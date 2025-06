Várzea Grande prepara Conferência Municipal de Assistência Social

É a primeira vez que o Projeto Areia chega ao estado de Mato Grosso, e a cidade de Várzea Grande foi escolhida para receber essa importante mobilização

O bairro São Mateus, em Várzea Grande, foi escolhido para ser a sede de uma mega ação social e de saúde do Projeto Areia, gratuitos à população. A iniciativa segue até quarta-feira, dia 25, oferecendo serviços como atendimento médico, odontológico, psicológico, vacinação, atualização e cadastramento do Bolsa Família, Cadastro Único e vacinação antirrábica em cães e gatos.

A oferta de serviços é realizada na sede da antiga unidade de saúde do bairro São Mateus, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Somente no período da manhã desta segunda-feira (23), mais de 120 atendimentos foram realizados. A aposentada Maria José Dias, de 69 anos, foi a primeira paciente atendida. Com dores na mão esquerda, buscou atendimento médico e saiu do local com o medicamento necessário para o alívio da dor. “Cheguei cedo, fui bem atendida e já saí com o remédio. Só tenho a agradecer”, relatou.

Com uma média de 30 voluntários, entre médicos, dentistas, psicólogos e estudantes de Medicina das faculdades São Camilo, São Leopoldo Mandic e Santa Marcelina, todas de São Paulo, o projeto tem como proposta levar atendimento de qualidade às comunidades em situação de vulnerabilidade pelo país.

É a primeira vez que o Projeto Areia chega ao estado de Mato Grosso, e a cidade de Várzea Grande foi escolhida para receber essa importante mobilização. A ação acontece em parceria com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que cedeu estrutura física e apoio logístico para o funcionamento da iniciativa, e também participa diretamente com a oferta de vacinação e atualização do cartão vacinal de crianças, adultos e idosos e a atualização do Programa Bolsa Família.

A prefeita Flávia Moretti (PL) também esteve no local e parabenizou os voluntários pela ação. “É emocionante ver a mobilização de estudantes, professores e profissionais de saúde se unindo para ajudar quem mais precisa. É uma honra para Várzea Grande ser a primeira cidade do estado a receber esse projeto tão significativo”, destacou.

A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que realiza atendimento e atualização do Cadastro Único do Bolsa Família. Para a secretária Cristina Saito, a ação fortalece as políticas públicas do Município. “Somar com o trabalho que já realizamos é muito importante, e levar esse atendimento ao bairro São Mateus é estratégico, por se tratar de uma comunidade de grande vulnerabilidade”, afirmou.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também participa da ação, oferecendo vacinação antirrábica para os animais da comunidade, garantindo o cuidado integral com a saúde das famílias, inclusive dos seus pets.

A INICIATIVA – A presidente do Projeto Areia, médica Maria Júlia Diniz, idealizou a ação ainda no Maranhão. “Esse projeto nasceu no meu coração, ao ver de perto a dor e a necessidade de muitas pessoas. Mobilizei um grupo de amigos e colegas de profissão e hoje percorremos o Brasil com esse objetivo: oferecer cuidado, escuta e acolhimento a quem precisa”, destacou. Segundo ela, o nome “Areia” simboliza o incômodo com as desigualdades sociais e a necessidade de ação concreta diante do sofrimento alheio.

Já a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou a importância da parceria. “A Secretaria tem buscado constantemente ações que fortaleçam e ampliem a qualidade da saúde em Várzea Grande. O Projeto Areia é uma iniciativa que vem agregar com os atendimentos já oferecidos pelo Município e reforça o nosso compromisso com o cuidado das pessoas”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT