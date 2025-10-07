Connect with us

Várzea Grande

Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade

Publicado em

06/10/2025

Além do constante ordenamento das vias públicas, uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas será lançada em parceria com a Secretaria de Obras

A Prefeitura de Várzea Grande vem reforçando a fiscalização em bairros como Cristo Rei e áreas centrais da cidade para coibir a ocupação irregular de calçadas por comerciantes e ambulantes, garantindo que pedestres possam transitar com segurança.

A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana informa que as fiscalizações são periódicas e que, no Cristo Rei, serão intensificadas, em conjunto com o setor de trânsito, principalmente, em locais onde garagens de revenda de veículos invadem as calçadas.

“Na Avenida Couto Magalhães e em outros pontos onde o problema é recorrente, as ações de ordenamento continuarão sendo realizadas. Além disso, será iniciada uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas, em parceria com a Secretaria de Obras, visando melhorar a acessibilidade de todos”, destacou a secretaria.

Ana Paula da subprefeitura do Cristo Rei, e Cidomar Arruda, coordenador de Mobilidade Urbana, reforçaram que o trabalho é integrado e contínuo. Como frisam, as duas secretarias atuam diariamente tanto na área de limpeza urbana, quanto na fiscalização do comércio irregular, e no trânsito. O objetivo é garantir que pedestres possam se deslocar com segurança e que a cidade esteja organizada”, afirmaram.

As medidas incluem orientação e notificação de empresas, intensificação da fiscalização e reforço na limpeza urbana, buscando assegurar o livre trânsito aos pedestres seja no Cristo Rei, na Avenida Couto Magalhães como em qualquer parte da cidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Escolas da rede municipal vencem etapa estadual do Fetran 2025

Published

4 horas atrás

on

06/10/2025

By

Quatro EMEBs foram premiadas e em várias categorias: de melhor espetáculo, passando pelo melhor ator, figurino, sonoplastia, elenco a melhor maquiagem

O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (Fetran) encerrou a etapa estadual de sua 20ª edição com a participação vitoriosa de escolas da rede municipal de Várzea Grande. A cerimônia de encerramento e premiação das categorias ocorreu na última sexta-feira (3), no palco do Sesc Arsenal em Cuiabá.

As Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) ‘Salvelina Ferreira da Silva’, do Jd. Maringá III e ‘Emanuel Benedito de Arruda’, do bairro Santa Maria, foram as vencedoras do Espetáculo Destaque na categoria Infantil, com as peças: “Andarilhos” e “Trovão de Metal”, respectivamente.

A equipe da EMEB ‘Salvelina Ferreira’ conquistou ainda a premiação para sua escola nas categorias: Figurino Destaque e Diretor destaque com Júnior Faria. Já a equipe da EMEB ‘Emanuel Benedito’ venceu também nas categorias: Sonoplastia destaque e Elenco destaque.

O Festival também premiou as escolas EMEB ‘Tenente Abílio da Silva Moraes’, do bairro XV de Maio, que venceu na categoria Infantil para: Ator destaque com o aluno: Lucas Eduardo Pedroso Maia, Sonoplastia destaque e Elenco destaque, com o espetáculo: “Pare o Mundo que Eu Quero Descer”, enquanto que a EMEB ‘Eunice César de Melo’, do bairro Pirinéu, também conquistou a Maquiagem destaque na categoria Infantil com o espetáculo “Uma Investigação sobre o Trânsito”.

Várzea Grande conquistou também o título de Maquiagem destaque e Elenco Destaque, na categoria Juvenil, com o espetáculo “Memórias” dos alunos da Escola Estadual ‘Profª Maria da Cunha Bruno’.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a 20ª edição do Fetran reforçou o empenho, a dedicação e o compromisso dos profissionais da Educação da rede municipal no fomento e conscientização dos alunos para as questões do trânsito e a maneira pela qual o Município vem desenvolvendo projetos educativos e transformadores nas escolas. “Queremos parabenizar todos os professores, coordenadores, gestores e alunos envolvidos que, durante o festival, puderam mostrar esse grande trabalho realizado em nossas escolas” declarou.

A subsecretária da SMECEL, Eva de Paulo, que representou o secretário na cerimônia de premiação, disse que a rede municipal de Várzea Grande tem histórico de participação e vitórias desde o início da realização do Fetran, em Mato Grosso. “Nossas escolas sempre participaram e sempre obtiveram ótimos resultados e seguimos essa mesma trajetória. A conquista dos Destaques em várias categorias só reforça a evolução dos resultados positivos em todas as edições em que participamos” comemorou.

O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur Nogueira, destacou a participação da Educação de Várzea Grande como grande parceira do Festival, devido ao compromisso que a rede municipal tem com o projeto. “A PRF agradece a cada escola, professor, aluno e autoridade de Várzea Grande que fizeram parte dessa linda história. Que a arte continue sendo o caminho para formar cidadãos mais conscientes, empáticos e responsáveis no trânsito e na vida” reforçou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Sistema de registro de preços não implica em contratação imediata e nem aumento de despesas

Published

4 horas atrás

on

06/10/2025

By

O procedimento está fundamentado na legislação federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 81/2023, não representando gasto imediato para o município

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 20/2025 teve como objetivo o registro para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio e atividades acessórias às funções administrativas e operacionais do Município, sendo uma alternativa ao déficit de mão de obra qualificada e especializada.

O procedimento foi conduzido de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal nº 81/2023, que dispõem sobre licitações e contratos administrativos. O sistema de registro de preços não implica contratação imediata, mas sim, a formação de uma ata que permite contratações futuras conforme as demandas das secretarias municipais. A homologação do processo não representa despesa imediata, mas apenas a finalização do procedimento licitatório, possibilitando ao Município planejar e atender suas demandas operacionais dentro dos limites legais e orçamentários, assegurando corpo técnico qualificado e a qualidade na execução dos serviços.

GESTÃO MODERNA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – O levantamento técnico indicou que, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderão ser contratados serviços em volume próximo ao estimado, definido a partir de análises das necessidades atuais, possíveis ampliações e da disponibilidade orçamentária e financeira.

O modelo de execução indireta de serviços auxiliares, amplamente adotado por entes públicos em todo o país, visa aprimorar a eficiência administrativa e a gestão dos recursos públicos. A terceirização de atividades como vigilância, condução de veículos e apoio administrativo é reconhecida como uma alternativa viável e eficiente para a execução de serviços de natureza operacional.

Atualmente, o Município conta com mais de 7 mil servidores temporários, e o pregão em questão contempla cerca de 785 postos de trabalho, o que representa aproximadamente 11% do total. Assim, o novo modelo não amplia despesas, mas substitui gradualmente contratações temporárias por serviços terceirizados, garantindo a continuidade e a qualidade das atividades públicas.

Os valores estimados no processo licitatório incluem todos os custos necessários à execução dos serviços, como salários, encargos sociais, uniformes, alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual (EPIs) e seguro dos trabalhadores. Além disso, a empresa contratada será responsável por arcar com todos os encargos trabalhistas, em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, assegurando o cumprimento integral das obrigações legais e trabalhistas.

FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – O processo licitatório estabelece mecanismos rigorosos de controle. Após a assinatura do contrato, serão designados gestores e fiscais administrativos e técnicos responsáveis por acompanhar e validar a execução dos serviços. Os pagamentos à empresa contratada ocorrerão somente mediante comprovação do cumprimento das obrigações contratuais.

A empresa vencedora deverá apresentar garantia contratual equivalente a 5% do valor anual, conforme previsto em edital, e estará sujeita às penalidades legais em caso de descumprimento.

A administração municipal reforça que todo o processo segue as normas de transparência e controle público, com prestação de contas periódica ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e divulgação das informações no Portal da Transparência. Destaca-se ainda que o TCE e o Poder Judiciário de Mato Grosso emitiram recomendações ao Município por meio do julgamento singular nº 554/GAM/2025, e que, conforme decisão judicial do processo nº 1014228-76.2020.8.11.0002, o Município deve reduzir os contratos temporários diretos no prazo de 120 dias. O novo modelo adotado pelo Pregão Eletrônico nº 20/2025 contribui para o atendimento a essas determinações, promovendo uma transição planejada e responsável.

MAIS SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE ADMINISTRATIVA – A adoção desse modelo de gestão proporciona maior segurança jurídica, previsibilidade orçamentária e estabilidade na execução dos serviços públicos, evitando descontinuidade e garantindo o atendimento adequado às necessidades das secretarias municipais. Com planejamento técnico e responsabilidade fiscal, o Município busca fortalecer a gestão pública e assegurar a correta aplicação dos recursos municipais.

COMPROMISSO COM O INTERESSE PÚBLICO – A Prefeitura de Várzea Grande reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa, a transparência e o uso responsável dos recursos públicos, adotando medidas que garantem a continuidade dos serviços essenciais e o atendimento à população com qualidade e responsabilidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

