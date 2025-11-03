Várzea Grande
Várzea Grande lança campanha Novembro Azul com mutirão de consultas e exames para homens
Além da conscientização, ação tem como objetivo eliminar a fila de espera: Atualmente, na Central de Regulação do Município tem registrado 298 pacientes aguardando consulta com urologista desde 2019 e 1.158 exames de ultrassom pendentes desde 2023
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, às 9h30, na FEB Saúde, o lançamento oficial da campanha Novembro Azul, voltada à conscientização e ao cuidado com a saúde do homem.
O evento contará com a presença da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli, da secretária municipal de Saúde Deisi Bocalon, de vereadores da bancada da saúde e representantes da área oncológica.
A campanha deste ano tem como foco reduzir a fila de espera por consultas com urologista e exames de imagem (ultrassonografias). Atualmente, na Central de Regulação do Município tem registrado 298 pacientes aguardando consulta com urologista desde 2019 e 1.158 exames de ultrassom pendentes desde 2023.
Durante todo o mês de novembro, a FEB Saúde, parceira da iniciativa, vai realizar consultas com médicos urologistas e exames de imagem, conforme prescrição médica, garantindo aos munícipes o direito ao cuidado integral e humanizado.
Os pacientes que estão aguardando por consultas ou estão com o pedido de exames devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida da FEB, nº 2138, ao lado da concessionária Ariel, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. No local, os usuários já poderão sair com a autorização para a realização dos exames, que terão início a partir desta sexta-feira (7).
“Essa é uma campanha que busca acelerar os atendimentos e dar prioridade a quem há anos aguarda por consultas e exames. É um mês para reforçar a importância do cuidado e da prevenção na saúde masculina”, destacou a secretária Deisi Bocalon.
A ação integra o conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Várzea Grande para fortalecer as políticas públicas de saúde do homem e promover o diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de próstata.
GM prende dois homens por tráfico de drogas na Avenida Castelo Branco
Durante a checagem foi constatado que ambos possuem diversas passagens criminais, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas e assalto à mão armada
A Guarda Municipal de Várzea Grande prendeu dois homens, na tarde desta segunda-feira (03), por tráfico de drogas em um barracão abandonado na Avenida Castelo Branco.
Conforme informações da GMVG, a corporação realizava diligências na região quando avistou dois homens, um de 40 anos e outro de 41 anos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos GMs, a dupla tentou fugir, porém, foi contida pelos guardas municipais.
Durante a averiguação no interior do barracão, os agentes encontraram várias porções de substância análoga à maconha, porções de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro trocado.
Na checagem, foi constatado que ambos possuem diversas passagens criminais, incluindo roubo, furto, tráfico de drogas e assalto à mão armada.
Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes. Os dois foram entregues ao delegado plantonista, que dará continuidade aos procedimentos necessários.
Novo semáforo começa a funcionar nesta terça com apoio de agentes de trânsito
A ação segue o modelo adotado recentemente na Avenida da FEB e integra o plano de modernização do sistema viário da cidade e tem como objetivo garantir mais segurança e fluidez em uma das vias de maior movimento do Município
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que o novo semáforo instalado na Avenida João Ponce de Arruda, em frente à praça Couto Magalhães (Drogasil), entra em funcionamento nesta terça-feira (04), às 7h30. A medida integra o plano de modernização do sistema viário da cidade e tem como objetivo garantir mais segurança e fluidez em uma das vias de maior movimento do Município.
Durante todo o dia, agentes de trânsito estarão no local orientando pedestres e motoristas sobre o novo sistema de travessia, ajudando na adaptação e na organização do fluxo. A ação segue o modelo adotado recentemente na Avenida da FEB, onde a presença dos agentes foi essencial para reduzir conflitos e melhorar o tráfego.
Desde maio, a Prefeitura vem executando uma série de ajustes e melhorias na malha viária, incluindo a retirada gradual dos radares fixos de velocidade e a instalação de novos semáforos em pontos estratégicos. Até o momento, 10 equipamentos de fiscalização já foram desativados, em um processo que seguirá até atingir 36 pontos, entre vias principais e transversais.
De acordo com estudos técnicos da Coordenadoria de Mobilidade Urbana, as mudanças têm refletido em resultados positivos: em locais como a Avenida Doutor Paraná, houve redução de até 62,5% nas infrações registradas entre 2023 e 2024.
O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ductievicz, destacou que as ações priorizam a educação e a prevenção no trânsito. “Nosso trabalho busca um trânsito mais humano e seguro. A instalação de novos semáforos e a reorganização do tráfego fazem parte de um esforço contínuo de modernização e cuidado com a vida”, afirmou.
A Prefeitura continuará monitorando os principais corredores viários e realizando novos ajustes conforme as demandas da população e os indicadores de segurança, consolidando Várzea Grande como uma cidade em movimento, que valoriza a mobilidade e o bem-estar de todos.
