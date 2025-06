Várzea Grande realiza Festival Paralímpico neste sábado, dia 14  

Evento será realizado simultaneamente em 154 cidades brasileiras neste final de semana, e contará com a participação de mais de 19 mil inscritos

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), através da Superintendência de Esporte e Lazer, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realiza na manhã desse sábado (14), no ginásio Poliesportivo Fiotão, a primeira Edição do Festival Paralímpico 2025.

Participam do evento, cerca de 500 crianças, adolescentes e jovens, entre 7 a 20 anos, com ou sem deficiência. O festival será realizado simultaneamente em 154 cidades brasileiras neste final de semana, e contará com a participação de mais de 19 mil inscritos.

O superintendente Municipal de Esportes e Lazer, Héliton Gomes, destacou a importância do evento em Várzea Grande e o impacto positivo para sociedade. “É com grande alegria e orgulho que convidamos toda população de Várzea Grande para participar do Festival Paralímpico neste final de semana, no ginásio Fiotão. É uma oportunidade de promover a integração entre crianças e jovens com ou sem deficiência, conhecerem as atividades esportivas adaptadas que mostram a força e o talento dos nossos atletas. É bom ressaltar que o município de Várzea grande é referência no desporto paralímpico, onde já realizamos no mês passado o Regional de Bocha Paraolímpica que foi um grande sucesso”.

O coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, Altemir Trapp, ressaltou que o Festival Paralímpico visa difundir a modalidade para sociedade, “desde que a modalidade da escalada foi homologada no programa dos Jogos Paralímpicos, nós pensamos na emergência dela e na captura de novos atletas. Queremos trazê-la para o Festival em Várzea Grande de modo lúdico para que as crianças venham a conhecê-la e cada vez mais popularizar esse esporte em nossa região”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT