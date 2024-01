Várzea Grande receberá investimentos em novas unidades de segurança pública

Prefeitura de Várzea Grande, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores se uniram para adotar medidas que visem tornar a segunda maior cidade de Mato Grosso mais segura e mais humana, lembrando que os investimentos terão repercussão em diversas cidades de Mato Grosso, pois abrange toda a Baixada Cuiabana e o Vale do Rio Cuiabá com 17 cidades.

“Estamos todos unidos por uma Várzea Grande mais segura e humana, pois sabemos que isto tem reflexo em Cuiabá e em diversas outras cidades da baixada e nosso principal foco é atender a população e garantir que ela esteja segura”, sinalizou o prefeito Kalil Baracat as autoridades presentes, lembrando que Várzea Grande também investe em Segurança Pública porque se preocupa com a cidade e sua gente e que a sensação de segurança é um dos requisitos para novos investidores.

O prefeito sinalizou que a Guarda Municipal de Várzea Grande, a primeira de Mato Grosso, implantada durante o mandato do hoje senador Jayme Campos como prefeito é exemplo de atuação e de parceria com as demais forças policiais para garantir a população e a cidade mais segurança, mais ordem.

O Termo de Cooperação Técnica vai permitir que o município de Várzea Grande invista mais de R$ 1,5 milhão na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, bem como ações complementares, entre recursos próprios e de emendas parlamentares.

“Estes projetos arquitetônicos e de engenharia permitirão a execução de obras físicas de ampliação, requalificação, melhorias no 4º Batalhão da Polícia Militar, principal unidade da Força em Várzea Grande e que atua em várias cidades. Já 15ª Companhia Independente de Força Tática e as Unidades de Polícia Militar no Distrito Industrial e do 2º Comando Regional serão construídas. Todas eles tem uma estimativa que ainda vai depender de processo licitatório para receberem investimentos da ordem de R$ 25 milhões e que irão contar com recursos públicos do Estado de Mato Grosso, de Várzea Grande e de emendas parlamentares federais e estaduais”, explicaram o prefeito Kalil Baracat, o secretário de Estado de Segurança Pública, César Augusto Roveri e o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Alexandre Corrêa Mendes, além do senador Jayme Campos, do deputado federal Coronel Assis e do deputado estadual Júlio Campos que sinalizaram por emendas e repasses para a execução das obras.

O deputado federal Coronel Assis sinalizou ainda por recursos federais através de emendas para uma Base da Polícia Militar no Grande São Mateus que reúne diversos bairros e pelo menos 35 mil habitantes.

O senador Jayme Campos e o deputado Júlio Campos frisaram que todo e qualquer investimento em segurança pública são essenciais e fundamentais para fazer frente ao crime organizado as facções que têm tornado a vida das pessoas mais intranquilas.

“Não podemos permitir que cenários como os vivenciados em países como o Equador e até mesmo em algumas grandes cidades do Brasil onde a criminalidade impõe medo no dia a dia das pessoas tome conta de tudo. Quando vejo a união dos Poderes Constituídos como Executivo, Judiciário e Legislativo, passo a ter a certeza de que estamos no caminho certo para debelar a criminalidade, punir criminosos de forma exemplar e não deixar que o medo impere”, frisou o senador Jayme Campos, que reafirmou ser a segurança pública uma questão que afeta a todos os países e pessoas do mundo.

Já o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, o Coronel César Augusto Roveri reafirmou o compromisso das forças policiais e do governo Mauro Mendes de forma incansável no combate a criminalidade.

“Temos investido pesadamente na qualificação e treinamento de nossos policiais, realizado novos concursos e investido em veículos e equipamentos modernos como prioridade estabelecida pelo governador Mauro Mendes, mas faço das palavras do prefeito Kalil Baracat e do senador Jayme Campos, minhas palavras, de que segurança pública tem que ser um esforço de todos para se debelar a criminalidade”, disse o secretário de Segurança Pública, César Augusto Roveri.

O comandante da Polícia Militar, Coronel Alexandre Corrêa Mendes realçou como fundamental a parceria entre todas as esferas de Poder Público para fazer frente a criminalidade, “pois a criminalidade conta com vantagens que somente com capacitação de novos policiais, investimentos em tecnologia e principalmente leis mais rigorosas é que poderão ser debeladas. Somente a união de esforços com pesados investimentos e com a continua atuação é que o crime será debelado pelas forças polícias, pela Justiça e pelos órgãos de controle”, sinalizou o comandante da Polícia Militar, frisando que a sociedade espera de todos ações efetivas e resolutivas.

O senador Jayme Campos e o deputado federal, Coronel Assis foram na oportunidade Condecorados com a Medalha Honra ao Mérito da Força Tática que recentemente em evento condecorou tanto o prefeito Kalil Baracat como a primeira-dama e promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat.

O Tenente Coronel, Tiago Costa Gomes, comandante da Força Tática sinalizou que ela tem uma atuação diferenciada da Polícia Militar, por se dedicar as áreas de maior incidência de crimes e em ações especiais como resgate de sequestro.

“Vamos ter um espaço específico para nossa atuação e para que possamos desempenhar funções de segurança com melhor resultado”, disse o comandante lembrando que a Instituição Polícia Militar tem encontrado respaldo em todas as esferas do Poder Público para desempenhar sem papel a contento.

O primeiro-secretário da Câmara Municipal, Sargento Galibert, aposentado da Polícia Militar, lembrou os esforços do Legislativo de Várzea Grande para que as forças policiais, bem como a Justiça e o Ministério Público possam atuar de forma voltada para debelar a criminalidade. Ele lembrou ainda os esforços da vereadora Rosy Prado para levar uma Unidade de Polícia Militar para o Distrito Industrial e para facilitar a atuação das forças policiais como um todo.

Já a vereadora Rosy Prado sinalizou como fundamental não apenas para o Distrito Industrial como para diversos bairros da região a atuação não apenas da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil entre outros órgãos de controle assegurando a população a percepção da segurança e a certeza de que investir e morar em Várzea Grande é um bom negócio.

“É bom ver que o trabalho e a dedicação de nossos esforços estão surtindo efeitos positivos para a cidade e para nossa gente”, disse Rosy Prado.

Participaram da solenidade o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, o Tenente Coronel José Nildo Silva Oliveira do 2º Comando Regional e os secretários municipais de Viação e Obras Pública, Luiz Celso Morais e o Adjunto da Defesa Social, Alexsander Ortiz, o comandante da Guarda Municipal, Alisson Baracat e o presidente da União Várzea-grandense dos Bairros (UNIVAB), Claido Celestino, mais conhecido como Ferrinho.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT