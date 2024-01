Várzea Grande reafirma 20% de desconto para o Alvará de 2024

Apesar de todas as dificuldades financeiras que refletiram em queda de repasses estaduais e federais ao Município, prefeitura de Várzea Grande cumpre com rigor calendário salarial de 2023

“Não foi um ano fácil. Mesmo livre da emergência sanitária em saúde, seguimos contabilizando os impactos da covid-19. O encolhimento da receita pública é reflexo direto desse período, marcado pela retração no consumo, na oferta de empregos e na própria geração de tributos e repasses, impactando diretamente nos cofres públicos. Várzea Grande não deixou de contabilizar perdas. Mesmo ampliando nossa receita própria, foram muitos os desafios, mas em nenhum momento retroagimos nos compromissos firmados e muito menos diante do calendário de pagamento dos servidores municipais, que além de ser cumprido à risca, foi antecipado em outubro e volta a ser abreviado nessa reta final do ano. A cada mês injetamos cerca de R$ 35 milhões em dinheiro novo na nossa economia e finalizamos esse terceiro ano de mandato investindo mais R$ 500 milhões em obras, serviços e ações”, discursou o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, na última reunião do ano com secretário e equipe econômica. Na oportunidade ele anunciou que ao invés do pagamento no dia 29, conforme o calendário, a folha de dezembro foi quitada hoje, dia 28.

Kalil lembrou que na semana passada, no dia 19, quitou a folha referente ao abono do 13º salário aos servidores municipais. “Nos últimos 60 dias, quitamos quatro folhas, injetando na economia local algo próximo de R$ 150 milhões. As cifras foram creditadas em dia, exceto a folha de dezembro que está sendo paga com antecedência. Não canso de repetir: pagar salários em dia é obrigação de todo empregador”.

Ainda conforme o Chefe do Executivo municipal, “temos a absoluta certeza do quanto os salários em dia movimentam a nossa economia e permitem, não apenas ao servidor, mas como aos comerciantes, aos lojistas, se programarem para recepcionar esse dinheiro novo”, destaca Kalil.

Por mais um ano, o prefeito frisa que o sentimento é de dever cumprido. “Atuamos com foco em infraestrutura, mas em 2023, especialmente, avançamos muito em ações sociais que permitiram capacitações, contratações em vagas com carteira assinada, conhecimento, acompanhamento social, amparo para mulheres vitimizadas, conforto à população de rua e mutirões que ajudaram muitas famílias. Nosso braço social se multiplicou sem perder de vista os projetos e obras que a cidade realmente necessita para alicerçar sua vocação econômica e dar amplitude aos investimentos privados já anunciados que estão e vão aportar na nossa cidade nos próximos meses. A questão da água é de fato ainda um problema, mas está na lista de prioridades, recebendo investimentos constantes e logo, logo estaremos ofertando água de forma contínua em todos os bairros de Várzea Grande. Esse é um tipo de obra extremamente complexo e que demanda muitos recursos”.

Em janeiro, na primeira reunião junto ao secretário e à equipe econômica, o prefeito vai elaborar o calendário de pagamentos do funcionalismo público para o exercício 2024. “Vamos começar mais um ano com mais perguntas do que respostas. Temos um cenário incerto, até porque teremos de sentir na prática os efeitos da Reforma Tributária e do aumento do salário mínimo. Além disso, 2024 será marcado pelas eleições municipais, o que torna o ano ‘mais curto’ e cheio de ressalvas. Mas quando olhamos para trás, vemos que driblamos muitas outras dificuldades para chegarmos até aqui”, finalizou Kalil.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO SALARIAL – 2023

JANEIRO (31) – Terça-feira (PAGO)

FEVEREIRO (28) – Terça-feira (PAGO)

MARÇO (31) – Sexta-feira (PAGO)

ABRIL (28) – Sexta-feira (PAGO)

MAIO (31) – Quarta-feira (PAGO)

JUNHO (30) – Sexta-feira (PAGO)

JULHO (31) – Segunda-feira (PAGO)

AGOSTO (31) – Quinta-feira (PAGO)

SETEMBRO (29) – Sexta-feira (PAGO)

OUTUBRO (31) – Terça-feira (ANTECIPADO)

NOVEMBRO (30) – Quinta-feira (PAGO)

13º SALÁRIO (19) – Terça-feira (PAGO)

DEZEMBRO (29) – Sexta-feira (ANTECIPADO PARA 28 DE DEZEMBRO)

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT