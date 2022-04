Várzea Grande promove “Dia D” de vacinação contra gripe e sarampo neste sábado

O município de Várzea Grande já está mobilizado para a Campanha do “Dia D” de Vacinação contra a gripe e o sarampo, que vai ocorrer neste sábado (30 de abril). Ao todo estarão disponibilizadas 21 Unidades Básicas de Saúde do Município para a ação de vacinação.

Para este “Dia D”, serão vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos contra a gripe e o sarampo, além de trabalhadores da saúde. Já o público alvo como idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas receberão a vacina contra gripe. A vacinação ocorrerá das 8h às 17h.

Nesta estratégia, da Saúde Municipal, em aderir o “DIA D” Nacional de Vacinação, o secretário de Saúde de Várzea Grande, Gonçalo de Barros, também reservou unidades para vacinação da COVID-19. Serão duas unidades para vacinar crianças de 5 a 11 anos, e duas para vacinar adultos e adolescentes (11 a 17 anos), são elas: as Unidades de Saúde do Parque do Lago e Jardim Glória estarão aplicando a vacina contra a COVID-19 em crianças e as unidades do Santa Isabel e Policlínica do Cristo Rei em adolescentes e adultos. Estas unidades também vão aplicar doses da vacina contra a gripe e sarampo.

“Temos que aproveitar este “Dia D”, também para vacinar pais e crianças que ainda não receberam as doses da vacina contra a COVID-19. Lembrando que nestas unidades haverá também aplicação das vacinas contra o sarampo e gripe. É mais uma oportunidade para atingirmos o maior número possível de munícipes vacinados contra a COVID-19”, destacou o secretário.

“Já a vacina contra o sarampo, que faz parte da imunização de rotina e tem o esquema vacinal previsto de uma dose da tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), em crianças, está sendo aplicada também em trabalhadores da saúde com a dose em atraso ou sem comprovação de vacinação, porque esse público está mais exposto à doença nos serviços de saúde. Lembrando que as vacinas, tríplice viral e influenza serão ofertadas para administração na mesma visita ao serviço de saúde. A vacinação simultânea é uma atividade recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações para redução de oportunidades perdidas de vacinação, em crianças e profissionais da saúde”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina de Moura.

Já para a vacina contra a gripe, o público-alvo vigente são os profissionais da saúde e as pessoas acima de 60 anos e crianças de 6 meses a menores de cinco anos, gestantes e puérperas. A vacina protege contra os vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causaram o surto no final de 2021.

“Para crianças de seis meses a menores de cinco anos a vacinação contra gripe, antes prevista para iniciar na segunda-feira (2 de maio) foi antecipada para este sábado (30). Por isso, crianças que ainda não tomaram as vacinas contra gripe e sarampo, serão administradas simultaneamente, com a finalidade de prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, óbitos e consequências nos serviços de saúde. A vacinação contra a gripe em crianças é uma estratégia do Ministério da Saúde para minimizar a carga do vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser confundidos com os da COVID-19. O alerta para a importância da imunização com a vacina Influenza – gripe – aos grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização”, alertou Relva Cristina.

– Unidades de Saúde abertas para o “Dia D” de Vacinação: Gripe e Sarampo

– Horário: 8h às 17h sem intervalo para o almoço.

1) – Centro de Saúde do Água Limpa

2) – Centro de Saúde Nossa Senhora da Guia

3) – Estratégia Saúde da Família (ESF) – Água Vermelha

4) – ESF Jardim Manaíra

5) – ESF Cabo Michel

6) – Clínica de Atenção Primária à Saúde do Jardim Glória

7) – ESF Vila Arthur

8) – ESF Ouro Verde

9) – ESF Capão Grande

10) – Clínica de Atenção Primária à Saúde Marajoara

11) – Unidade Saúde da Família -USF- Santa Isabel

12) – ESF Jardim Eldorado

13) – ESF São Mateus

14) – Clínica de Atenção Primária à Saúde 24 de dezembro

15) – ESF Souza Lima (área Rural)

16) – Centro de Saúde Cohab Cristo Rei

17) – Clínica de Atenção Primária Parque do Lago

18) – ESF Unipark

19) – Clínica de Atenção Primária à Saúde Cristo Rei

20) – ESF Jardim União

21) – ESF Construmat/ Alameda

– Unidades de Saúde que irão vacinar contra a COVID-19, Sarampo e Gripe:

– Horário: 8h às 17h sem intervalo para o almoço.

– Crianças de 5 a 11 anos: Unidades de Saúde do Parque do Lago e Jardim Glória.

– Adultos e Adolescentes: As Unidades de Saúde do Santa Isabel e Policlínica do Cristo Rei.