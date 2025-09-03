Várzea Grande reforça ações de prevenção antes do retorno do período chuvoso

A falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população durante as fortes chuvas registradas no primeiro semestre deste ano

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, intensificou as ações de manutenção preventiva em diversos pontos da cidade para reduzir riscos de alagamentos e enchentes durante o período chuvoso. O trabalho engloba a limpeza de bocas de lobo, canais de passagem de água, córregos, tubulações, canaletas e espaços públicos, garantindo melhor escoamento da água das chuvas.

Essas atividades fazem parte de um projeto macro de prevenção, elaborado a partir da experiência de anos anteriores, quando a falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população. Aproveitando os dias de tempo firme, as equipes da Secretaria atuam de forma descentralizada, priorizando locais mais vulneráveis ao acúmulo de água.

Os serviços vão além da limpeza e incluem também a recuperação de vias, com operações tapa-buracos, recapeamentos, patrolamento em ruas não asfaltadas e implantação de nova pavimentação em bairros que ainda não contam com esse benefício. Outro foco importante é a construção de novas bocas de lobo em pontos estratégicos da cidade, ampliando a capacidade de escoamento das águas pluviais.

Segundo o Secretário Municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, “Estamos antecipando os trabalhos para que, no período chuvoso, a cidade esteja mais preparada e os moradores não sofram com alagamentos”.

Com esse trabalho preventivo, a administração municipal quer salvar vidas, evitar que novos pontos de alagamentos surjam, proteger residências e minimizar impactos que possam comprometer a rotina dos moradores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT