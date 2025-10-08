Várzea Grande mantém vigilância após resultado positivo preliminar para sarampo 

O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos de sarampo que estavam sob investigação, o último apresentou resultado positivo para IgM, exame de sorologia que indica exposição recente ao vírus.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, uma segunda coleta sorológica será realizada entre 15 e 25 dias após a primeira amostra, para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença.

O caso em questão é de uma criança de nove anos, que já recebeu alta médica, encontra-se sem sintomas e sem exantemas (as manchas características na pele) e segue sua rotina normalmente.

No último sábado (4), duas novas crianças, uma de 1 ano e outra de 5 anos, deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com sintomas semelhantes, como febre e exantema. A de cinco anos ficou internada de sábado até segunda-feira e já recebeu alta. A outra, de um ano, permanece em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela equipe de Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica do Município, Alessandra Carreira, as investigações preliminares apontam que nenhuma das crianças teve contato com pessoas diagnosticadas com sarampo e nem viajaram recentemente para locais com circulação do vírus.

Além desses casos, a Secretaria também registrou o caso de uma criança de 11 anos com suspeita da doença. Ela e o irmão também passaram por coleta de exames laboratoriais.

TRATAMENTO – Quanto ao tratamento não há um protocolo específico, mas, segundo o que preconiza o Ministério da Saúde, o tratamento que se faz é somente contra sintomas como a febre, mal estar. Alessandra reforça, que nesses casos é muito importante a ingestão de líquidos, ter uma boa alimentação e controle da febre.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação contra o sarampo, disponível em todas as unidades básicas de saúde do Município. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus, que é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças.

“É fundamental que as famílias atualizem o cartão de vacinas, tanto de adultos quanto de crianças. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar a disseminação do sarampo em Várzea Grande”, reforçou Alessandra Carreira.

AÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o Município tem intensificado as campanhas de imunização justamente para evitar o retorno de doenças já erradicadas.

“A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. É por meio dela que conseguimos impedir que doenças antigas, como o sarampo, voltem a circular e comprometam a saúde da população. Por isso, nossas equipes seguem mobilizadas, levando informação e vacina até as comunidades”, afirmou Deisi Bocalon.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT