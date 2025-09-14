Várzea Grande
Várzea Grande fica mais iluminada e segura com ações da Prefeitura em toda a cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica os trabalhos de iluminação pública em toda a cidade.
As ações incluem a troca de lâmpadas, reposição de luminárias em LED, extensão de redes, colocação de braços e instalação de novos postes, garantindo ruas, praças e espaços públicos mais seguros e iluminados.
Uma cidade bem iluminada não só aumenta a visibilidade, mas também diminui a criminalidade, inibindo ações de malfeitores e facilitando a identificação de comportamentos suspeitos. Além disso, a boa iluminação proporciona sensação de segurança para que a população utilize os espaços públicos à noite com tranquilidade, fortalecendo o senso de comunidade e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.
Segundo o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ductievicz, “Em nome da prefeita Flávia Moretti, reforçamos que investir em iluminação pública é investir em qualidade de vida, segurança e convivência social. Cada lâmpada trocada e cada poste instalado representa a oportunidade de moradores circularem com mais segurança, aproveitar espaços públicos e fortalecer o comércio local, a cultura e o lazer na nossa cidade.”
Além das ações em campo, a Prefeitura de Várzea Grande aprimorou o sistema de atendimento ao cidadão, proporcionando maior eficiência nos serviços e comunicação direta com os moradores, o que tem gerado resultados expressivos.
Canais de atendimento e solicitações de manutenção na iluminação pública:
• Telefone: (65) 3688-8034
• Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
• Endereço: Avenida Castelo Branco, nº 2138 – Anexo ao Paço Municipal, bairro Centro Norte
Ouvidoria da Prefeitura:
Um canal direto para reclamações, denúncias, elogios, sugestões, solicitações e pedidos de acesso à informação:
• 0800 647 4142
• (65) 3688-8001
• WhatsApp: (65) 98472-3140
Com investimentos estratégicos em iluminação pública, Várzea Grande segue garantindo segurança, qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico para toda a população.
Prefeitura de Várzea Grande realiza diagnóstico rural para fortalecer a agricultura familiar
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), está realizando um levantamento detalhado da agricultura familiar em todo o território rural do município. O objetivo é claro: entender, com dados reais e atualizados, o que está sendo produzido no campo, por quem, em que condições e com que estrutura – para que políticas públicas possam ser construídas com base na realidade e não em suposições.
A ação é da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS. Segundo o coordenador Leandro Luiz da Silva, “a iniciativa vai além de um simples levantamento. Estamos fazendo um verdadeiro censo rural, visitando propriedade por propriedade, conversando com os produtores e registrando cada detalhe da produção familiar”.
Entre os dados levantados estão: áreas cultivadas, número de animais, tipos de produção, estrutura física das propriedades (como existência de curral, galinheiro, poços ou acesso à água para irrigação), abastecimento de água, além de informações sobre o número de membros da família envolvidos na produção.
De acordo com o secretário Ricardo Amorim, “é impossível fazer política pública de verdade sem saber a realidade no campo. Precisamos saber o que o produtor está cultivando hoje, se tem água, se tem estrutura, se está conseguindo vender. Só assim poderemos ajudar de fato”.
O último levantamento rural foi feito em 2022, e, segundo dados da Coordenadoria, muita coisa pode ter mudado desde então. Há indícios de aumento no número de produtores, mas também de abandono das atividades por parte das novas gerações.
“Temos um problema sério: muitos filhos de produtores não veem perspectiva no campo e saem em busca de oportunidades na cidade. O resultado é que a agricultura familiar envelhece e corre risco de desaparecer. Por outro lado, onde os filhos permanecem e se envolvem na atividade, vemos propriedades prosperando”, destaca Leandro.
O novo diagnóstico cobre os três grandes projetos de assentamento rural de Várzea Grande – Sadia I, Sadia III e Dorcelina Folador – e também todas as demais comunidades e regiões agrícolas do município, como Rio dos Peixes, Espinheiro, São José da Vista Alegre, Capão das Antas (cuja parte das famílias está localizada em Nossa Senhora do Livramento), Umuarama, Carrapicho, Limpo Grande, Formigueiro, Fazendinha, Passagem da Conceição, Manto Verde, Mata Grande, Capão Grande, Praia Grande e Bom Sucesso (onde atuam pescadores ligados à Colônia Z7), Parque da Boa Vista, Engordador, Souza Lima, Capão do Pequi, Pai André e Santana.
Em 2022, foram identificadas 1.787 famílias vivendo da agricultura familiar nessas regiões, mas esse número pode ter mudado significativamente. Por isso, o diagnóstico atual será fundamental para atualizar os dados e estabelecer uma base sólida para o planejamento de políticas públicas.
Com esse novo diagnóstico, a gestão municipal quer ir além do assistencialismo e formular políticas públicas voltadas ao fortalecimento do pequeno produtor, com foco em tecnologia, irrigação, regularização fundiária, comercialização e sucessão familiar no campo. A expectativa da Secretaria é concluir o levantamento até o final do ano, com a criação de um banco de dados atualizado que possa ser usado para direcionar recursos, programas e investimentos com mais precisão.
“A política rural precisa ser moderna, técnica e eficaz conforme orientação da nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, ambos querem impulsionar o pequeno produtor com apoio concreto para produzir mais e melhor. Nós vamos entregar isso”, garantiu o secretário Ricardo Amorim.
Credibilidade de gestão é reforçada com R$ 55 milhões negociados no Programa de Regularização Fiscal
A Prefeitura de Várzea Grande já negociou R$ 55.821.131,29 (cinquenta milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos), sendo que já foram recebidos pelo município R$ 26.754.382, 43 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos). Até esta quinta-feira (11.09), foram realizados 29.912 acordos.
Conforme dados da Secretaria de Gestão Fazendária, nos 12 meses do ano anterior, o município realizou 17.382 acordos, sendo negociado R$ 44.057.577,93 (quarenta e quatro milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo recebidos R$ 21.775.555,90 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a credibilidade da gestão Flávia Moretti (PL) e Tião da Zaeli (PL) e o trabalho dos servidores faz com que empresários busquem colaborar com o município.
“A população e os empresários confiam na nova administração de Várzea Grande e isso é representado pelos números da nossa Secretaria. A população sabe que esses recursos públicos são e serão utilizados de forma adequada. Todo o trabalho desenvolvido tem tido o apoio da prefeita Flávia Moretti”, relata Marcos.
“Nossos servidores têm trabalhado muito, orientando os contribuintes sobre a importância de estar em dia com o município e fiscalizando de forma eficaz. Isso também dá um reflexo positivo na arrecadação”, disse José.
ATENDIMENTOS DO REFIS – De forma presencial, os atendimentos são feitos no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal, caso haja execução pela justiça. O atendimento também pode ser feito via WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124.
FORMAS DE PAGAMENTO:
COTA ÚNICA – 80% de descontos sobre juros e multas
PARCELADO EM 12 VEZES – 60% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 24 VEZES – 40% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 36 VEZES – 20% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 48 VEZES – 15% de descontos em juros e multas
PARCELADO EM 60 VEZES – 10% de descontos de juros e multas
