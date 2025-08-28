Várzea Grande
Várzea Grande intensifica ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo
Unidades de saúde realizam atividades de conscientização e oferecem apoio gratuito para quem deseja parar de fumar
Amanhã, dia 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data que vai além da conscientização: é um convite à mudança de hábitos e ao cuidado com a saúde. Instituído pelo Ministério da Saúde e coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o dia tem como objetivo alertar sobre os riscos do tabagismo e incentivar quem fuma a buscar ajuda para abandonar o vício.
Em Várzea Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma série de ações nas unidades de saúde para marcar a data. Cada equipe vai trabalhar com atividades próprias, como palestras, rodas de conversa, dinâmicas em grupo e orientações sobre os riscos do cigarro. Além disso, os profissionais de saúde vão divulgar os grupos de tratamento para cessação do tabagismo, que já funcionam de forma permanente no Município.
Segundo a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, o objetivo é acolher, orientar e oferecer tratamento gratuito para quem deseja abandonar o cigarro: “Sabemos o quanto pode ser difícil parar de fumar, mas ninguém precisa enfrentar esse desafio sozinho. As nossas unidades oferecem acompanhamento completo, com profissionais capacitados, grupos de apoio e até medicamentos para ajudar nesse processo. Cada pessoa que decide dar esse passo conta com uma rede de cuidado pronta para acolhê-la.”
O TABAGISMO E SEUS IMPACTOS – De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é uma das principais causas de morte evitável no Brasil, responsável por cerca de 200 mil óbitos todos os anos. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, muitas delas cancerígenas, e está associada a doenças cardíacas, respiratórias e diversos tipos de câncer.
Mas não são apenas os fumantes que sofrem. O fumo passivo também traz sérios riscos à saúde de quem convive com fumantes, aumentando as chances de problemas pulmonares, crises de asma e até complicações em bebês e crianças.
A boa notícia é que, ao parar de fumar, os benefícios para o corpo começam quase imediatamente:
• Em 20 minutos, a pressão arterial volta ao normal
• Em 24 horas, o risco de um ataque cardíaco já diminui
• Em 2 a 12 semanas, há melhora significativa na circulação sanguínea e na capacidade pulmonar
• Após um ano, o risco de doenças cardíacas cai pela metade
Tratamento gratuito em Várzea Grande – Para quem deseja dar o primeiro passo, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza grupos de tabagismo em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nestes grupos, os pacientes participam de encontros semanais, recebem acompanhamento com psicólogos, enfermeiros, médicos e tem acesso gratuito a medicamentos que auxiliam no processo de parar de fumar.
Em Várzea Grande, os grupos estão disponíveis nas seguintes unidades:
• Água Limpa
• Água Vermelha
• Aurélia Curvo
• Nossa Senhora da Guia
• Unipark
• Cohab Cristo Rei
• Parque do Lago
• Vila Artur
• Cabo Michel
• Santa Izabel
• Construmat
• Ouro Verde
• 24 de Dezembro
• Glória
• Manga
• Eldorado
• Manaíra
• Marajoara
Além do tratamento, as equipes realizam um trabalho de acolhimento e motivação, ajudando os pacientes a lidar com a abstinência e a identificar os gatilhos emocionais que os levam ao cigarro.
HISTÓRIAS QUE INSPIRAM – Muitos moradores de Várzea Grande já conseguiram largar o cigarro com o apoio das equipes de saúde. É o caso de José Silva, de 52 anos, que fumava há mais de duas décadas e hoje comemora dois anos sem fumar.
“Eu tentei parar várias vezes sozinho, mas não conseguia. Foi no grupo da unidade do Cohab Cristo Rei que encontrei força e apoio. Não foi fácil, mas hoje eu respiro melhor, tenho mais disposição e a minha saúde melhorou muito.”
Esses relatos mostram que, com acompanhamento, apoio e determinação, é possível mudar de vida.
UM CONVITE AO CUIDADO – A coordenadora do programa de combate ao tabagismo do munícipe, Roseli Alves, reforça o convite para que os moradores de Várzea Grande participem das atividades do Dia Nacional de Combate ao Fumo e conheçam os serviços disponíveis nas unidades de saúde.
“Cada passo em direção a uma vida sem cigarro é uma vitória. Nossa equipe está preparada para caminhar junto com cada pessoa que decidir abandonar o tabaco. O cuidado começa com a informação, mas se fortalece no acolhimento e no tratamento”, destaca Roseli.
Bloqueio da Avenida da FEB está cancelado pelo Consórcio BRT Cuiabá
A Prefeitura de Várzea Grande informa que o bloqueio da Avenida da FEB, anunciado para esta sexta-feira (29), foi cancelado em razão de mudanças no planejamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e do Consórcio Construtor BRT Cuiabá, responsáveis pela execução das obras do BRT.
No dia 27 de agosto, a Prefeitura recebeu da Sinfra, por meio de ofício, a solicitação de apoio para a realização das interdições necessárias à obra. A partir dessa comunicação, foi elaborado um plano de ação voltado a reduzir os impactos no trânsito durante os dias de bloqueio, com definição de rotas alternativas e mobilização de equipes de orientação e fiscalização.
Com a alteração no cronograma da obra, todo o planejamento realizado pelo Município permanece disponível e será executado assim que uma nova data for definida pelo Consórcio construtor.
A Prefeitura reforça que seguirá colaborando com o Estado na execução do projeto e manterá a população informada sobre novos prazos e orientações de trânsito.
Prefeitura oferece curso gratuito de manicure e pedicure em parceria com Senac
As inscrições estão abertas e podem ser feitas presencialmente na Subprefeitura de Várzea Grande, na Av. Gonçalo Botelho de Campos, no Cristo Rei
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para o curso gratuito de manicure e pedicure. Com 160 horas de carga horária, as aulas serão realizadas no período vespertino, a partir do dia 15 de setembro.
A capacitação é voltada para moradores da cidade que desejam ingressar no mercado de trabalho ou ampliar suas oportunidades de renda.
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), reforçou o compromisso da gestão em investir em parcerias que fortaleçam a capacitação da população.
“Nossa prioridade é oferecer oportunidades que impactem diretamente a vida das pessoas. Essa parceria com o Senac é uma prova de que estamos construindo políticas públicas voltadas para o desenvolvimento humano e para a valorização do trabalho”, afirmou a prefeita. Moretti destacou ainda que cursos de capacitação como esse possibilitam que a mulher, que é mãe e ou chefe de família, possa trabalhar em casa, sem gerar despesas extras, como babá para os filhos. “Ela consegue se planejar e gerar renda sem sair de casa. Isso é muito importante e estimulante”.
A secretária de Assistência Social, Christina Saito, destacou a importância da ação para a promoção da autonomia financeira das famílias. “A qualificação profissional é um dos caminhos mais eficazes para transformar realidades. Esse curso vai além da técnica: ele representa oportunidade de crescimento, geração de renda e inclusão social para todos de Várzea Grande”, ressaltou.
Requisitos para inscrição
• Ter ensino fundamental completo;
• Idade mínima de 18 anos;
• Apresentar RG, CPF e comprovante de residência.
COMO SE INSCREVER? – As inscrições devem ser feitas presencialmente na Subprefeitura de Várzea Grande, na Av. Gonçalo Botelho de Campos – Cristo Rei, Várzea Grande. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.
