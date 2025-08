Várzea Grande intensifica instalação de quebra-molas para garantir mais segurança viária

Acompanhada do secretário de Obras, Celso Pereira, e de técnicos do Município, Moretti foi in loco averiguar o ritmo e a qualidade das obras que estão recebendo mais R$ 10 milhões em investimentos

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhada do secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, visitou na tarde desta sexta-feira (1º) as obras de infraestrutura no bairro Paiaguás. A intervenção segue em ritmo acelerado e contempla diversas ruas com serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e extensão de redes de abastecimento de água.

Durante a visita, a comitiva percorreu trechos já concluídos e acompanhou os trabalhos em andamento, com destaque para a rua Moisés, que se encontra na etapa final de execução. Após as fases de terraplenagem e implantação da drenagem, a via está recebendo a camada de massa asfáltica, consolidando mais uma entrega importante para a mobilidade e valorização urbana e imobiliária da região.

“As obras no Paiaguás são essenciais para os moradores, pois trarão maior qualidade de vida, melhor trafegabilidade de veículos, como também maior segurança aos motoristas e pedestres. Durante a campanha, ouvimos várias reclamações e, depois da eleição, encaramos este problema de frente e em poucos meses de gestão estamos transformando essa realidade aqui”, pontua a prefeita Flávia Moretti.

O investimento total na obra é de R$ 10 milhões, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões de recursos próprios do município. O projeto – o maior em execução pelo poder público – foi lançado oficialmente em maio deste ano e atende a uma demanda histórica dos moradores, que há décadas enfrentavam dificuldades devido à falta de infraestrutura adequada.

Até o momento, diversas ruas já foram beneficiadas com os serviços de urbanização, melhorando as condições de tráfego, o escoamento das águas pluviais e a qualidade de vida das famílias residentes no bairro.

As obras no Paiaguás integram o planejamento estratégico da atual gestão para ampliar a cobertura de infraestrutura urbana em todas as regiões da cidade, priorizando áreas com histórico de carência de investimentos.

