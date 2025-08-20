Várzea Grande recebe 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT com ‘10 escolas no Top 10’

O Ginásio poliesportivo do Fiotão, em Várzea Grande, será o palco da cerimônia de entrega da premiação do Programa Alfabetiza MT, edição 2025.

Criado em 2021, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, o programa tem como finalidade incentivar e premiar as escolas que apresentam bons resultados na elevação das taxas de alfabetização nas séries avançadas.

Esta é a primeira vez que Várzea Grande será a sede do evento estadual. A solenidade que conta com 10 escolas no ‘Top 10’ e destaque em três categorias, vai reunir, professores, diretores, alunos, comunidade escolar da capital e do interior, além de autoridades estaduais e municipais.

O QUÊ? Quarta edição do Prêmio Alfabetiza MT

DIA: HOJE, 20 de agosto, às 16h

LOCAL: Ginásio Poliesportivo do Fiotão – Centro – Várzea Grande

CONFIRA AS ESCOLAS PREMIADAS NO TOP 10:

EMEB DAVID MAYER

EMEB ANTONIA FELIPA DE CAMPOS MARTINS

EMEB ANA FRANCISCA DE BARROS

EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS

EMEB PROFª RITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA

EMEB EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA

EMEB ANTONIO JOAQUIM DE ARRUDA

EMEB PROFº DEMÉTRIO DE SOUZA

EMEB HEROCLITO LEONCIO MONTEIRO

EMEB DR. GABRIEL MULLER

Escolas com duas premiações: TOP 10 e DESEMPENHO

EMEB ALINO FERREIRA DE MAGALHÃES

EMEB PROFª. SALVELINA FERREIRA DA SILVA

Professora que mais se destacou na alfabetização com equidade:

Profª Waldete da Guia Salasar Felipe, da EMEB SALVELINA FERREIRA DA SILVA

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT