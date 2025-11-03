Várzea Grande lança campanha Novembro Azul com mutirão de consultas e exames para homens

Além da conscientização, ação tem como objetivo eliminar a fila de espera: Atualmente, na Central de Regulação do Município tem registrado 298 pacientes aguardando consulta com urologista desde 2019 e 1.158 exames de ultrassom pendentes desde 2023

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, às 9h30, na FEB Saúde, o lançamento oficial da campanha Novembro Azul, voltada à conscientização e ao cuidado com a saúde do homem.

O evento contará com a presença da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli, da secretária municipal de Saúde Deisi Bocalon, de vereadores da bancada da saúde e representantes da área oncológica.

A campanha deste ano tem como foco reduzir a fila de espera por consultas com urologista e exames de imagem (ultrassonografias). Atualmente, na Central de Regulação do Município tem registrado 298 pacientes aguardando consulta com urologista desde 2019 e 1.158 exames de ultrassom pendentes desde 2023.

Durante todo o mês de novembro, a FEB Saúde, parceira da iniciativa, vai realizar consultas com médicos urologistas e exames de imagem, conforme prescrição médica, garantindo aos munícipes o direito ao cuidado integral e humanizado.

Os pacientes que estão aguardando por consultas ou estão com o pedido de exames devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida da FEB, nº 2138, ao lado da concessionária Ariel, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. No local, os usuários já poderão sair com a autorização para a realização dos exames, que terão início a partir desta sexta-feira (7).

“Essa é uma campanha que busca acelerar os atendimentos e dar prioridade a quem há anos aguarda por consultas e exames. É um mês para reforçar a importância do cuidado e da prevenção na saúde masculina”, destacou a secretária Deisi Bocalon.

A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Várzea Grande para fortalecer as políticas públicas de saúde do homem e promover o diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de próstata.

Galeria de Fotos (4 fotos) 1/4 2/4 3/4 4/4

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT