Várzea Grande economiza mais de R$ 23 milhões em pregão eletrônico

Evento chegou para ficar e a prefeitura de Várzea Grande já confirmou que a ação ocorrerá mensalmente, levando serviços essenciais, cultura e oportunidades a diferentes bairros da cidade

Várzea Grande acelerou! A primeira edição do “Acelera VG”, realizada ontem (27), no bairro Marajoara, foi um verdadeiro sucesso e reuniu mais de 2 mil pessoas ao longo do dia. Com uma programação intensa, que começou às 8h e seguiu até as 22h, o evento levou serviços públicos essenciais, atividades culturais, assistência social e muito mais para a população local e de bairros vizinhos.

A prefeita Flávia Moretti (PL), que realizou a abertura do evento e também marcou presença no encerramento ao lado do grupo do “Pedal da Guarda Municipal”, destacou a importância da ação itinerante: “Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o poder público da população, levando serviços essenciais diretamente aos bairros e garantindo mais acessibilidade e qualidade de vida para todos”.

Ao longo do dia, diversas secretarias municipais estiveram envolvidas na prestação de serviços. A secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana promoveu limpeza e reforço na sinalização viária, enquanto a secretaria de Viação e Obras realizou manutenção de bueiros e tapa-buracos. A Guarda Municipal garantiu a segurança do evento e ainda promoveu o Pedal da Guarda.

Na área social, a secretaria de Assistência Social fez atualizações do Cadastro Único e cadastrou famílias no programa Criança Feliz. A Educação, Cultura, Esportes e Lazer promoveu atividades culturais para crianças e ainda ofereceu sessões de massagem quick e alongamento. Na saúde, foram realizados aferição de pressão, testes de glicemia, vacinação e emissão do Cartão do SUS.

O Procon-VG prestou orientação jurídica sobre direitos do consumidor e, pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, foram oferecidos serviços como elaboração de currículos, banco de empregos com o Sine-VG e apoio ao pequeno empresário. Para animar o público, houve um show de talentos e apresentações culturais.

O Sebrae e o governo de Mato Grosso também marcaram presença, com destaque para a Carreta do Hemocentro, que arrecadou mais de 40 bolsas de sangue, atingindo sua meta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Katumata, responsável pela organização do evento, comemorou o sucesso da primeira edição e garantiu que a iniciativa continuará: “O Acelera VG veio para ficar. Todo mês estaremos em um novo bairro, garantindo que toda a população tenha acesso a esses serviços essenciais e outros parceiros que estamos buscando”.

FEIRA DA FAMÍLIA LEVA SABOR E EMPREENDEDORISMO – Um dos grandes destaques do evento foi a Feira da Família – Feira FAM, uma iniciativa da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, que pela primeira vez ocorreu de forma itinerante. A feira, que tradicionalmente acontece em frente à prefeitura, levou produtos da agricultura familiar, gastronomia local e economia solidária para o Acelera VG, fortalecendo pequenos produtores e empreendedores.

Josieli da Costa, moradora do bairro Glória I, aproveitou a programação ao máximo: “Vim prestigiar, experimentei o tradicional pastel de feira e também fiz questão de doar sangue. A doação salva vidas e é maravilhoso ver a pefeitura trazendo essa oportunidade para os bairros”.

Loide de Barcelos França Vieira, do bairro Mapim, aproveitou para visitar uma amiga feirante: “Adoro uma feira e sou apaixonada por pamonha, cural e bolo de milho! Tudo fresquinho e delicioso”.

Vera Feitora, de 64 anos e moradora do Marajoara, fez questão de passar por diversos atendimentos: “Atualizei meu Cadastro Único, fiz aferição de pressão e glicemia e ainda aproveitei a massagem quick. Estava com dores na omoplata e a massagem me ajudou muito! O Acelera VG é uma ideia fantástica e deveria acontecer mais vezes por mês”.

Para a feirante Daiany Rodrigues, do bairro Cristo Rei, o evento foi uma oportunidade para o pequeno empreendedor: “Me cadastrei recentemente na secretaria de Desenvolvimento Econômico para participar da feira com minha sobremesa gourmet. Criei esse produto para ajudar a patrocinar meu filho, que já é tricampeão estadual de jiu-jitsu aos nove anos, e agora quer competir fora do Estado. Estou muito feliz com essa iniciativa”.

PRÓXIMAS EDIÇÕES JÁ ESTÃO CONFIRMADAS – O Acelera VG chegou para ficar! A prefeitura de Várzea Grande já confirmou que a ação ocorrerá mensalmente, levando serviços essenciais, cultura e oportunidades a diferentes bairros da cidade. “Fique atento às próximas datas e participe! Afinal, Várzea Grande está acelerando para atender melhor sua população”, afiançou Samir Katumata.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT