Várzea Grande realiza sua primeira cirurgia bariátrica do Fila Zero

Como parte das ações de celebração aos 158 anos de fundação de Várzea Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá mais um passo inédito e histórico na área da saúde pública: a realização da primeira cirurgia bariátrica. O procedimento, que simboliza um novo momento para a rede municipal, foi viabilizado dentro do programa Fila Zero, que tem como objetivo reduzir a espera por procedimentos eletivos e garantir mais qualidade de vida à população.

O paciente que vai estrear essa nova fase da saúde de Várzea Grande, Everton Rodrigues da Silva, tem 33 anos, é secretário escolar, e está na fila desde de 2024 aguardando pela cirurgia, mas, na fila de regulação do Estado. Com 215 quilos, Everton viu no procedimento a chance de uma vida mais saudável e com mais autoestima. “Não esperava ser chamado, foi uma surpresa. Tenho certeza que agora vou ter mais disposição no trabalho, mais saúde e qualidade de vida”, relatou.

A cirurgia será realizada no dia do aniversário de Várzea Grande, 15 de maio, no Hospital Santa Rita, pelo cirurgião doutor Emanuel Almeida, profissional renomado e especializado em procedimentos bariátricos. Segundo doutor Emanuel, o paciente Everton vem se preparando para a cirurgia há três meses, para cumprir as etapas exigidas pelo protocolo médico, incluindo consultas, exames laboratoriais, avaliações digestivas e cardíacas, além do acompanhamento com equipe multidisciplinar.

Conforme o doutor Emanuel, a escolha da técnica da cirurgia deve ser feita em conjunto com um profissional de saúde, considerando os benefícios, riscos e as particularidades de cada paciente. No caso de Everton, a indicada foi a By-pass Gástrico, que é a técnica mais realizada no Brasil. Ela consiste em reduzir o tamanho do estômago criando um pequeno reservatório e fazendo uma ligação do intestino delgado a esse reservatório. Ele tem o objetivo de reduzir a ingestão e absorção de calorias. O procedimento cirúrgico será por laparoscopia.

Segundo a subsecretária da Atenção Terciária, Érica Auxiliadora Carvalho, a realização da cirurgia bariátrica em Várzea Grande é um marco histórico. “A rede municipal de saúde não tinha suporte para esse tipo de procedimento. Agora, com a parceria com o Hospital Santa Rita, mostra o quanto estamos avançando e contribuindo para a descentralização dos serviços de alta e média complexidade no município”, destacou.

Para a secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, que também, já passou por uma cirurgia bariátrica, conhece bem a transformação que o procedimento promove na vida de uma pessoa. “Poder proporcionar a população várzea-grandense uma cirurgia bariátrica pelo SUS não é apenas uma conquista da gestão municipal, mas um reflexo do compromisso com uma saúde pública mais humanizada, acessível e eficiente”, comemora.

Segundo a superintendente de Regulação, do município, Mariely Patrícia Monteiro, há cerca de 341 pacientes de Várzea Grande regulados em Cuiabá, aguardando a cirurgia bariátrica, mas que ainda não deram continuidade aos protocolos exigidos. “Com a estrutura disponível em Várzea Grande, a expectativa é que esses pacientes possam ser beneficiados, desde que cumpram os protocolos obrigatórias para a realização da cirurgia”, enfatiza Mariely.

Além da cirurgia bariátrica, outros procedimentos também estão sendo realizados como parte do programa Fila Zero, incluindo histerectomias e retirada de vesícula. Já exames de imagem, como tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, acontecerão nos dias 15 e 16 de maio no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, por meio de parceria com a empresa Diagnóstico e Imagem Santa Rosa.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT