Várzea Grande

Várzea Grande recebe 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT com ‘10 escolas no Top 10’

20/08/2025

O Ginásio poliesportivo do Fiotão, em Várzea Grande, será o palco da cerimônia de entrega da premiação do Programa Alfabetiza MT, edição 2025.

Criado em 2021, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o programa tem como finalidade incentivar e premiar as escolas que apresentam bons resultados na elevação das taxas de alfabetização nas séries avançadas.

Esta é a primeira vez que Várzea Grande será a sede do evento estadual. A solenidade que conta com 10 escolas no ‘Top 10’ e destaque em três categorias, vai reunir, professores, diretores, alunos, comunidade escolar da capital e do interior, além de autoridades estaduais e municipais.

O QUÊ? Quarta edição do Prêmio Alfabetiza MT

DIA: HOJE, 20 de agosto, às 16h

LOCAL: Ginásio Poliesportivo do Fiotão – Centro – Várzea Grande

CONFIRA AS ESCOLAS PREMIADAS NO TOP 10:

EMEB DAVID MAYER

EMEB ANTONIA FELIPA DE CAMPOS MARTINS

EMEB ANA FRANCISCA DE BARROS

EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS

EMEB PROFª RITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA

EMEB EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA

EMEB ANTONIO JOAQUIM DE ARRUDA

EMEB PROFº DEMÉTRIO DE SOUZA

EMEB HEROCLITO LEONCIO MONTEIRO

EMEB DR. GABRIEL MULLER

Escolas com duas premiações: TOP 10 e DESEMPENHO

EMEB ALINO FERREIRA DE MAGALHÃES

EMEB PROFª. SALVELINA FERREIRA DA SILVA

Professora que mais se destacou na alfabetização com equidade:

Profª Waldete da Guia Salasar Felipe, da EMEB SALVELINA FERREIRA DA SILVA

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)

20/08/2025

Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (20), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz.

O trabalho é realizado por servidores da Secretaria e conta com o reforço da empresa terceirizada, responsável por parte das intervenções em pontos estratégicos da cidade.

Serviços de limpeza e zeladoria

(roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Bairro 7 de Maio

• Bairro 23 de Setembro

• Bairro 24 de Dezembro

• Bairro Capão Grande

• Bairro Chapéu do Sol / Grande Petrópolis / Parque das Américas

• Bairro Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Jardim América “Zero Km”

• Bairro Jardim Esmeralda / Bairro Mapim / Bairro Imperial / Bairro Terra Nova

• Bairro Jardim Guanabara

• Bairro Novo Mundo

• Praça do Bairro Vila Sadia e Parque do Lago

• Rotatórias Ulisses Pompeu de Campos e Rotatória do Zero Km

• 25º Batalhão da Polícia Militar do Cristo Rei e Parque do Lago

Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte

(instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de transporte)

• Avenida João Bulhões / Passagem da Conceição (roçagem)

• Avenida Murilo Domingos e Bairro Parque do Lago

• Bairro Dom Orlando Chaves / Manga / Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro Jardim Guanabara

• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro 23 de Setembro

• Bairro Jardim Guanabara / Bairro Jardim América “Zero Km”

• Bairro Jardim Costa Verde II (2ª etapa)

• Bairro Parque das Américas

• Praça do Bairro Vila Sadia / Rotatória Alameda com Carrapicho

Atendimento com iluminação

• Bairro Imperial

• Bairro Jardim Esmeralda

• Bairro Mapim

• Bairro Terra Nova

De acordo com a SMSPMU, a ação integra o planejamento diário do Município, que prioriza a conservação da limpeza urbana, a preservação de espaços públicos e a melhoria da infraestrutura.

O objetivo é garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população várzea-grandense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

ETA Cristo Rei está retomando produção e abastecimento deve ser normalizado até o final do dia

20/08/2025

O Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) informa que a ETA Cristo Rei paralisou a produção ontem (19), às 23h, após um problema elétrico. A estação já retomou a produção nesta quarta-feira, 20 de agosto.

Neste momento, está sendo realizada a recuperação dos reservatórios que estavam secos, processo que exige tempo para alcançar os níveis adequados de operação.

Assim que os reservatórios atingirem a capacidade necessária, o abastecimento será retomado gradualmente para os bairros Alameda, Constumat, Manga, Vila Sadia, Vista Alegre e Cristo Rei. A previsão é que o fornecimento de água comece a ser normalizado até o final do dia.

Para acelerar a recuperação, parte da água produzida pela ETA Velha, responsável pelo abastecimento da região central, está sendo direcionada por meio de uma interligação, reforçando o nível dos reservatórios no Cristo Rei.

O DAE agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso em restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

