Várzea Grande
Várzea Grande recebe veículo para fortalecer agricultura familiar
Veículo, que chega em boa hora, será amplamente utilizado, e muito útil pra que, faz a pequena produção do Município ser grande, farta e de qualidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, recebeu um veículo utilitário para reforçar as ações voltadas à agricultura familiar no Município. Este é o segundo veículo entregue pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT) neste ano, além de um caminhão frigorífico já destinado anteriormente para atender a agricultura familiar.
A entrega da caminhonete teve a presença da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, e do deputado estadual Eduardo Botelho (União), responsável pela indicação que garantiu o benefício.
Segundo a secretária Andreia Fujioka, a caminhonete será um importante instrumento para dar mais agilidade às atividades da pasta. “Essa caminhonete Montana, com indicação do deputado Botelho, está indo para a Secretaria de Agricultura de Várzea Grande para auxiliar os trabalhos da agricultura de pequena escala”.
O deputado Eduardo Botelho (UNIÃO) ressaltou a parceria com o governo do Estado. “Quero agradecer ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao governador Mauro Mendes, que atenderam nosso pedido. Agora, estamos entregando ao secretário Ricardo esse veículo zero quilômetro para que ele possa reforçar o belo trabalho em prol da agricultura familiar de Várzea Grande”, afirmou.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o veículo chega em boa hora e será amplamente utilizado. “Recebemos com o coração agradecido essa indicação, que representa a sensibilidade do deputado, do governador, do vice-governador e da SEAF. Esse veículo será muito útil para a agricultura familiar, capacitação e visitas às comunidades. Temos muito como aproveitar esse recurso em Várzea Grande e estamos muito felizes por isso”, declarou.
Várzea Grande
Vigilância em Saúde do Trabalhador: Protegendo quem move a cidade
A VISAT existe justamente para identificar, avaliar e intervir nesses fatores, evitando acidentes e doenças relacionadas ao trabalho
A equipe da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) retomou suas atividades em junho deste, e está reforçando o trabalho de prevenção e orientação junto aos profissionais de saúde. Os técnicos estiveram na UPA do Cristo Rei, em Várzea Grande, realizando uma visita técnica com o objetivo de acompanhar as condições de trabalho, orientar os servidores e reforçar medidas de proteção para garantir mais segurança e qualidade de vida no ambiente laboral. A visita in loco foi feita na semana passada.
Todos os dias, milhares de trabalhadores estão expostos a riscos que podem comprometer sua saúde e bem-estar. A VISAT existe justamente para identificar, avaliar e intervir nesses fatores, evitando acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
O serviço, desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), vai muito além da fiscalização: a equipe realiza ações educativas, orientações, promoção da saúde e acompanhamento de casos de trabalhadores que sofreram acidentes ou desenvolveram doenças ocupacionais.
Segundo a enfermeira Joiele Amorim, integrante da equipe, o objetivo principal é acolher e orientar. “A VISAT não é apenas fiscalização, mas também acolhimento. É ouvir o trabalhador, entender sua realidade e propor soluções que garantam mais segurança no ambiente de trabalho.”
A gerente de Vigilância em Saúde, Cibele Paes de Barros, reforça a importância da notificação dos acidentes de trabalho. “Sempre que ocorre um acidente, o caso deve ser registrado no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Essas informações permitem ao Município planejar políticas públicas de prevenção e melhorar as condições de trabalho da população.”
Com a retomada das atividades, a VISAT vem fortalecendo sua presença nas unidades de saúde, levando orientação, prevenção e cuidado. O trabalho é essencial não apenas para a saúde e proteção dos trabalhadores, mas também para o desenvolvimento do Município. Afinal, cuidar de quem trabalha é cuidar da cidade.
Por que é importante notificar os acidentes de trabalho?
???? Previne novos casos — com os registros, é possível identificar os riscos e agir para evitá-los
???? Garante direitos ao trabalhador — a notificação é fundamental para acesso a benefícios e assistência adequada
???? Acompanha os setores de maior risco — possibilitando intervenções mais eficazes
???? Fortalece políticas públicas — com dados precisos, o município pode desenvolver estratégias para proteger a saúde de quem move a economia local
Várzea Grande
Programa está presente em sete polos em Várzea Grande
O Bem-Estar atende ao público adulto – masculino e feminino- de todas as idades, inclusive idosos e pessoas com mobilidade reduzida, de forma ampla, sem qualquer restrição. Aulas de dança, movimento e relaxamento e funcional são preparadas para atender a todos os níveis de participantes
O Programa VG Mais Bem-Estar, que tem o objetivo de levar qualidade de vida para adultas de ambos sexos, é coordenado pela Superintendência Municipal de Esporte e Lazer da Secretaria de Educação. As aulas são realizadas em sete polos dentro do município de Várzea Grande com aulas gratuitas.
A dinâmica do Mais Bem-Estar é levar por meio de movimentos, relaxamento, fortalecimento muscular, para garantir uma saúde plena, através da dança, popularmente conhecido como Zumba.
O programa atende o público pela manhã e no final da tarde, nos polos do Ginásio Fiotão, Parque Bernardo Berneck, no Miniestádio do São Matheus, Parque Flor do Ipê, Cristo Rei, Ginásio Jorge Mussa, Instituto João Ribeiro (rua Salim Nadaf).
Para o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, além do esporte, trabalhar a qualidade de vida é primordial para população várzea-grandense, “os professores criam suas metodologias, utilizando som para simular danças, que ajudam a desenvolver um movimento, contribuindo para eliminar o estresse do dia-dia”, destacou Edmilson.
A coordenadora do Programa, professora Anaíza da Silva, ressaltou que as aulas são planejadas conforme o limite de mobilidade de cada pessoa.
“A gente elabora o plano de aula de acordo com cada polo, pois uns têm mais ou menos idosos, e daí a gente elabora um plano de aula de atividades de média a leve intensidade. A gente sempre orienta cada um a se exercitar dentro do seu limite, e às vezes tem alunos que não conseguem agachar. Então dependendo da aula, e se for uma aula de dança, o aluno (a) vai praticar na intensidade dele. Agora se for uma aula de circuito funcional ou localizado, aí ele vai na intensidade com o auxílio do professor. Não é uma receita de bolo. Então, cada polo tem um plano de aula e um público diferente do outro”, enfatizou.
De acordo com Anaiza, pessoas portadoras de alguma necessidade especial, também têm um atendimento humanizado pelos profissionais especializados. “Como é um projeto que a gente atende todo o público e não há restrição, a gente tenta adaptar ele da melhor forma, e fazer um treino específico. O professor pode estar ali administrando aula com 30, 40, 60 pessoas, mas a pessoa será atendida conforme a sua mobilidade”, pontuou.
ESPORTE E BEM-ESTAR – Uma iniciativa da Superintendência de Esporte e Lazer da SMECEL de Várzea Grande, o programa tem por objetivo de promover o esporte e o bem-estar para crianças, jovens, adultos e idosos.
São oferecidos de forma gratuita o acesso ao esporte e lazer, promovendo saúde e integração para a comunidade. São 39 polos e futuramente serão abertos outros locais do programa nos bairros de Várzea Grande.
A iniciação esportiva é formada por seis polos de futsal, sete de futebol, quatro de voleibol, dois de basquetebol, um de handebol, dois de atletismo, um de lutas olímpicas, três de lutas (judô, jiu-jitsu e karatê), um de Wrestling (luta livre), um de vôlei de areia e sete polos de atendimento de Bem-Estar para adultos e idosos.
Corpo de Bombeiros combate 15 incêndios florestais neste sábado (30)
IPEM avalia novo Posto Autorizado de Cronotacógrafo em Várzea Grande
Várzea Grande recebe veículo para fortalecer agricultura familiar
Polícia Militar realiza homenagem para conselheiros de segurança pública de todo o Estado
Prefeitura de Cuiabá fará contratação de produtos da agricultura familiar
Segurança
Polícia Militar realiza homenagem para conselheiros de segurança pública de todo o Estado
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade em homenagem ao Dia Nacional do...
Polícia Civil recebe visita técnica do Poder Judiciário para capacitação em atendimento à pessoa idosa
A Delegacia Especializada de Delitos Contra a Pessoa Idosa, da Polícia Civil de Mato Grosso, recebeu, nesta semana, uma visita...
Polícia Civil prende integrantes de facção criminosa e fecha boca de fumo em Confresa
Cinco integrantes de uma facção criminosa, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES4 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo