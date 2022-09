Várzea Grande realiza 2º Edição do dia ‘D’ de vacinação e disponibiliza 7 pontos neste sábado (3)

Os pontos estão localizados em escolas municipais e estaduais e contempla os bairros: Vitória Régia; Capela do Piçarrão; Novo Mato Grosso; Residencial José Carlos Guimarães; Nova Fronteira/ P. Paiaguás; Júlio Domingos de Campos; Residencial São Benedito 1ª etapa na casa localizada na rua 16, quadra 13, casa 21, em frente ao campinho do bairro.

PMVG – Várzea Grande realiza no sábado (3 de setembro), 2º Edição do dia “D” de vacinação contra Poliomielite, Multivacinação e Covid-19. Para tanto disponibiliza 7 locais/pontos de vacinação. O município aderiu à Campanha Nacional, conforme recomendações do Ministério da Saúde e desde o dia 08 de agosto tem disponibilizado as vacinas das Campanhas nas 21 Unidades Básicas de Saúde do município. No sábado a vacinação terá início às 8h e se encerrará às 17h, em horário corrido, sem intervalo para o almoço.

“Uma de suas estratégias destas campanhas é a realização de dias ‘D’. Várzea Grande decidiu realizar a 2ª Edição do dia ‘D’, neste sábado, em locais com baixa cobertura vacinal. Por exemplo, crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, que devem tomar a vacina contra a Poliomielite, estão com baixa cobertura vacinal. De um público de 18.675 a ser vacinado no município, somente 3.272 doses foram aplicadas desde o início da campanha. Então apelamos aos pais e responsáveis que levem as crianças nestes pontos para se vacinarem neste dia 3 de setembro. Durante a semana as 21 unidades de saúde estão vacinando. A doença causa sérios danos à saúde da criança levando a paralisia dos membros e sequelas para o resto da vida”, disse o secretário Municipal de Saúde, Gonçalo de Barros.

Os pontos estão localizados em escolas municipais e estaduais:1)- EMEB José Estejo de Campos localizada no bairro Vitória Régia; 2)- CMEI Professora Jayr Luiza de Campos localizada no bairro Capela do Piçarrão; 3)- EMEB Lucia Leite localizada no bairro Novo Mato Grosso; 4)- CMEI Wilson Sodré localizada no bairro Residencial José Carlos Guimarães; 5)- Escola Estadual Terezinha de Jesus Silva localizada no bairro Nova Fronteira/ P. Paiaguás; 6)- Escola Estadual José Garcia Neto localizada no bairro Residencial Júlio Domingos de Campos; 7)- Residencial São Benedito 1ª etapa na casa localizada na rua 16, quadra 13 e casa 21, em frente ao campinho do bairro.

Para a superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina de Moura, a vacinação tem contribuído para o avanço da erradicação da poliomielite e no alcance da eliminação de doenças como a rubéola e a síndrome da rubéola congênita (SRC), além de prevenir e controlar outras doenças imunopreveníveis. A redução da incidência destas doenças revela que mudanças importantes ocorreram no seu comportamento com o uso de vacinas e no alcance de elevadas coberturas vacinais ao longo dos anos.

“Com baixas coberturas vacinais, verificadas principalmente nos últimos cinco anos, no país, contribuiu para a reintrodução do vírus do sarampo e pode levar ao recrudescimento de outras doenças imunopreveníveis e requer a adoção de estratégias adicionais para o resgate e vacinação das pessoas não vacinadas. Vamos aproveitar para vacinar nesta Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação em menores de 15 anos de idade, e Contra a Covid-19. Com a realização destas campanhas de vacinação, o município reafirma o compromisso de erradicar a poliomielite e de manter a situação vacinal da população-alvo em dia”, disse ela.

O secretário Gonçalo de Barros, reafirma que a multivacinação é uma estratégia que tem a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação e vacinar de forma indiscriminada, crianças de 1 a menores de 5 anos de idade com a vacina contra a poliomielite observando neste período o tempo para aplicar o reforço, conforme anotações na carteirinha vacinal da criança .

“O alerta é de que as campanhas de vacinação coincidirão com a realização da vacinação contra a COVID-19, porém poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de três anos de idade (Várzea Grande ainda não iniciou a vacinação em crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19). Portanto, no próximo sábado levem seus filhos em um dos pontos de vacinação e não se esqueçam de levar o cartão de vacinação! Vacinação é sinônimo de proteção, de mais cuidado por você e demais cuidado pelos várzea-grandenses!”, reafirmou o secretário.