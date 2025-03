Várzea Grande lança chamamento público para cadastrar participantes do ‘VG Santo Peixe’

Ex-titular, Gerson Scarton, segue na Pasta como subsecretário; Samir assume vaga na Câmara e deixa a SMDETT

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), publicou a nomeação do vereador licenciado Lucas Ductievicz, mais conhecido como Lucas do Chapéu do Sol (PL), como novo secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. A nomeação de Lucas e a exoneração do ex-secretário, Gerson Scarton, estão publicadas na edição extra do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, desta quarta-feira (19).

Lucas foi eleito vereador na eleição de 2024 pelo Partido Liberal com 1717 votos. “Ele é uma pessoa de confiança, tanto que exercia o papel de líder do governo dentro da Câmara. Tenho a certeza que desempenhará bem esse novo papel como secretário. Várzea Grande só tem a ganhar”, disse a prefeita Flávia Moretti.

“Assumo essa nova missão, com a mesma determinação, agora não vou só honrar os meus votos, como também a prefeita Flávia por confiar no meu nome para assumir essa importante pasta”, disse Ductievicz.

OUTRA MUDANÇA – Já na Câmara Municipal, quem assume o posto como vereador é Samir Katumata (PL), que obteve 1196 votos. Nessa mesma edição extra está publicada a exoneração dele do cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. “Vamos agora, assumir o posto de vereador para colaborar com os colegas vereadores e com a gestão da prefeita Flávia. Vamos juntos buscar melhorias para o nosso município e para a população várzea-grandense”, disse Samir.

Ainda não foi anunciado o substituto de Samir na SMDETT.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT