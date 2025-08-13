Várzea Grande
Várzea Grande marca presença na abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-MT
A Prefeitura de Várzea Grande foi representada pela secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, arquiteta Manoela Rondon, na solenidade de abertura do 12º Congresso Estadual de Profissionais de Mato Grosso (CEP-MT), realizada nesta quarta-feira (13), no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Cuiabá.
Manoela participou do evento representando a prefeita Flávia Moretti e destacou a importância da integração entre engenharia, agronomia, geociências e gestão pública para o crescimento sustentável das cidades.
“Eventos como este contribuem para ampliar o diálogo entre o poder público e as áreas técnicas, resultando em políticas mais eficazes para o desenvolvimento urbano, a mobilidade, o saneamento e a qualidade de vida da população”, afirmou Manoela Rondon.
Também esteve presente representando o município o diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Zilmar Dias Silva, reforçando a parceria da cidade com instituições e profissionais comprometidos com soluções inovadoras para os desafios urbanos.
Com o tema “Engenharia, Agronomia e Geociências no Desenvolvimento das Cidades”, o 12º CEP-MT reúne especialistas, gestores e lideranças para debater propostas que serão levadas ao Congresso Nacional de Profissionais. Entre os eixos discutidos estão acessibilidade, mobilidade urbana, saneamento básico, engenharia pública, qualidade ambiental e desenvolvimento energético sustentável.
Registros danificados e descarte irregular de água comprometem pavimentação no Paiaguás
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), alerta os moradores do bairro Paiaguás sobre práticas que podem comprometer a durabilidade e a qualidade da nova pavimentação em execução na região.
Além do lançamento irregular de água doméstica proveniente de pias, tanques, máquinas de lavar e outras atividades diretamente nas ruas, equipes técnicas identificaram registros danificados e vazamentos nas calçadas, em frente aos imóveis. Essas situações provocam infiltrações, fragilizam a base do pavimento e reduzem a vida útil do asfalto recém aplicado.
O bairro está recebendo um conjunto de obras que soma R$ 10 milhões em investimentos, sendo R$ 7 milhões provenientes de convênio e R$ 3 milhões de recursos próprios. Diversas vias já foram contempladas e outras estão em fase de preparação para receber o novo pavimento.
De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, além da execução do asfalto, estão sendo estudadas soluções para problemas pontuais de drenagem e escoamento.
“A colaboração da população é fundamental para preservar o investimento. Pedimos que cada morador verifique suas ligações de água, repare registros danificados e direcione corretamente a água utilizada, evitando que chegue à rua”, orientou o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira.
O DAE reforça que os imóveis devem estar conectados à rede de esgoto ou contar com sistema adequado de descarte, evitando que a água servida ou vazamentos atinjam a via pública. A manutenção preventiva contribui para que a pavimentação permaneça em boas condições por mais tempo, beneficiando toda a comunidade.
Prefeitura de Várzea Grande realiza audiência pública da LOA e LDO 2026 nesta quinta-feira (14)
Será realizada, nesta quinta-feira (14.08), uma audiência pública para apresentação das propostas de lei Ordinária Anual (PLOA) e de Diretrizes Ordinária (PLDO) do ano de 2026. A apresentação ocorrerá no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Várzea Grande, na Avenida Castelo Branco (prédio do antigo Fórum) às 9h.
Conforme a prefeita Flávia Moretti (PL), a participação popular e da sociedade civil organizada é fundamental neste processo, já que este é o orçamento municipal elaborado pela atual gestão. “Estamos dando transparência sobre o orçamento do próximo ano e apresentando os principais projetos que desejamos implantar em nosso município”, disse Moretti.
Consta da Constituição Federal que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para um determinado ano.
A secretária municipal de Planejamento, Drielli Martinez, a participação popular é fundamental para discutir o orçamento municipal. “A gestão da prefeita Flávia e do vice Tião da Zaeli quer a participação de todos, pois somos integralmente democráticos, ainda mais para discutir o orçamento público”, conta Drielli.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Várzea Grande vive novos tempos, pois a atual gestão busca a transparência e quer a participação popular em todos os atos. O várzea-grandense terá uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões, mesmo que esteja online”, relata Marcos.
SERVIÇO:
O quê? Audiência pública LOA/LDO 2026
Onde? Câmara Municipal de Várzea Grande
Quando? 16 de agosto (quinta-feira) às 9h
Economia & Finanças
