Várzea Grande realiza 1º Festival de Flores e Plantas com abertura especial no Dia dos Namorados

Namorados e apaixonados por flores poderão aproveitar a exposição e adquirir buquês, orquídeas, cactos, suculentas e plantas ornamentais a preços acessíveis. Município é reconhecida como o maior produtor de plantas em viveiros de Mato Grosso

De 12 e 15 de junho, Várzea Grande realiza o 1º Festival de Flores e Plantas, uma celebração inédita da beleza natural, do empreendedorismo local e da valorização da produção sustentável. O evento será na Praça do Ipase, ao lado da UPA-Ipase, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, com horários das 8h às 20h e, no domingo (15), das 8h às 12h.

A abertura oficial será no Dia dos Namorados, 12 de junho, e promete ser uma oportunidade imperdível para quem deseja surpreender com presentes cheios de significado. Os visitantes poderão adquirir flores, buquês, orquídeas, cactos, suculentas e plantas ornamentais a preços acessíveis, com valores a partir de R$ 5,00. Há também mudas de orquídeas a partir de R$ 20,00 e vasos a partir de R$ 10,00, tudo isso enquanto durarem os estoques.

“O Festival foi pensado para valorizar nossos produtores locais e oferecer à população um ambiente acolhedor, com flores e plantas de qualidade, direto dos viveiros de Várzea Grande, com preços muito mais acessíveis se comparados aos praticados no mercado tradicional”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim. “Convidamos toda a população para prestigiar esse evento, especialmente no Dia dos Namorados. Será um presente único para quem ama, e, para quem ama a natureza”.

Segundo Ricardo Amorim, Várzea Grande é reconhecida como o maior produtor de plantas em viveiros de Mato Grosso, e todos os expositores e feirantes participantes são da cidade, reforçando a importância do incentivo à economia local e à agricultura familiar. A programação ainda contará com um espaço gastronômico animado, com pratos típicos e delícias regionais preparados por produtores da tradicional Feira da Família (Feira FAM).

O festival é promovido pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), em parceria com a Associação dos Feirantes e Produtores Rurais de Pequena Propriedade de Mato Grosso.

“A entrada é gratuita e o evento é voltado para toda a família. Uma excelente opção para quem deseja comprar, presentear ou simplesmente apreciar a diversidade e o colorido das flores e plantas produzidas aqui, em Várzea Grande“, convida o secretário Ricardo Amorim.

SERVIÇO:

O quê? 1º Festival de Flores e Plantas de Várzea Grande

Quando? De 12 a 15 de junho (quinta-feira a domingo), com horários das 8h às 20h e, no domingo, das 8h às 12h.

Onde? Praça do Ipase, ao lado da UPA-Ipase, na Avenida Presidente Arthur Bernardes, Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT