Parceria entre secretarias municipais garante medidas de prevenção e combate nas escolas da rede pública municipal

Uma reunião entre as secretarias municipais de Educação, Saúde e Serviços Públicos, realizada no auditório da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC), deu início ao alinhamento das ações de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya nas escolas da rede municipal de Várzea Grande.

Gestores e coordenadores das 96 unidades escolares participaram do encontro, que teve como objetivo a elaboração de estratégias colaborativas e socioambientais a serem desenvolvidas nas escolas, visando conscientizar, prevenir e reduzir o número de casos das doenças no Município.

De acordo com a superintendente Pedagógica da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), professora Elizete Gonzaga dos Santos Lima, o Município está lançando uma importante campanha sobre as arboviroses, os métodos de prevenção e combate das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e as escolas serão protagonistas nesse trabalho de conscientização. “Esta reunião intersetorial é o ponto inicial para desenvolvermos um trabalho em conjunto com as demais secretarias municipais, interagindo, apresentando demandas para garantir a redução do número de casos da doença, trabalhando os temas com nossos alunos em sala de aula” explicou.

A superintendente disse que os trabalhos conduzidos pela equipe da Educação Ambiental da SMECEL serão o fio condutor para a mudança de atitude da comunidade escolar em relação às medidas de prevenção e combate a essas doenças. “A aprendizagem sobre os meios para se evitar a proliferação do vetor, os cuidados com o armazenamento de materiais e o descarte correto do lixo começam na escola e as ações de prevenção devem ser difundidas na comunidade escolar” defendeu.

DIA D – A gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Carreira Rodrigues, apresentou as ações programadas para o início de fevereiro como o ‘Dia D de Conscientização’, que irá ocorrer na quarta-feira, dia 5, em todas as escolas da rede municipal, que terá como foco a prevenção das arboviroses.

Também no dia 5, está programado o lançamento da campanha ’10 Minutos Contra o Aedes’, que ocorrerá nas escolas municipais e entono. A secretaria municipal de Saúde vai promover ainda uma campanha de vacinação contra a dengue, in loco, nas escolas para o público alvo na faixa etária entre 10 a 14 anos. A gerente esclareceu que para ser vacinado, o aluno deverá apresentar uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis

“É importante que se trabalhe o conteúdo sobre as arboviroses nas escolas e que no dia 5 se implemente o projeto ‘10 Minutos Contra o Aedes’ sem prejudicar o conteúdo normal do currículo pedagógico. A produção de fotos e vídeos sobre esses trabalhos em sala de aula poderão ser disponibilizados à secretaria de Saúde para contribuir com a parceria” reforçou a superintendente Pedagógica.

Além da Superintendente Pedagógica, professora Elizete Gonzaga dos Santos Lima e da gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Alessandra Carreira Rodrigues, participaram da reunião, o superintendente da Vigilância em Saúde, José Carlos Valadares, a coordenadora de Fiscalização e Postura, Ana Karolina Aguilar e a coordenadora regional da secretaria de Serviços Públicos, Ana Paula Morcillo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT