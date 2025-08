Várzea Grande marca presença na 42º FIPe com estande “Salve a Data”

Município vai aproveitar a grande vitrine do Festival Internacional de Pesca Esportiva para apresentar o seu 1º Festival de Pesca Esportiva de Bonsucesso, que será realizado em setembro

A Prefeitura de Várzea Grande participa pela primeira vez, e com estande, do 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe), em Cáceres, o maior evento de pesca esportiva e pesca embarcada em água doce do mundo que será realizado de 6 a 10 deste mês. Localizado na praça Barão do Rio Branco, no pavilhão de artesanato, o espaço do Município levará ao público um pouco da cultura, turismo e artesanato local, além de anunciar o “Salve a Data” para o 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande, que previsto para setembro, no Distrito de Bonsucesso.

A prefeita Flávia Moretti (PL) participa da abertura da FIPe, logo mais às 19h, em Cáceres. Moretti vai abrir o estande de Várzea Grande e pessoalmente anunciar o evento inédito de pesca esportiva de Várzea Grande. “Será mais uma programação para entrar para o calendário da cidade e que vai, com certeza, reunir de dezenas de amantes do esporte. Não tenho dúvidas que trazer um festival como essa para Bonsucesso é reafirmar toda história, tradição e cultura da nossa cidade”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto, o momento no FIPe vai além do lançamento oficial do festival, será uma prévia para o público já cativo do evento. “Queremos apresentar para os cacerenses e turistas o melhor da cultura, economia criativa, religiosidade, história, pontos turísticos e belezas naturais de Várzea Grande. Aproveitaremos para acompanhar a organização e preparar o terreno para o nosso festival”, explica.

Além do “Salve a Data – o famoso Save the date -”, o estande oferecerá aos visitantes a experiência da confecção artesanal da tradicional viola de cocho, com o Mestre Jociley Francisco da Silva, e a produção das redes de Limpo Grande, em parceria com as artesãs da TeceArte. Produtos artesanais estarão à venda, inclusive peças da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT) e da TeceArte.

O FIPe, conhecido por ser muito mais que uma competição, traz uma programação completa com shows regionais e nacionais gratuitos, apresentações culturais, feiras náutica, gastronômica e de artesanato, parque de diversões, jogos de praia, oficinas ambientais e diversas opções de lazer para moradores e turistas.

1º FESTIVAL – A prefeita destacou a importância do convite feito pela Secretaria de Turismo de Cáceres, após visita ao estande de Várzea Grande na FIT Pantanal deste ano. “Várzea Grande é uma cidade estratégica da região Metropolitana de Cuiabá, com rica tradição cultural e enorme potencial turístico. Nosso festival de pesca esportiva vai valorizar os recursos naturais, incentivar a prática esportiva e fomentar a economia local por meio do turismo sustentável”.

O 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande está previsto para os dias 26, 27 e 28 de setembro, às margens do rio Cuiabá, na região do Bonsucesso, próximo à ponte Juscelino Kubitschek. O evento será voltado para pescadores amadores e profissionais, famílias, turistas e empreendedores locais, reunindo também atividades de educação ambiental, música, gastronomia e lazer para todas as idades.

“Mais informações sobre o festival serão divulgadas em breve. É importante que todos fiquem atentos e salvem essa data no seu calendário”, anunciou Mario Quidá.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT