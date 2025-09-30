Várzea Grande
Várzea Grande marca presença na 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em Brasília
“Participar significa dar voz às mulheres várzea-grandenses e contribuir para que nossas demandas estejam contempladas nas políticas nacionais”
A Secretária Municipal de Assistência Social de Várzea Grande, Cristina Saito, acompanhada da assessora jurídica da Pasta, Stéphanie Rosa Jácomo, representa o Município na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), realizada em Brasília. O evento, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, reúne representantes de todo o país para debater políticas públicas voltadas à igualdade de gênero e ao fortalecimento dos direitos femininos.
Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a conferência é um espaço democrático de escuta ativa e participação plural, envolvendo sociedade civil e gestores públicos.
Durante os dias de programação, até 1º de outubro, as discussões serão fundamentais para a construção de diretrizes que irão nortear as ações voltadas às mulheres em todo o Brasil.
Para Cristina Saito, a presença de Várzea Grande nesse espaço é um marco importante. “Participar da 5ª Conferência Nacional significa dar voz às mulheres várzea-grandenses e contribuir para que nossas demandas estejam contempladas nas políticas nacionais. É um momento de aprendizado, troca e reafirmação do nosso compromisso com a igualdade de direitos”, destacou.
A prefeita Flávia Moretti (PL) também ressaltou a relevância do evento e o protagonismo feminino na gestão municipal. “É motivo de orgulho ver Várzea Grande sendo representada em um encontro de tamanha importância. Nosso secretariado tem a presença expressiva de mulheres que fazem a diferença, e isso demonstra que valorizamos a força e a capacidade feminina na construção de uma cidade mais justa e inclusiva”, afirmou.
Várzea Grande
Prefeitura decreta luto oficial por três dias pelo falecimento do secretário de Administração
A Prefeitura de Várzea Grande, publicou hoje, (30), o decreto 82/2025 que dispõe sobre a declaração de luto oficial por três dias em razão do falecimento do secretário de Administração, Antônio Roberto Pôssas de Carvalho.
Em respeito à memória do secretário, eventos, solenidades e agendas públicas, durante o prazo de luto oficial, serão remarcados.
“CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados ao Município de Várzea Grande/MT, pautados pela dedicação, zelo e compromisso com a coisa pública, fica declarado luto oficial por três dias em sinal de pesar”, declara a prefeita Flávia Moretti (PL) no decreto.
Ele havia assumido o cargo de secretário em Várzea Grande, em abril, com a missão de modernizar a pasta, em especial os processos administrativos. Pôssas era economista, advogado e aposentado como fiscal de tributos, deixou seu legado de serviços prestados a Várzea Grande.
Beto, como era chamado carinhosamente pelos servidores e amigos da Prefeitura, faleceu na noite desta segunda-feira (29) em um hospital de Cuiabá.
Nesse momento de dor profunda, Flávia, Tião e toda equipe da Prefeitura de Várzea Grande, desejam força e fé aos familiares, amigos e servidores que trabalhavam diariamente com o secretário Beto.
Antônio Roberto Possas de Carvalho deixa a esposa Tatiana Dias de Lima Carvalho, três filhas: Kely Carvalho, Carla Carvalho, Anna Camila e quatro netos João Gabriel, Luiz, Letícia e João Rafael.
O velório está sendo realizado na funerária Santa Rita, em Cuiabá. Sepultamento às 16h, no cemitério da Piedade, também em Cuiabá.
Várzea Grande
Prefeitura intensifica limpeza após vendaval e já atendeu mais de 30 famílias em Várzea Grande
Entre os bairros já atendidos estão Santa Isabel, Jardim dos Estados, Celestino Henrique, Terra Nova, Cabo Michel, Júlio Domingos e José Carlos Guimarães, onde as equipes atuaram na liberação de vias, recolhimento de galhadas e remoção de destroços
A Prefeitura de Várzea Grande segue atuando de forma emergencial para amenizar os impactos causados pelo forte vendaval que atingiu o Município na última quinta-feira (25). A força-tarefa montada pelo Executivo Municipal reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, responsável pela retirada de entulhos, árvores e restos de materiais espalhados pelas ruas.
Entre os bairros já atendidos estão Santa Isabel, Jardim dos Estados, Celestino Henrique, Terra Nova, Cabo Michel, Júlio Domingos e José Carlos Guimarães, onde as equipes atuaram na liberação de vias, recolhimento de galhadas e remoção de destroços. Até o momento, mais de 30 famílias já receberam apoio direto das equipes, com a retirada de árvores que tombaram e obstruíam a passagem, além da limpeza de áreas públicas afetadas.
De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, a determinação da prefeita Flávia Moretti (PL) é de que os trabalhos não parem até que a cidade esteja organizada e em segurança novamente.
“Desde o primeiro momento, nossas equipes foram mobilizadas e continuam nas ruas, com máquinas e caminhões, auxiliando a população e retirando os destroços. Hoje, 30 de setembro, já conseguimos atender mais de 30 famílias diretamente afetadas, e o trabalho continua em diversos bairros. O esforço é conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, para que nenhuma família fique sem atendimento”, afirmou o secretário.
O Decreto Municipal nº 81, assinado pela prefeita Flávia Moretti ontem (29) e publicado hoje, reconhece a Situação de Emergência Pública em razão dos danos provocados pelo vendaval. A medida possibilita maior agilidade na execução de ações emergenciais, contratação temporária de serviços e mobilização de todos os órgãos da administração municipal.
As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas em pontos críticos da cidade. Além da limpeza, estão sendo feitos levantamentos das necessidades das famílias, reparos emergenciais e a reorganização de espaços públicos.
