Várzea Grande encerra dia de aniversário com grande culto na IBN Cristo Rei

A ação precede o trabalho da equipe da Secretaria de Obras, que fará a revitalização da malha asfáltica do bairro

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) inicia na próxima segunda-feira (19) um mutirão no bairro Paiaguás, região que concentra cerca de 5 mil residências. A ação faz parte de um plano de melhorias no abastecimento e preparação do bairro para receber obras de pavimentação, realizadas pela secretaria de Obras.

Será uma força-tarefa – Obras e DAE – a maior já vista na região, que estará concentrando ações no Paiaguás e investindo quase R$ 11 milhões. Conforme o diretor-presidente da autarquia, Zilmar Dias, haverá implantação de nova adutora e eliminação de vazamentos, entre muitos outros serviços. “Porém, para adutora e vazamentos, o DAE inicia os trabalhos assim que a secretaria de Obras concluir a terraplanagem, mas antes de colocar a capa asfáltica. Uma ação lógica, sincronizada e econômica ao Município”.

Entre os serviços previstos estão a execução de novas ligações de água, corte de ligações irregulares, eliminação de vazamentos e a implantação de uma nova adutora de 1 km de extensão. A tubulação será instalada ao longo da Avenida Emília Jacinto, conectando a adutora da Avenida Filinto Müller ao centro do bairro, justamente a área que mais enfrenta baixa pressão e dificuldade de abastecimento.

A nova tubulação é resultado de um Termo de Compromisso firmado entre o DAE e uma incorporadora responsável por empreendimentos na região. A previsão é que a execução leve até 90 dias, ampliando a capacidade de fornecimento de água para todo o Paiaguás.

Nesta semana, as equipes do DAE realizaram o cadastramento dos imóveis sem ligação regular de água. Os que ainda estiverem em situação irregular terão o cavalete instalado, mas permanecerão sem fornecimento até que o morador procure a autarquia para regularização. “Um mutirão será feito para facilitar o acesso à regularização. Quem não puder participar por qualquer motivo, poderá, na sequencia, procurar o comercial do DAE, em frente ao Terminal André Maggi”

As equipes do DAE atuarão no bairro antes do início das obras de recuperação da malha viária, com o objetivo de garantir que toda a infraestrutura hídrica esteja concluída de forma adequada e impedindo que o novo asfalto precise ser reaberto após a pavimentação

Segundo o diretor-presidente do DAE/VG a obra representa um avanço importante para resolver gargalos antigos da região. “O centro do Paiaguás sempre foi uma área crítica em termos de abastecimento. Essa nova adutora vem para resolver esse problema, com estrutura definitiva”, afirmou.

O DAE reforça que moradores que ainda não regularizaram sua ligação devem procurar os canais oficiais de atendimento para buscar a legalização:

Presencialmente na agência do Comercial, em frente ao terminal André Maggi.

Telefone: 0800-647-6000

www.daevg.mt.gov.br

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT