Várzea Grande e Corpo de Bombeiros unem forças para combater incêndios

Período de estiagem está começando e é preciso traçar estratégias, inclusive, ações para defesa da preservação ambiental

A Prefeitura de Várzea Grande e o Corpo de Bombeiros Militar se reuniram nesta quarta-feira (18) para discutir traçar estratégias de combate aos incêndios urbanos no Município durante o período de estiagem e iniciativas de preservação ambiental.

A prefeita Flávia Moretti (PL) destacou que é fundamental a conscientização dos várzea-grandenses sobre os cuidados com os terrenos. “O projeto que estamos implantando, em parceria com os Bombeiros, tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos e danos causados pelas queimadas, planejamento para prevenção, ação essa que começa com terrenos limpos e cuidados. Vamos continuar realizando campanhas educativas para orientar nossa população sobre os cuidados necessários. A comunidade precisa se conscientizar sobre os riscos envolvidos e adotar medidas responsáveis para evitar o uso indiscriminado do fogo, especialmente durante o período de estiagem”, disse Moretti.

O comandante do 2° Comando do Corpo de Bombeiros Militar, o tenente-coronel BM Heitor Alves de Souza, destaca que nos meses de julho, agosto e setembro, o índice de queimadas é mais alto em todo estado de Mato Grosso. “Estamos entrando no período de estiagem, momento em que as ocorrências relativas à presença de focos de calor aumentam e esse aparato reforça o combate. Estamos realizando parcerias com todos os municípios que abrangem nosso batalhão, pois este período é muito crítico e precisamos de todas as forças possíveis. Nossa ação não é somente apagar incêndios, queremos realizar ações importantes nas escolas e nos bairros para evitá-los”, conta Souza.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, lembra que a conscientização e a cooperação da população desempenham um papel crucial na prevenção de queimadas. “Não adianta só o poder público agir. Precisamos, e muito, do apoio de todos os várzea-grandenses. Junto com o governo de Mato Grosso, vamos fazer a nossa parte, mas também precisamos do apoio e colaboração de toda nossa cidade”, destaca Ricardo.

Também participaram da reunião: a secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, Manoela Rondon, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, o secretário de Defesa Social, Louriney Silva, o comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos, o subsecretário de Comunicação, Fabiano Fontora, o Assessor Especial do Gabinete da Prefeita, José Carlos Miranda e a Chefe de Gabinete da prefeita, coronel Emirella Souza Martins.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT