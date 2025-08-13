Várzea Grande marca presença na abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-MT

A Prefeitura de Várzea Grande foi representada pela secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, arquiteta Manoela Rondon, na solenidade de abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais de Mato Grosso (CEP-MT), realizada nesta quarta-feira (13), no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Cuiabá.

Manoela participou do evento representando a prefeita Flávia Moretti e destacou a importância da integração entre engenharia, agronomia, geociências e gestão pública para o crescimento sustentável das cidades.

“Eventos como este contribuem para ampliar o diálogo entre o poder público e as áreas técnicas, resultando em políticas mais eficazes para o desenvolvimento urbano, a mobilidade, o saneamento e a qualidade de vida da população”, afirmou Manoela Rondon.

Também esteve presente representando o município o diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Zilmar Dias Silva, reforçando a parceria da cidade com instituições e profissionais comprometidos com soluções inovadoras para os desafios urbanos.

Com o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no Desenvolvimento das Cidades”, o 12º CEP-MT reúne especialistas, gestores e lideranças para debater propostas que serão levadas ao Congresso Nacional de Profissionais. Entre os eixos discutidos estão acessibilidade, mobilidade urbana, saneamento básico, engenharia pública, qualidade ambiental e desenvolvimento energético sustentável.

