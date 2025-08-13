Connect with us

Várzea Grande

Várzea Grande marca presença na abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-MT

13/08/2025

A Prefeitura de Várzea Grande foi representada pela secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, arquiteta Manoela Rondon, na solenidade de abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais de Mato Grosso (CEP-MT), realizada nesta quarta-feira (13), no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Cuiabá.

Manoela participou do evento representando a prefeita Flávia Moretti e destacou a importância da integração entre engenharia, agronomia, geociências e gestão pública para o crescimento sustentável das cidades.

“Eventos como este contribuem para ampliar o diálogo entre o poder público e as áreas técnicas, resultando em políticas mais eficazes para o desenvolvimento urbano, a mobilidade, o saneamento e a qualidade de vida da população”, afirmou Manoela Rondon.

Também esteve presente representando o município o diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Zilmar Dias Silva, reforçando a parceria da cidade com instituições e profissionais comprometidos com soluções inovadoras para os desafios urbanos.

Com o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no Desenvolvimento das Cidades”, o 12º CEP-MT reúne especialistas, gestores e lideranças para debater propostas que serão levadas ao Congresso Nacional de Profissionais. Entre os eixos discutidos estão acessibilidade, mobilidade urbana, saneamento básico, engenharia pública, qualidade ambiental e desenvolvimento energético sustentável.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Registros danificados e descarte irregular de água comprometem pavimentação no Paiaguás

2 horas atrás

13/08/2025

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), alerta os moradores do bairro Paiaguás sobre práticas que podem comprometer a durabilidade e a qualidade da nova pavimentação em execução na região.

Além do lançamento irregular de água doméstica proveniente de pias, tanques, máquinas de lavar e outras atividades diretamente nas ruas, equipes técnicas identificaram registros danificados e vazamentos nas calçadas, em frente aos imóveis. Essas situações provocam infiltrações, fragilizam a base do pavimento e reduzem a vida útil do asfalto recém aplicado.

O bairro está recebendo um conjunto de obras que soma R$ 10 milhões em investimentos, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões de recursos próprios. Diversas vias já foram contempladas e outras estão em fase de preparação para receber o novo pavimento.

De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, além da execução do asfalto, estão sendo estudadas soluções para problemas pontuais de drenagem e escoamento.

“A colaboração da população é fundamental para preservar o investimento. Pedimos que cada morador verifique suas ligações de água, repare registros danificados e direcione corretamente a água utilizada, evitando que chegue à rua”, orientou o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira.

O DAE reforça que os imóveis devem estar conectados à rede de esgoto ou contar com sistema adequado de descarte, evitando que a água servida ou vazamentos atinjam a via pública. A manutenção preventiva contribui para que a pavimentação permaneça em boas condições por mais tempo, beneficiando toda a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)

5 horas atrás

13/08/2025

Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.

Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), a participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo, já que este é o orçamento municipal elaborado pela atual gestão. “Estamos dando transparência sobre o orçamento do próximo ano e apresentando os principais projetos que desejamos implantar em nosso município”, disse Moretti.

Consta da Constituição Federal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para um determinado ano.

A secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a participação popular é fundamental para discutir o orçamento municipal. “A gestão da prefeita Flávia e do vice Tião da Zaeli quer a participação de todos, pois somos integralmente democráticos, ainda mais para discutir o orçamento público”, conta Drielli.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Várzea Grande vive novos tempos, pois a atual gestão busca a transparência e quer a participação popular em todos os atos. O várzea-grandense terá uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões, mesmo que esteja online”, relata Marcos.

SERVIÇO:

O quê? Audiência pública LOA/LDO 2026

Onde? Câmara Municipal de Várzea Grande

Quando? 16 de agosto (quinta-feira) às 9h

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA13/08/2025

Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos,...
SEGURANÇA13/08/2025

Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro

Um homem procurado pela Justiça do Estado de Goiás pelo crime de estupro, foi preso pela Polícia Civil de Mato...
SEGURANÇA13/08/2025

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT

Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

