Várzea Grande intensifica fiscalização no Cristo Rei e áreas centrais para garantir acessibilidade

Quatro EMEBs foram premiadas e em várias categorias: de melhor espetáculo, passando pelo melhor ator, figurino, sonoplastia, elenco a melhor maquiagem

O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (Fetran) encerrou a etapa estadual de sua 20ª edição com a participação vitoriosa de escolas da rede municipal de Várzea Grande. A cerimônia de encerramento e premiação das categorias ocorreu na última sexta-feira (3), no palco do Sesc Arsenal em Cuiabá.

As Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) ‘Salvelina Ferreira da Silva’, do Jd. Maringá III e ‘Emanuel Benedito de Arruda’, do bairro Santa Maria, foram as vencedoras do Espetáculo Destaque na categoria Infantil, com as peças: “Andarilhos” e “Trovão de Metal”, respectivamente.

A equipe da EMEB ‘Salvelina Ferreira’ conquistou ainda a premiação para sua escola nas categorias: Figurino Destaque e Diretor destaque com Júnior Faria. Já a equipe da EMEB ‘Emanuel Benedito’ venceu também nas categorias: Sonoplastia destaque e Elenco destaque.

O Festival também premiou as escolas EMEB ‘Tenente Abílio da Silva Moraes’, do bairro XV de Maio, que venceu na categoria Infantil para: Ator destaque com o aluno: Lucas Eduardo Pedroso Maia, Sonoplastia destaque e Elenco destaque, com o espetáculo: “Pare o Mundo que Eu Quero Descer”, enquanto que a EMEB ‘Eunice César de Melo’, do bairro Pirinéu, também conquistou a Maquiagem destaque na categoria Infantil com o espetáculo “Uma Investigação sobre o Trânsito”.

Várzea Grande conquistou também o título de Maquiagem destaque e Elenco Destaque, na categoria Juvenil, com o espetáculo “Memórias” dos alunos da Escola Estadual ‘Profª Maria da Cunha Bruno’.

Para o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a 20ª edição do Fetran reforçou o empenho, a dedicação e o compromisso dos profissionais da Educação da rede municipal no fomento e conscientização dos alunos para as questões do trânsito e a maneira pela qual o Município vem desenvolvendo projetos educativos e transformadores nas escolas. “Queremos parabenizar todos os professores, coordenadores, gestores e alunos envolvidos que, durante o festival, puderam mostrar esse grande trabalho realizado em nossas escolas” declarou.

A subsecretária da SMECEL, Eva de Paulo, que representou o secretário na cerimônia de premiação, disse que a rede municipal de Várzea Grande tem histórico de participação e vitórias desde o início da realização do Fetran, em Mato Grosso. “Nossas escolas sempre participaram e sempre obtiveram ótimos resultados e seguimos essa mesma trajetória. A conquista dos Destaques em várias categorias só reforça a evolução dos resultados positivos em todas as edições em que participamos” comemorou.

O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur Nogueira, destacou a participação da Educação de Várzea Grande como grande parceira do Festival, devido ao compromisso que a rede municipal tem com o projeto. “A PRF agradece a cada escola, professor, aluno e autoridade de Várzea Grande que fizeram parte dessa linda história. Que a arte continue sendo o caminho para formar cidadãos mais conscientes, empáticos e responsáveis no trânsito e na vida” reforçou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT