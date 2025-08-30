Várzea Grande
Várzea Grande finaliza ‘Agosto Lilás’ efetivando novas políticas públicas no combate à violência contra mulher
Mais uma vez, a atual gestão faz história ao propor projetos de proteção efetiva e de conscientização de toda população em relação aos direitos da mulher e por estimular o fomento de projetos e ações práticas
A Prefeitura de Várzea Grande deu mais um salto no combate à violência doméstica em uma ação pioneira com a efetivação de três novas políticas públicas no Município. Na manhã desta sexta-feira (29), em uma audiência pública realizada pelo Executivo Municipal na Câmara de Várzea Grande, a atual gestão apresentou projetos inovadores que vão ampliar e auxiliar a rede proteção e apoio às mulheres.
Idealizados pela prefeita, Flávia Moretti (PL), com auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, as medidas foram apresentadas à sociedade e foram bem recebidas pelo dispositivo, formado por deputadas federais e estaduais, secretários, vereadores/vereadoras e representantes da sociedade civil.
Confira os projetos apresentados:
– “Tecendo sonhos e fortalecendo a rede: memórias de Ana Emília Iponema Brasil Sotero eternizadas em linhas e crochês” – Uma iniciativa que resgata afetos e histórias por meio do crochê, conectando gerações e valorizando a memória da grande mulher, ativista, advogada e defensora dos direitos das mulheres, Ana Emilia Iponema Brasil Sotero, que teve sua história marcada pela luta incansável pelo fim da violência contra as mulheres e pela luta por direitos. Idosos assistidos pelo Centro de Convivência de Idosos, Vovô Zeid, terão aulas de crochê na unidade.
– Curso de Formação Cidadã para Mulheres – Tem o objetivo de fortalecer a autonomia feminina, ampliar a participação das mulheres nos espaços comunitários, sociais e políticos e promover lideranças engajadas em transformação social.
– Selo Empresa Amiga dos Direitos da Mulher – Ana Emília Iponema Brasil Sotero dará nome e certificará – por meio de reconhecimento público – empresas que adotam práticas de promoção da igualdade de gênero e valorização da mulher em seus ambientes de trabalho.
A prefeita destacou a importância de consolidar políticas públicas que tragam resultados efetivos para a vida das mulheres.
“Essas ações representam não apenas uma homenagem à memória de Ana Emília Sotero, mas também um compromisso com todas as mulheres de Várzea Grande. Queremos que nossa cidade seja referência no enfrentamento à violência doméstica, na promoção da igualdade de gênero e na construção de uma sociedade mais justa e humana. Ao fortalecermos a rede de apoio, estamos dando condições para que mulheres conquistem autonomia, dignidade e oportunidades”, afirmou a gestora.
A prefeita também reforçou que a união entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada é essencial para o sucesso das medidas. “Nenhuma política se sustenta sozinha. Precisamos caminhar juntos para transformar realidades e garantir que mulheres tenham segurança, voz e vez em todos os espaços.”.
A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ressaltando que a mobilização vai além do mês de agosto, defendendo a necessidade de fortalecer a rede de proteção no Município.
“O Agosto Lilás é uma campanha nacional não tem como o município de Várzea Grande ficar de fora. Ele tem esse objetivo de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma campanha de sensibilização, difusão da lei Maria da Penha e do fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Reforçamos para que a mobilização e sensibilização ao fiquem só no mês de agosto, tem que ser no ano todo. Precisamos cada vez mais discutir a temática e pensar estratégica para pôr fim à violência. Em Várzea Grande foram pensadas estratégias que não ficarão só em agosto, estratégias de efetivação de políticas públicas, além das atividades de conscientização”, pontuou a secretária.
RECONHECIMENTO – A deputada federal, Gisela Simona (União), parabenizou a atuação da prefeita Flávia Moretti e assumiu o compromisso de destinar uma viatura para a Patrulha Maria da Penha, que atende mulheres vítima de violência em Várzea Grande, informando que já está em articulação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e que a expectativa é de que o veículo seja entregue até outubro.
“Parabenizo nossa prefeita Flávia Moretti que tem feito um excelente trabalho, nos representa muito bem na política, tem força, coragem e enfrenta obstáculos na gestão. Estou devendo uma viatura para a Patrulha que ainda vai chegar. Irei alinhar na Secretaria de Segurança Pública, acredito que até outubro estará funcionando”.
