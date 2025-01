Várzea Grande decreta situação de emergência e calamidade pública pelas fortes chuvas

Encontros entre Estado e Muncípio têm sido rotina desde que a nova gestão assumiu, em 1º de janeiro

A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, se reuniu nesta tarde (23), com o Secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para alinhar os trabalhos que têm sido realizados no município, como também buscar mais melhorias para o setor. Os encontros entre estado e município têm sido rotineiros desde que a prefeita Flávia Moretti (PL), tomou posse, em 1º de janeiro.

Esta é a segunda reunião técnica entre os gestores públicos, mas outras duas visitas às unidades públicas na cidade também já foram realizadas, inclusive com a presença do governador Mauro Mendes (União). Na primeira vinda do secretário de Estado a Várzea Grande, ele pôde constatar in loco as necessidades emergenciais do Pronto-Socorro e Hospital Municipal, tanto na estrutura física, quanto na falta de equipamentos. Ele visitou ainda o Hospital e Maternidade Dr. Francisco Lustosa.

No encontro de hoje, Figueiredo afirmou que o trabalho continua. “Estamos recebendo mais uma vez a secretária Deisi para a gente continuar discutindo maneiras de manter o atendimento às necessidades da saúde pública de Várzea Grande neste período difícil, em que há expansão dos números nos casos de dengue e Chikungunya. É necessário que os secretários estejam, permanentemente, trocando informações”, destacou.

Gilberto Figueiredo disse ainda que a visita da secretária Deisi Bocalon “foi um combo misto” e explicou: “discutimos hoje o problema epidemiológico do município, necessidades de investimentos para melhorar a estrutura do Pronto-Socorro, e continuar trabalhando naquilo que é função nossa do dia a dia. Vocês irão verificar com mais frequência as reuniões acontecendo para a gente buscar soluções para área da Saúde”.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, disse que o município de Várzea Grande está tendo o apoio do governo do Estado, na pessoa do secretário Gilberto Figueiredo, do governador e do vice-governador Otaviano Pivetta. “Eles têm nos auxiliado nas demandas do município de Várzea Grande que é uma cidade importante para a Baixada Cuiabana. A gente quer que os cidadãos várzea-grandenses tenham melhor qualidade na assistência e em todos os sentidos, desde a prevenção, na precaução, no curativo, e isso que nós estamos tentando aqui junto ao governo do Estado, melhorias para o nosso município” destacou. A gestora avaliou a reunião como muito produtiva e que novidades “muito boas estão por vir”.

A prefeita reforça que a parceria Estado e o Município está consolidada. “Desde que assumi a prefeitura, temos sido muito bem recebidos no governo do Estado, com todos os secretários se dispondo a contribuir com o desenvolvimento da cidade. Nossas parcerias só tendem a aumentar. Estamos construindo uma relação bastante sólida e baseada na transparência”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT