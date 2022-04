Como vai funcionar vacinação contra a Covid-19  durante a Semana Santa e Tiradentes em Várzea Grande

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Saúde, definiu os dias e pontos de vacinação contra a Covid-19 que ficarão abertos na Semana Santa para vacinação em adultos, adolescentes e crianças, e também para a semana do feriado de Tiradentes (21 de abril). Veja abaixo a lista dos locais, dias e horários.

Na Semana Santa a vacinação ocorre normalmente de segunda a quinta-feira (11 a 14 de abril). Na ‘Sexta-Feira Santa’, sábado e Domingo de Páscoa não haverá vacinação no município para adultos, portanto entre os dias 15,16 e 17. No Sábado de Aleluia,16 de abril, haverá ação de vacinação somente para crianças em dois pontos de vacinação, nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros, Nossa Senhora da Guia e São Mateus, sempre das 8h às 16h.

Já na semana do feriado de Tiradentes, a vacinação ocorre de segunda a quarta (18,19 e 20 de abril), voltando a vacinar somente no dia 25 de abril (segunda-feira). No recesso do feriado de Tiradentes não haverá vacinação nos dias 21 a 24 de abril (quinta a domingo).

A decisão partiu da equipe de vacinação – Vigilância em Saúde – junto ao secretário municipal de Saúde, Gonçalo de Barros, que considerou, respeitar o feriado santo, e também fazer a reprogramação das ações de vacinação do município, para se chegar a cobertura vacinal desejada com a terceira dose, além de cumprir a nova etapa de vacinar idosos com a quarta dose, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

“É importante também darmos este recesso, porque a partir do dia 11 de abril (segunda-feira), também vamos iniciar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, que vai até o dia 3 de junho, que é a data prevista para o encerramento da campanha. A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde do município a da gripe. Já a vacinação contra a Covid-19 tem suas particularidades, crianças só podem se vacinar em locais específicos, não podendo misturar com a vacinação de adultos. Para tanto, estamos descentralizando a vacina em crianças e indo próximo às suas casas, nos bairros mais populosos. Já a vacinação em adultos e adolescentes contra a Covid-19 sempre teremos pontos específicos aos finais de semana, além dos fixos em 11 unidades de saúde, e o ponto do Várzea Grande Shopping. Nestas duas semanas que se seguem, a da Páscoa e feriado de Tiradentes, haverá recessos nos finais de semana. Verifique os pontos e horários e vacinem-se”, explicou o secretário.

Vacinas Disponíveis: Para pessoas acima 12 anos aptas a tomar a vacina; primeira dose (D1), segunda dose; dose de reforço (D3) e a quarta dose (D4) para imunossuprimidos com 18 anos e mais, e idosos acima de 80 anos.

Pontos de vacinação em Várzea Grande dias, locais e horários:

Feriados da Semana Santa e de Tiradentes:

– Vacinação em crianças: Feriado da Semana Santa : Pontos Abertos.

– Dia 9 de abril: Sábado

– Local – Escola Estadual Adalgisa de Barros.

– Horário: 8h às 16h

– Dias: 11 a 14 de abril (segunda à quinta-feira) – Semana Santa

– Local: Policlínica do Cristo Rei

– Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h

– Dia 16 de abril – Sábado de Aleluia

– Dois pontos: Unidades Básicas de Saúde dos bairros, Nossa Senhora da Guia e São Mateus

– Horário: das 8h às 16h para os dois pontos.

* Ainda falta definir os pontos de vacinação em crianças no Feriado de Tiradentes.

– Vacinação para adolescentes e adultos – Pontos abertos: Semana dos feriados de Páscoa e Tiradentes:

– Dias 11 a 14 de abril (Feriado de Páscoa) e dias 18,19 e 20 de abril (Feriado de Tiradentes) – Pontos abertos:

– Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h

Locais:

01 – Clínica de Atenção Primária Saúde – Cristo Rei

02 – ESF Manaíra

03 – Clínica de Atenção Primária à Saúde 24 de Dezembro

04 – Clínica de Atenção Primária Saúde Marajoara

05 – Centro de Saúde Aurília Curvo

06 – ESF São Mateus

07 – Clínica de Atenção Primária à Saúde Jardim Glória

08 – UBS Cabo Michel

09 – Centro de Saúde N S da Guia

10 – Centro de Saúde Ouro Verde

11 – Clínica de Atenção Primária à Saúde do Parque do Lago

– Ponto fixo no Várzea Grande Shopping: ‘Vacinação Cidadã’

– Vacinação para adultos e adolescentes e a aplicação da quarta dose para idosos acima de 80 anos:

– Local: Espaço do Centro Estadual de Cidadania, Piso 1, no Várzea Grande Shopping

– Horário: Das 10h às 18h.