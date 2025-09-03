Várzea Grande
Várzea Grande reforça ações de prevenção antes do retorno do período chuvoso
A falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população durante as fortes chuvas registradas no primeiro semestre deste ano
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, intensificou as ações de manutenção preventiva em diversos pontos da cidade para reduzir riscos de alagamentos e enchentes durante o período chuvoso. O trabalho engloba a limpeza de bocas de lobo, canais de passagem de água, córregos, tubulações, canaletas e espaços públicos, garantindo melhor escoamento da água das chuvas.
Essas atividades fazem parte de um projeto macro de prevenção, elaborado a partir da experiência de anos anteriores, quando a falta de manutenções periódicas contribuiu para transtornos enfrentados pela população. Aproveitando os dias de tempo firme, as equipes da Secretaria atuam de forma descentralizada, priorizando locais mais vulneráveis ao acúmulo de água.
Os serviços vão além da limpeza e incluem também a recuperação de vias, com operações tapa-buracos, recapeamentos, patrolamento em ruas não asfaltadas e implantação de nova pavimentação em bairros que ainda não contam com esse benefício. Outro foco importante é a construção de novas bocas de lobo em pontos estratégicos da cidade, ampliando a capacidade de escoamento das águas pluviais.
Segundo o Secretário Municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, “Estamos antecipando os trabalhos para que, no período chuvoso, a cidade esteja mais preparada e os moradores não sofram com alagamentos”.
Com esse trabalho preventivo, a administração municipal quer salvar vidas, evitar que novos pontos de alagamentos surjam, proteger residências e minimizar impactos que possam comprometer a rotina dos moradores.
Previvag cumpre requisitos e recebe Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS Pró-Gestão
“Esta certificação mostra que estamos no caminho certo, pois estamos realizando uma gestão estável e eficaz no cumprimento das obrigações legais e previdenciárias”
O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag) recebeu a Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social nível I. O certificado é válido até 29 de agosto de 2028.
A certificação é concedida por entidades externas credenciadas, após um processo de auditoria que avalia a conformidade com padrões de qualidade definidos em diversas dimensões, como controles internos, governança corporativa e educação previdenciária.
Conforme a presidente do Previvag, Sumaia Leite, o Município cumpriu 18 itens importantes como: protocolo, controle social, prazo de entrega e até a publicação da concessão de benefícios. A vistoria foi feita pelo Ministério da Previdência Social.
“Esta certificação mostra que estamos no caminho certo, pois estamos realizando uma gestão estável e eficaz no cumprimento das obrigações legais e previdenciárias”, conta Sumaia.
“A certificação representa um marco importante não só para Prefeitura de Várzea Grande, mas, principalmente, para a vida dos segurados e beneficiários municipais. Esse reconhecimento atesta a excelência na governança, na transparência e na gestão responsável dos recursos previdenciários, garantindo mais segurança e credibilidade à instituição”, finaliza a presidente do Previvag.
Guarda Municipal recebe seis motocicletas por meio de parceria com MPE e Conseg
Os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente
A Guarda Municipal de Várzea Grande, por meio de parceria com Ministério Público Estadual (MPE) e Conselho Municipal de Segurança (Conseg), recebeu, nesta quarta-feira (3), cinco motocicletas Kawasaki para auxiliar no patrulhamento de competência da Guarda Municipal.
Foram recebidas três motos de 300 cilindradas e três de 600 cilindradas. Conforme o Secretário Municipal de Defesa Social, Louriney Silva, os veículos serão fundamentais para atender também demandas em áreas de difícil acesso, como a zona rural e meio ambiente. “Estamos felizes em ter esses veículos que irão reforçar nossa fiscalização ambiental, como também em outros atendimentos. Vamos ainda buscar cada vez mais recursos, ferramentas e outros materiais para aprimorar nosso atendimento ao cidadão várzea-grandense”, conta Louriney.
O comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos, reforçou o compromisso da instituição com a segurança pública do Município. “Nossos atendimentos, agora, serão ainda mais ágeis. Estamos muito gratos ao Ministério Público e ao Conselho de Segurança por colaborarem com a Guarda Municipal. Esses veículos são fundamentais para fiscalização, inclusive no combate ao descarte ilegal de lixo”, disse.
O presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Feconseg-MT), Danilo Moraes, lembra a importância de ações rápidas para garantir a segurança dos munícipes. “A Guarda Municipal de Várzea Grande é fundamental para a segurança pública, pois ela é a primeira que foi criada no estado de Mato Grosso. Ações, como essa, representam maior cobertura fiscalizatória, além de aumentar a repressão contra a criminalidade”, disse.
A promotora de Justiça de Mato Grosso, Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, os recursos usados para comprar as motocicletas são frutos de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), além de apoio de não persecução cível e criminal. “Entendemos que o projeto apresentado pela Guarda Municipal e Conselho de Segurança foi aprovado e muito produtivo para prevenção e repressão de atos contra o meio ambiente, além de garantir a fiscalização e cumprimento das leis”, declara.
Também estiveram presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, tenente-coronel Mario William, coordenador da Polícia Comunitária, major Kawahara e o empresário Valdevino Jesus (Paddock Motos).
Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP
Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira...
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de...
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