Maria Fernanda Figueiredo, diretora executiva da ONG Lírios, que acolhe mulheres vítimas de violência, atua há 12 anos à frente da instituição no Município, consolidando um trabalho que transformou vidas e fortaleceu políticas públicas voltadas à comunidade, afirma que a Prefeitura de Várzea Grande se empenha coletivamente para que a cidade se torne referência no estado de Mato Grosso pela efetiva implementação de políticas públicas, ampliando em quatro vezes a capacidade de atendimento da ONG.
“A ONG está há 12 anos em atividades no Município, tivemos a prefeita como voluntária desde o início. A Flávia foi uma das mulheres que ajudou a escrever um dos nossos projetos sempre teve comportamento muito aguerrido. Várzea Grande se tornou hoje referência no estado de Mato Grosso e o Município que melhor implanta e faz com que as políticas públicas cheguem na ponta. Hoje conseguimos ampliar quatro vezes a potência de nossos atendimentos”, disse a diretora.
A deputada estadual, Janaina Riva (MDB), reiterou a importância das políticas públicas lembrando que a prevenção ao feminicídio precisa ser feita dentro das comunidades, com a participação de lideranças locais e fortalecimento do trabalho dos conselhos da mulher.
“Ontem à noite nós perdemos mais uma mulher esfaqueada pelo ex-marido em Novo São Joaquim. Já são 37 vítimas só neste ano. Mato Grosso foi campeão em feminicídios em 2024 e agora vai repetir essa tragédia. Que vergonha para o Estado mais rico do país carregar o título de lugar que mais mata mulheres e crianças. Temos uma epidemia de matança de mulheres”, disse Janaina.
Também participaram do evento, o vice prefeito Tião da Zaeli (PL), o presidente da Câmara Wanderley Cerqueira (MDB), a primeira-secretária da Câmara, Rosy Prado (União), secretária de governo, Carol Mello, chefe de gabinete da prefeita, Coronel PM Emirella Martins, coordenadora municipal de Proteção Social, Thaynara Moraes, a Comandante da Patrulha Maria da Penha em Várzea Grande, Major PM Raissa, a delegada da Delegacia Especializada em Defesa da Mulher, Paula Araújo, Dra Mônica de Paula Moterani Hintze, vice-presidente da OAB de Várzea Grande, Alexandrina Esquivel e a presidente do Conselho da Mulher, Alexandrina Esquivel, procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Francielle Brustoline.
Várzea Grande
Guardas Municipais participam de aula prática sobre fiscalização de trânsito
O curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício
Os 41 guardas municipais de Várzea Grande, recém-formados, estão participando de um curso de qualificação para Agente de Trânsito. A ação está sendo realizada em parceria com Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e Polícia Militar de Mato Grosso. Ontem (28), a turma participou de uma aula prática e será concluído amanhã, dia 30.
Ao todo, os GMs terão 200 horas/aulas de formação, com a abordagem de temas como Legislação de Trânsito, Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, Legislação de Trânsito Aplicada, Ética e Cidadania, Psicologia Aplicada, O Papel Educador do Agente, Língua Portuguesa, Operação e Fiscalização de Trânsito e Prática Operacional, em consonância com as disposições da Portaria nº 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Conforme o comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos, o curso visa aprimorar o trabalho e a formação inicial para os guardas municipais recém-integrados no serviço público de modo a assegurar que possuam a devida qualificação para o exercício das atividades de fiscalização, operação e policiamento ostensivo de trânsito.
“Os nossos novos guardas municipais que já estão atuando em Várzea Grande, e, fazendo a diferença na vida da população várzea-grandense. Com esse curso, os GMs têm seus conhecimentos aprimorados para a prestação de um serviço de maior qualidade a sociedade local. Fiscalizar o trânsito é salvar vidas, cuidar do próximo fazendo valer a legislação”, enfatizou.
O coordenador de trânsito da Guarda Municipal, Marcelo Jassek Drumond, a aula prática é fundamental para pôr em prática os conhecimentos teóricos. “A formação continuada dos agentes de trânsito é requisito primordial para a promoção da segurança viária e para a preservação da vida no trânsito e uma premissa da atual gestão municipal”, disse.
A diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran, Adriana Carnevale, destacou o papel essencial do órgão na capacitação dos agentes para a atuação cotidiana no trânsito. “Com este curso, proporcionamos aos guardas municipais de Várzea Grande uma formação sólida que une conhecimento técnico, responsabilidade social e compromisso com a preservação da vida”, falou.
O Guarda Municipal, Robson Oliveira Lima, é um dos agentes de trânsito que participou do curso e comentou sobre os aprendizados com a capacitação. “Como guarda municipal recém-formado vejo essa capacitação como uma grande oportunidade. Recebemos instruções voltadas não apenas para sanções, aplicações de multas, mas também para a preservação da vida. Essa capacitação vem para preparar os agentes na atuação nesse cenário, que não é fácil”, relatou.
Várzea Grande
Gestão Flávia/Tião entrega primeiro PLDO à Câmara Municipal de Várzea Grande
O texto segue Plano Plurianual (PPA e tudo está alicerçado no plano de governo que já foi apresentado pela prefeita Flávia Moretti
Gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli (ambos PL) entregou na manhã desta sexta-feira (29), o primeiro Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Poder Legislativo de Várzea Grande. A PLDO prevê um orçamento de R$ 2.037.086, 692,91 (dois bilhões, trinta e sete milhões, oitenta e seis mil reais, seiscentos e noventa dois reais e noventa e um centavos).
“Esta é a primeira LDO de nossa gestão, no nosso orçamento estamos prevendo importantes obras e ações, como por exemplo, rodoviária, mercado municipal, concessão do DAE, atendimento ao neurodivergentes, nova maternidade, concurso público entre outros. A LDO está alicerçada na nossa caminhada nas ruas durante a campanha eleitoral, ouvindo a população e também enxergando as necessidades do Município, inclusive, projetos demandados pelos vereadores”, conta a prefeita Flávia Moretti.
O vice-prefeito destaca que tanto ele quanto a prefeita estão comprometidos com a população. “A gestão colocou diversos pontos que foram pedidos pela população, isso representa o nosso compromisso e nossa lealdade com os várzea-grandenses”, disse Tião da Zaeli.
A secretária de Planejamento, Drielli Martinez, relata que muitas ações e obras já estavam previstas. “Estamos seguindo o Plano Plurianual (PPA). Estamos seguindo também todo plano de governo que já foi apresentado pela prefeita Flávia Moretti”, disse Drielli.
Conforme o secretário de Gestão Fazendária, o protocolo dentro do prazo mostra o respeito da gestão com o Município e com o Legislativo. “Seguindo sempre pelo princípio da legalidade. A nossa LDO está entregue e agora vamos continuar trabalhando para esclarecer qualquer dúvida que os vereadores tiverem sobre os itens”, conta Marcos.
O presidente do Legislativo, o vereador Wanderley Cerqueira (MDB), relata que as propostas devem passar pelas comissões permanentes, além de serem estudadas por vereadores. “Fiquei feliz em receber essa peça orçamentária. Ela ficará disponível às comissões permanentes, como também para que os nossos demais colegas possam se aprofundar nos estudos”, declara Wanderley.
Ministério da Saúde padroniza altas hospitalares e fortalece integração de dados no SUS
Várzea Grande finaliza ‘Agosto Lilás’ efetivando novas políticas públicas no combate à violência contra mulher
Magistrados e servidores destacam impacto humano ao concluir curso sobre política para pessoa idosa
Dilemário Alencar solicita suspensão de multas da CS Mobi
Prefeitura de Cuiabá convoca sete candidatos aprovados em processo seletivo para a Educação
Segurança
Polícia Civil prende estuprador que matou mulher na UFMT
O autor do estupro seguida de homicídio contra Solange Aparecida Sobrinho, de 52 anos, nas dependências do campus da Universidade...
Polícia Civil cumpre mandado contra investigado por violência doméstica
Policiais civis da Delegacia de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), cumpriram na quinta-feira 928.80, um mandado de busca...
Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo após ameaçar conhecido com uma espingarda
Um homem, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira (28.8), por policiais militares da 9ª Companhia Independente, por porte ilegal...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES3 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
Economia & Finanças2 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Terceiro maior exportador do país, estado amplia receita do agronegócio
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
Agronegócio questiona metas do Plano Clima e governo admite necessidade de ajustes