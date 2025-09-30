Várzea Grande marca presença na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília

“Participar significa dar voz às mulheres várzea-grandenses e contribuir para que nossas demandas estejam contempladas nas políticas nacionais”

A Secretária Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, Cristina Saito, acompanhada da assessora jurídica da Pasta, Stéphanie Rosa Jácomo, representa o Município na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), realizada em Brasília. O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas à igualdade de gênero e ao fortalecimento dos direitos femininos.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a conferência é um espaço democrático de escuta ativa e participação plural, envolvendo sociedade civil e gestores públicos.

Durante os dias de programação, até 1º de outubro, as discussões serão fundamentais para a construção de diretrizes que irão nortear as ações voltadas às mulheres em todo o Brasil.

Para Cristina Saito, a presença de Várzea Grande nesse espaço é um marco importante. “Participar da 5ª Conferência Nacional significa dar voz às mulheres várzea-grandenses e contribuir para que nossas demandas estejam contempladas nas políticas nacionais. É um momento de aprendizado, troca e reafirmação do nosso compromisso com a igualdade de direitos”, destacou.

A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou a relevância do evento e o protagonismo feminino na gestão municipal. “É motivo de orgulho ver Várzea Grande sendo representada em um encontro de tamanha importância. Nosso secretariado tem a presença expressiva de mulheres que fazem a diferença, e isso demonstra que valorizamos a força e a capacidade feminina na construção de uma cidade mais justa e inclusiva”, afirmou.

