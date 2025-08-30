Várzea Grande recebe veículo para fortalecer agricultura familiar

Veículo, que chega em boa hora, será amplamente utilizado, e muito útil pra que, faz a pequena produção do Município ser grande, farta e de qualidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, recebeu um veículo utilitário para reforçar as ações voltadas à agricultura familiar no Município. Este é o segundo veículo entregue pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT) neste ano, além de um caminhão frigorífico já destinado anteriormente para atender a agricultura familiar.

A entrega da caminhonete teve a presença da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, e do deputado estadual Eduardo Botelho (União), responsável pela indicação que garantiu o benefício.

Segundo a secretária Andreia Fujioka, a caminhonete será um importante instrumento para dar mais agilidade às atividades da pasta. “Essa caminhonete Montana, com indicação do deputado Botelho, está indo para a Secretaria de Agricultura de Várzea Grande para auxiliar os trabalhos da agricultura de pequena escala”.

O deputado Eduardo Botelho (UNIÃO) ressaltou a parceria com o governo do Estado. “Quero agradecer ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao governador Mauro Mendes, que atenderam nosso pedido. Agora, estamos entregando ao secretário Ricardo esse veículo zero quilômetro para que ele possa reforçar o belo trabalho em prol da agricultura familiar de Várzea Grande”, afirmou.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o veículo chega em boa hora e será amplamente utilizado. “Recebemos com o coração agradecido essa indicação, que representa a sensibilidade do deputado, do governador, do vice-governador e da SEAF. Esse veículo será muito útil para a agricultura familiar, capacitação e visitas às comunidades. Temos muito como aproveitar esse recurso em Várzea Grande e estamos muito felizes por isso”, declarou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT