Várzea Grande entrega 172 cestas básicas arrecadadas na Corrida TOP VG

Evento esportivo, que entra para o calendário oficial da cidade, teve como ponto alto a arrecadação de alimentos, por meio da na inscrição solidária

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, concluiu a entrega das 172 cestas básicas arrecadadas na Corrida Top VG. As cestas, montadas com alimentos doados pelos corredores no dia do evento – inscrição solidária – foram separadas e estrategicamente doadas às famílias em situação de vulnerabilidade de três bairros do Município.

Das 172 cestas arrecadadas, 67 foram encaminhadas ao Residencial São Benedito, 71 no bairro Jardim Glória II, 13 ao Pai André e o restante para instituições de caridade.

Após concluir as entregas, a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância da união entre esporte e solidariedade para transformar a realidade de famílias em insegurança alimentar.

“Essa ação mostra como esporte e solidariedade podem caminhar juntos. Cada passo dado na Corrida Top VG representou esperança e dignidade para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. As 172 cestas básicas entregues são mais do que alimentos, são gestos concretos de cuidado, união e compromisso com nossa comunidade. Agradecemos imensamente a todos os participantes e parceiros que fizeram parte dessa corrente do bem”, afirmou Cristina Saito.

O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), participou das entregas e agradeceu cada participante e ressaltou a importância de realizar eventos solidários.

“Esses alimentos foram arrecadados na Corrida TOP VG, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Saúde e Lazer, com parceira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de emenda do deputado Beto Dois a Um. Agradeço cada um que participou ativamente. Essas ações são importantes para garantirmos às famílias o alimento em casa”, disse o vice-prefeito.

CORRIDA TOP VG – Realizada nos dias 19 e 20 de julho, no Distrito de Passagem da Conceição, a Corrida Top VG 2025 reuniu cerca de 2 mil corredores, divididos nas categorias tradicional e kids. Ao todo, a ação resultou em aproximadamente 3 toneladas de alimentos. A inscrição solidária exigia a doação de alimentos não perecíveis, que agora retornam para a população em forma de apoio social e combate à fome.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT