Várzea Grande
Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade
Além do constante ordenamento das vias públicas, uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas será lançada em parceria com a Secretaria de Obras
A Prefeitura de Várzea Grande vem reforçando a fiscalização em bairros como Cristo Rei e áreas centrais da cidade para coibir a ocupação irregular de calçadas por comerciantes e ambulantes, garantindo que pedestres possam transitar com segurança.
A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana informa que as fiscalizações são periódicas e que, no Cristo Rei, serão intensificadas, em conjunto com o setor de trânsito, principalmente, em locais onde garagens de revenda de veículos invadem as calçadas.
“Na Avenida Couto Magalhães e em outros pontos onde o problema é recorrente, as ações de ordenamento continuarão sendo realizadas. Além disso, será iniciada uma campanha de orientação e notificação às empresas que obstruem calçadas, em parceria com a Secretaria de Obras, visando melhorar a acessibilidade de todos”, destacou a secretaria.
Ana Paula da subprefeitura do Cristo Rei, e Cidomar Arruda, coordenador de Mobilidade Urbana, reforçaram que o trabalho é integrado e contínuo. Como frisam, as duas secretarias atuam diariamente tanto na área de limpeza urbana, quanto na fiscalização do comércio irregular, e no trânsito. O objetivo é garantir que pedestres possam se deslocar com segurança e que a cidade esteja organizada”, afirmaram.
As medidas incluem orientação e notificação de empresas, intensificação da fiscalização e reforço na limpeza urbana, buscando assegurar o livre trânsito aos pedestres seja no Cristo Rei, na Avenida Couto Magalhães como em qualquer parte da cidade.
Várzea Grande
Escolas da rede municipal vencem etapa estadual do Fetran 2025
Quatro EMEBs foram premiadas e em várias categorias: de melhor espetáculo, passando pelo melhor ator, figurino, sonoplastia, elenco a melhor maquiagem
O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (Fetran) encerrou a etapa estadual de sua 20ª edição com a participação vitoriosa de escolas da rede municipal de Várzea Grande. A cerimônia de encerramento e premiação das categorias ocorreu na última sexta-feira (3), no palco do Sesc Arsenal em Cuiabá.
As Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) ‘Salvelina Ferreira da Silva’, do Jd. Maringá III e ‘Emanuel Benedito de Arruda’, do bairro Santa Maria, foram as vencedoras do Espetáculo Destaque na categoria Infantil, com as peças: “Andarilhos” e “Trovão de Metal”, respectivamente.
A equipe da EMEB ‘Salvelina Ferreira’ conquistou ainda a premiação para sua escola nas categorias: Figurino Destaque e Diretor destaque com Júnior Faria. Já a equipe da EMEB ‘Emanuel Benedito’ venceu também nas categorias: Sonoplastia destaque e Elenco destaque.
O Festival também premiou as escolas EMEB ‘Tenente Abílio da Silva Moraes’, do bairro XV de Maio, que venceu na categoria Infantil para: Ator destaque com o aluno: Lucas Eduardo Pedroso Maia, Sonoplastia destaque e Elenco destaque, com o espetáculo: “Pare o Mundo que Eu Quero Descer”, enquanto que a EMEB ‘Eunice César de Melo’, do bairro Pirinéu, também conquistou a Maquiagem destaque na categoria Infantil com o espetáculo “Uma Investigação sobre o Trânsito”.
Várzea Grande conquistou também o título de Maquiagem destaque e Elenco Destaque, na categoria Juvenil, com o espetáculo “Memórias” dos alunos da Escola Estadual ‘Profª Maria da Cunha Bruno’.
Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a 20ª edição do Fetran reforçou o empenho, a dedicação e o compromisso dos profissionais da Educação da rede municipal no fomento e conscientização dos alunos para as questões do trânsito e a maneira pela qual o Município vem desenvolvendo projetos educativos e transformadores nas escolas. “Queremos parabenizar todos os professores, coordenadores, gestores e alunos envolvidos que, durante o festival, puderam mostrar esse grande trabalho realizado em nossas escolas” declarou.
A subsecretária da SMECEL, Eva de Paulo, que representou o secretário na cerimônia de premiação, disse que a rede municipal de Várzea Grande tem histórico de participação e vitórias desde o início da realização do Fetran, em Mato Grosso. “Nossas escolas sempre participaram e sempre obtiveram ótimos resultados e seguimos essa mesma trajetória. A conquista dos Destaques em várias categorias só reforça a evolução dos resultados positivos em todas as edições em que participamos” comemorou.
O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur Nogueira, destacou a participação da Educação de Várzea Grande como grande parceira do Festival, devido ao compromisso que a rede municipal tem com o projeto. “A PRF agradece a cada escola, professor, aluno e autoridade de Várzea Grande que fizeram parte dessa linda história. Que a arte continue sendo o caminho para formar cidadãos mais conscientes, empáticos e responsáveis no trânsito e na vida” reforçou.
Várzea Grande
Sistema de registro de preços não implica em contratação imediata e nem aumento de despesas
O procedimento está fundamentado na legislação federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 81/2023, não representando gasto imediato para o município
A Prefeitura de Várzea Grande informa que o processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 20/2025 teve como objetivo o registro para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio e atividades acessórias às funções administrativas e operacionais do Município, sendo uma alternativa ao déficit de mão de obra qualificada e especializada.
O procedimento foi conduzido de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal nº 81/2023, que dispõem sobre licitações e contratos administrativos. O sistema de registro de preços não implica contratação imediata, mas sim, a formação de uma ata que permite contratações futuras conforme as demandas das secretarias municipais. A homologação do processo não representa despesa imediata, mas apenas a finalização do procedimento licitatório, possibilitando ao Município planejar e atender suas demandas operacionais dentro dos limites legais e orçamentários, assegurando corpo técnico qualificado e a qualidade na execução dos serviços.
GESTÃO MODERNA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS – O levantamento técnico indicou que, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, poderão ser contratados serviços em volume próximo ao estimado, definido a partir de análises das necessidades atuais, possíveis ampliações e da disponibilidade orçamentária e financeira.
O modelo de execução indireta de serviços auxiliares, amplamente adotado por entes públicos em todo o país, visa aprimorar a eficiência administrativa e a gestão dos recursos públicos. A terceirização de atividades como vigilância, condução de veículos e apoio administrativo é reconhecida como uma alternativa viável e eficiente para a execução de serviços de natureza operacional.
Atualmente, o Município conta com mais de 7 mil servidores temporários, e o pregão em questão contempla cerca de 785 postos de trabalho, o que representa aproximadamente 11% do total. Assim, o novo modelo não amplia despesas, mas substitui gradualmente contratações temporárias por serviços terceirizados, garantindo a continuidade e a qualidade das atividades públicas.
Os valores estimados no processo licitatório incluem todos os custos necessários à execução dos serviços, como salários, encargos sociais, uniformes, alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual (EPIs) e seguro dos trabalhadores. Além disso, a empresa contratada será responsável por arcar com todos os encargos trabalhistas, em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, assegurando o cumprimento integral das obrigações legais e trabalhistas.
FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS – O processo licitatório estabelece mecanismos rigorosos de controle. Após a assinatura do contrato, serão designados gestores e fiscais administrativos e técnicos responsáveis por acompanhar e validar a execução dos serviços. Os pagamentos à empresa contratada ocorrerão somente mediante comprovação do cumprimento das obrigações contratuais.
A empresa vencedora deverá apresentar garantia contratual equivalente a 5% do valor anual, conforme previsto em edital, e estará sujeita às penalidades legais em caso de descumprimento.
A administração municipal reforça que todo o processo segue as normas de transparência e controle público, com prestação de contas periódica ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e divulgação das informações no Portal da Transparência. Destaca-se ainda que o TCE e o Poder Judiciário de Mato Grosso emitiram recomendações ao Município por meio do julgamento singular nº 554/GAM/2025, e que, conforme decisão judicial do processo nº 1014228-76.2020.8.11.0002, o Município deve reduzir os contratos temporários diretos no prazo de 120 dias. O novo modelo adotado pelo Pregão Eletrônico nº 20/2025 contribui para o atendimento a essas determinações, promovendo uma transição planejada e responsável.
MAIS SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE ADMINISTRATIVA – A adoção desse modelo de gestão proporciona maior segurança jurídica, previsibilidade orçamentária e estabilidade na execução dos serviços públicos, evitando descontinuidade e garantindo o atendimento adequado às necessidades das secretarias municipais. Com planejamento técnico e responsabilidade fiscal, o Município busca fortalecer a gestão pública e assegurar a correta aplicação dos recursos municipais.
COMPROMISSO COM O INTERESSE PÚBLICO – A Prefeitura de Várzea Grande reafirma seu compromisso com a eficiência administrativa, a transparência e o uso responsável dos recursos públicos, adotando medidas que garantem a continuidade dos serviços essenciais e o atendimento à população com qualidade e responsabilidade.
