Várzea Grande recebe projeto ‘Quero Mais Cultura’ no Mapim

Evento contará com a participação de outras secretarias municipais que vão promover plantio de árvores, teatrinho da GM e apresentação da Banda Municipal

A população de Várzea Grande vai contar com mais uma opção de lazer e entretenimento gratuitos no próximo sábado, dia 22. A dupla humorística Nico e Lau irá levar sua arte ao público com o Projeto 6º Quero Mais Cultura, na Praça Cultural do Mapim.

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal de Várzea Grande com o Instituto Leverger, Nico e Lau Produções e Federação dos Conselhos Municipais de Segurança de Mato Grosso (Feconseg), com o apoio da Associação dos Moradores do Mapim, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e governo do Estado, por meio da secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O ‘6º Quero Mais Cultura’, que tem como tema: “Cultura pela Paz” está com o início previsto para começar às 17h30 com o plantio simbólico de 40 mudas de árvores na praça, com o apoio da secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável que reforça o compromisso da equipe organizadora com a conscientização ambiental.

Além de garantir a segurança, a Guarda Municipal estará presente, juntamente com a equipe Teatro de Bonecos da GM, que já atua em diversos programas municipais de conscientização sobre temas como: trânsito, drogas e violência para crianças e adolescentes nos bairros e em escolas.

Após a abertura oficial do evento, programada para às 19h, a Banda Municipal ‘Manoel Teixeira de Oliveira’, que completou 40 anos de criação em 2024, vai animar o público com a apresentação de vários ritmos musicais, como é característica da banda.

O evento contará também com apresentações artísticas da comunidade, sorteio de brindes para o público e o encerramento vai ficar por conta do espetáculo da consagrada dupla humorística Nico e Lau, interpretando músicas conhecidas, paródias e diversão garantida com um show de bom humor e interatividade com a plateia.

De acordo com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Pe. Edson Sestari, o movimento cultural em Várzea Grande será intensificado a partir da atuação da Superintendência da Cultura, no fomento de ações que levem a cultura, o entretenimento e a diversão às comunidades dos bairros de Várzea Grande. “A parceria com o projeto ‘Quero Mais Cultura’ e seus apoiadores é muito bem-vinda e queremos que mais ações como esta possam surgir para valorizar as tradições e a cultura em nosso Município” destacou.

O Projeto ‘6º Quero Mais Cultura – Cultura da Paz’ tem mais duas apresentações programadas para Várzea Grande neste primeiro semestre. Dia 15 de março, às 19h na praça do Parque do Lago e no dia 29 de março, ao lado do minestádio do bairro José Carlos Guimarães.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT