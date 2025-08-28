Várzea Grande intensifica ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo

Unidades de saúde realizam atividades de conscientização e oferecem apoio gratuito para quem deseja parar de fumar

Amanhã, dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que vai além da conscientização: é um convite à mudança de hábitos e ao cuidado com a saúde. Instituído pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o dia tem como objetivo alertar sobre os riscos do tabagismo e incentivar quem fuma a buscar ajuda para abandonar o vício.

Em Várzea Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma série de ações nas unidades de saúde para marcar a data. Cada equipe vai trabalhar com atividades próprias, como palestras, rodas de conversa, dinâmicas em grupo e orientações sobre os riscos do cigarro. Além disso, os profissionais de saúde vão divulgar os grupos de tratamento para cessação do tabagismo, que já funcionam de forma permanente no Município.

Segundo a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, o objetivo é acolher, orientar e oferecer tratamento gratuito para quem deseja abandonar o cigarro: “Sabemos o quanto pode ser difícil parar de fumar, mas ninguém precisa enfrentar esse desafio sozinho. As nossas unidades oferecem acompanhamento completo, com profissionais capacitados, grupos de apoio e até medicamentos para ajudar nesse processo. Cada pessoa que decide dar esse passo conta com uma rede de cuidado pronta para acolhê-la.”

O TABAGISMO E SEUS IMPACTOS – De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é uma das principais causas de morte evitável no Brasil, responsável por cerca de 200 mil óbitos todos os anos. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, muitas delas cancerígenas, e está associada a doenças cardíacas, respiratórias e diversos tipos de câncer.

Mas não são apenas os fumantes que sofrem. O fumo passivo também traz sérios riscos à saúde de quem convive com fumantes, aumentando as chances de problemas pulmonares, crises de asma e até complicações em bebês e crianças.

A boa notícia é que, ao parar de fumar, os benefícios para o corpo começam quase imediatamente:

• Em 20 minutos, a pressão arterial volta ao normal

• Em 24 horas, o risco de um ataque cardíaco já diminui

• Em 2 a 12 semanas, há melhora significativa na circulação sanguínea e na capacidade pulmonar

• Após um ano, o risco de doenças cardíacas cai pela metade

Tratamento gratuito em Várzea Grande – Para quem deseja dar o primeiro passo, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza grupos de tabagismo em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nestes grupos, os pacientes participam de encontros semanais, recebem acompanhamento com psicólogos, enfermeiros, médicos e tem acesso gratuito a medicamentos que auxiliam no processo de parar de fumar.

Em Várzea Grande, os grupos estão disponíveis nas seguintes unidades:

• Água Limpa

• Água Vermelha

• Aurélia Curvo

• Nossa Senhora da Guia

• Unipark

• Cohab Cristo Rei

• Parque do Lago

• Vila Artur

• Cabo Michel

• Santa Izabel

• Construmat

• Ouro Verde

• 24 de Dezembro

• Glória

• Manga

• Eldorado

• Manaíra

• Marajoara

Além do tratamento, as equipes realizam um trabalho de acolhimento e motivação, ajudando os pacientes a lidar com a abstinência e a identificar os gatilhos emocionais que os levam ao cigarro.

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM – Muitos moradores de Várzea Grande já conseguiram largar o cigarro com o apoio das equipes de saúde. É o caso de José Silva, de 52 anos, que fumava há mais de duas décadas e hoje comemora dois anos sem fumar.

“Eu tentei parar várias vezes sozinho, mas não conseguia. Foi no grupo da unidade do Cohab Cristo Rei que encontrei força e apoio. Não foi fácil, mas hoje eu respiro melhor, tenho mais disposição e a minha saúde melhorou muito.”

Esses relatos mostram que, com acompanhamento, apoio e determinação, é possível mudar de vida.

UM CONVITE AO CUIDADO – A coordenadora do programa de combate ao tabagismo do munícipe, Roseli Alves, reforça o convite para que os moradores de Várzea Grande participem das atividades do Dia Nacional de Combate ao Fumo e conheçam os serviços disponíveis nas unidades de saúde.

“Cada passo em direção a uma vida sem cigarro é uma vitória. Nossa equipe está preparada para caminhar junto com cada pessoa que decidir abandonar o tabaco. O cuidado começa com a informação, mas se fortalece no acolhimento e no tratamento”, destaca Roseli.

