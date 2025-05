Várzea Grande realiza cirurgia bariátrica pelo SUS e transforma vida de paciente que aguardava há mais de dois anos

Atividades foram pensadas para valorizar os talentos locais, movimentar a economia criativa e aproximar a população dos serviços públicos e oportunidades de crescimento

Em comemoração aos 158 anos de fundação de Várzea Grande, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo (SMDETT) preparou uma programação especial com sete eventos que unem cultura, economia, esporte, inovação e cidadania. As ações fazem parte da agenda oficial da Prefeitura de Várzea Grande, que está mobilizando todas as secretarias para celebrar a história, o povo e o futuro da cidade.

De acordo com o secretário da pasta, Mário Quidá, as atividades foram pensadas para valorizar os talentos locais, movimentar a economia criativa e aproximar a população dos serviços públicos e oportunidades de crescimento. “É uma programação que mostra o quanto Várzea Grande é rica em cultura, empreendedora por natureza e aberta à inovação. Com apoio da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli, estamos levando ações para todos os públicos, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento sustentável e humano da cidade”, destaca Quidá.

Importante ressaltar que os eventos organizados pela SMDETT são apenas uma parte da programação de aniversário da cidade. “Cada secretaria está preparando o que tem de melhor a oferecer à população várzea-grandense. Nós da SMDETT pensamos cada ação tendo como foco o cidadão. A festa de 158 anos é um momento de celebrar, mas também de gerar oportunidades e fomentar o desenvolvimento. A prefeita Flávia Moretti tem nos dado liberdade e apoio para inovar e criar políticas públicas que transformem vidas”, finaliza Mário Quidá.

Confira a programação organizada pela SMDETT:

– Sábado 10/05 – Feira de Produtos Regionais de Mato Grosso (já realizada)

Rua XV de Novembro, 679, Jardim Glória I, das 18h às 23h. Em parceria com a Associação Mato-grossense da Economia Criativa (AMFMT), o evento traz o melhor da produção regional, com apoio da SMDETT, MT Criativo, Secel-MT, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura.

– Sábado 17/05 – Cultura em Movimento (hoje)

Praça de alimentação do Várzea Grande Shopping, a partir das 18h. Um espetáculo de diversidade com apresentações culturais, grupos de dança e shows regionais. Um verdadeiro palco para a identidade várzea-grandense.

– Domingo 18/05 – 1ª Volta do Aeroporto – “Sangue para quem precisa e Alimento para quem tem fome”

Aeroporto Internacional Marechal Rondon, largada às 7h. Evento esportivo em parceria com a ASLEM, reunindo atletas e amantes da corrida em um percurso inédito ao redor do principal terminal aéreo do Estado. Inscrições com doação de sangue ou 02 kg de alimentos não perecíveis entregue da Secretaria localizada no 2º andar do Várzea Grande Shopping de 12 a 14 de maio, das 10h às 18h.

– Segunda a sexta-feira 19 a 23/05 – Feirão de Empregos

Várzea Grande Shopping, das 10h às 18h. Oportunidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho, com vagas ofertadas em parceria com o Sine, Várzea Grande Shopping e Comper.

– Quarta-feira 21/05 – Lançamento do Documentário “Som da Raiz”

Cinema do Várzea Grande Shopping, às 10h30. Produzido pela AMFMT com apoio da Lei Paulo Gustavo e da SMDETT, o filme é um tributo à musicalidade mato-grossense.

– Quinta e Sexta-feira 22 e 23/05 – Capacitação de Servidores Públicos

Cinema do Várzea Grande Shopping, das 8h às 12h. Com o tema “Inteligência Artificial na Gestão Pública: Eficiência, Transparência e Inovação”, o evento propõe novas ferramentas para modernizar o serviço público municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT