Várzea Grande é reconhecida como município sustentável

A Prefeitura de Várzea Grande recebeu, na manhã desta segunda-feira (20), a premiação do 1° Reconhecimento BB Municípios Inteligentes, como 1° lugar da região Centro-Oeste como município sustentável. O troféu foi recebido pela prefeita Flávia Moretti (PL) em seu gabinete pelas mãos do gerente-geral do escritório do Setor Público do Banco do Brasil de Mato Grosso, Marcio Corrêa, e do gerente de relacionamento do Banco do Brasil, Antônio Marcos da Cruz.

A solenidade de premiação ocorreu em São Paulo, no evento Cidades Connected Smart Cities no dia 23 de setembro. Foram considerados uma série de indicadores à premiação, entre eles está a norma ISO 37120 que é um padrão internacional para desenvolvimento sustentável em comunidades urbanas, que estabelece metodologias e um conjunto de indicadores para medir o desempenho dos serviços e a qualidade de vida nas cidades.

A prefeita Flávia Moretti agradeceu o reconhecimento e destacou as ações do Município. “Temos feito o possível e o necessário. Estamos diariamente fiscalizando, realizando ações preventivas e limpando córregos para evitar enchentes, estamos em breve assinando o Termo de Ajustamento de Conduta do Saneamento Básico. São muitas ações simples, mas que fazem uma grande diferença em nosso Município”, disse Flávia Moretti.

O gerente-geral do Banco do Brasil, Marcio Corrêa, parabenizou as ações implementadas pela atual gestão. “Vimos uma grande melhora em Várzea Grande, acompanhamos as ações que estão feitas contra enchentes, as ações para implantação de ações com os estudantes em favor do meio ambiente e o Banco do Brasil fica feliz em ver um município como Várzea Grande olhando para a sustentabilidade e para a preservação do meio ambiente”, declara Marcio.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT