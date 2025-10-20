Várzea Grande
Várzea Grande é reconhecida como município sustentável
Troféu foi recebido pela prefeita Flávia Moretti (PL) pelas mãos do gerente-geral do escritório do Setor Público do Banco do Brasil de Mato Grosso, Marcio Corrêa, e do gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Antônio Marcos da Cruz
A Prefeitura de Várzea Grande recebeu, na manhã desta segunda-feira (20), a premiação do 1° Reconhecimento BB Municípios Inteligentes, como 1° lugar da região Centro-Oeste como município sustentável. O troféu foi recebido pela prefeita Flávia Moretti (PL) em seu gabinete pelas mãos do gerente-geral do escritório do Setor Público do Banco do Brasil de Mato Grosso, Marcio Corrêa, e do gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Antônio Marcos da Cruz.
A solenidade de premiação ocorreu em São Paulo, no evento Cidades Connected Smart Cities no dia 23 de setembro. Foram considerados uma série de indicadores à premiação, entre eles está a norma ISO 37120 que é um padrão internacional para desenvolvimento sustentável em comunidades urbanas, que estabelece metodologias e um conjunto de indicadores para medir o desempenho dos serviços e a qualidade de vida nas cidades.
A prefeita Flávia Moretti agradeceu o reconhecimento e destacou as ações do Município. “Temos feito o possível e o necessário. Estamos diariamente fiscalizando, realizando ações preventivas e limpando córregos para evitar enchentes, estamos em breve assinando o Termo de Ajustamento de Conduta do Saneamento Básico. São muitas ações simples, mas que fazem uma grande diferença em nosso Município”, disse Flávia Moretti.
O gerente-geral do Banco do Brasil, Marcio Corrêa, parabenizou as ações implementadas pela atual gestão. “Vimos uma grande melhora em Várzea Grande, acompanhamos as ações que estão feitas contra enchentes, as ações para implantação de ações com os estudantes em favor do meio ambiente e o Banco do Brasil fica feliz em ver um município como Várzea Grande olhando para a sustentabilidade e para a preservação do meio ambiente”, declara Marcio.
Várzea Grande
Prefeitura reforça alerta sobre descarte irregular de lixo após ação de limpeza em córregos
Durante a forte chuva do último sábado (18), máquinas e equipes da Secretaria de Viação e Obras atuaram de forma preventiva, mesmo sob o mau tempo, em pontos críticos para conter eventuais ocorrências e garantir o bom escoamento das águas. Colaboração da população é essencial
Mesmo após as ações de limpeza realizadas pela Prefeitura de Várzea Grande, grande quantidade de lixo voltou a ser encontrada em córregos e canais de água da cidade. O descarte irregular de resíduos tem sido uma das principais causas de obstruções que resultam em alagamentos e transtornos para moradores das regiões próximas durante o período chuvoso.
Durante a forte chuva do último sábado (18), o Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos atuou de forma preventiva, mesmo sob o mau tempo. Máquinas e equipes da Secretaria de Viação e Obras trabalharam em pontos críticos para conter eventuais ocorrências e garantir o bom escoamento das águas. O saldo foi positivo, reflexo das ações de manutenção e prevenção realizadas nos primeiros dez meses de gestão.
Na manhã desta segunda-feira (20), as equipes voltaram a alguns desses locais para uma nova ação de limpeza e retirada de resíduos acumulados após a primeira chuva prolongada do período chuvoso. Foram encontrados diversos tipos de lixo, como sacolas plásticas, garrafas PET, embalagens de marmitex, recipientes de isopor, restos de móveis e até pneus. A maior parte é de materiais que obstruem a passagem da água e agravam os riscos de alagamento.
O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, que coordena o Comitê, esteve novamente em campo acompanhando o trabalho das equipes. “Temos atuado de forma contínua, com máquinas e pessoal prontos para responder a qualquer emergência. Mas é fundamental que a população colabore, descartando o lixo corretamente e evitando jogar resíduos em vias públicas e córregos”, destacou o secretário.
TRABALHO PREVENTIVO E ÁGIL – O Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos conta com equipes e estrutura prontas para agir em casos emergenciais, atuando de forma integrada com outras secretarias municipais. A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é essencial nesse trabalho conjunto. O descarte correto do lixo e o cuidado com o ambiente urbano ajudam a prevenir alagamentos e a garantir uma cidade mais limpa e segura para todos.
Em caso de ocorrências ou situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo número (65) 98475-7112.
Várzea Grande
Vigilância Sanitária intensifica fiscalização após caso suspeito de intoxicação por metanol
Ele relatou ter ingerido bebida alcoólica do tipo uísque, no último domingo (12), durante um encontro com amigos na região do Parque do Lago
A Vigilância Sanitária de Várzea Grande abriu investigação para identificar a origem da bebida alcoólica consumida por um jovem de 24 anos que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá, com suspeita de intoxicação por metanol.
A Vigilância Epidemiológica realizou a coleta de amostras de sangue, já encaminhadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). O resultado, previsto para os próximos dias, deve confirmar ou descartar a presença de metanol no organismo do paciente.
Paralelamente, a Vigilância Sanitária do Município vem realizando fiscalizações em bares e distribuidoras a fim de apreender bebidas adulteradas.
O CASO – O paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Ipase, em Várzea Grande, na manhã da última quinta-feira (16), apresentando visão turva, confusão mental, dor abdominal, sonolência, lentidão e vômitos — sintomas que persistiam desde o dia 13. Ele relatou ter ingerido bebida alcoólica do tipo uísque, no último domingo (12), durante um encontro com amigos na região do Parque do Lago.
De acordo com a equipe médica que o atendeu, o quadro clínico levantou suspeita de intoxicação por metanol. O jovem foi atendido e monitorado, mas, diante da evolução do seu quadro de saúde, foi transferido para a UTI do Pronto-Socorro de Cuiabá, onde permanece sob cuidados intensivos.
CUIDADO – A Vigilância Sanitária reforça que bebidas com preços muito abaixo do mercado, sem rótulo registrado no Ministério da Agricultura ou sem lacre de fábrica, representam alto risco. “É fundamental que a população compre apenas em estabelecimentos regularizados. A Vigilância Sanitária vai reforçar ações juntamente com a Polícia Civil e a Guarda Municipal para tentar impedir a comercialização e a fabricação desses produtos sem origem”, frisou o superintendente em Vigilância Sanitária, Carlos Valladares.
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
Suspeitos por diversos roubos são presos pela Polícia Militar em Rondonópolis
Militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) do 4º Comando Regional prenderam três homens por roubo e...
Polícia Civil prende homem que matou a cunhada após desentendimento por balde de água
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta segunda-feira (20.10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
