de um comércio que só cresce”, explicou.
Ele reforçou também a importância da parceria com o Sine. “A gente tem um contato direto com o Sine que funciona dentro do próprio shopping. Divulgamos as vagas lá e eles encaminharam os candidatos de forma muito rápida. Atualmente, temos 45 colaboradores diretos e cerca de 60 pessoas envolvidas nas operações, entre funcionários e prestadores de serviço. A maioria é de Várzea Grande, o que mostra a força do comércio local e o papel essencial do Sine nesse processo”, destacou.
Para o secretário Mário Quidá Neto, o resultado positivo é reflexo da aproximação entre o poder público e o setor privado. “O Sine é um instrumento que garante resultados concretos. A equipe está diariamente em contato com os lojistas, com empresas de todos os portes, e isso tem permitido que mais várzea-grandenses conquistem emprego e renda sem precisar sair da cidade. Realizamos também mutirões de emprego com parceiros, estamos atentos às vagas pra PCDs e queremos sempre melhorar”, pontuou.
A prefeita Flávia Moretti (PL) afirmou que investir em qualificação e empregabilidade é uma das prioridades da gestão. “Queremos que as pessoas encontrem oportunidades aqui, perto de casa. O Sine tem desempenhado um papel essencial nesse sentido, e os números mostram o quanto Várzea Grande está crescendo com responsabilidade e desenvolvimento social”, disse.
O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) reforçou o compromisso da administração com a geração de empregos. “Estamos vendo empresas acreditarem em Várzea Grande e ampliarem seus investimentos. Isso é fruto de uma gestão que planeja, apoia o empreendedor e cuida das pessoas”, concluiu.
