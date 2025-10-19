Connect with us

Várzea Grande

Várzea Grande reforça justiça fiscal e cria Comitê de Recuperação de Ativos

19/10/2025

O CIRA tem como objetivo prioritário o combate a casos de ilícitos e de sonegação fiscal

A Prefeitura de Várzea Grande publicou no Diário Eletrônico Municipal o decreto n° 84/2025 que institui e cria o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Várzea Grande (CIRA).

Conforme o decreto, o CIRA tem como objetivo a propositura de ações voltadas ao aprimoramento de ações integradas e com vistas à efetividade na recuperação de ativos de titularidade do município de Várzea Grande, prioritariamente no combate a casos de ilícitos e de sonegação fiscal.

O Comitê tem a seguinte formação: secretário municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva; Controladora-Geral do municipal, Elisângela Oliveira; Procurador-Geral do município, Maurício Magalhães Faria Neto, sendo que eles devem designar os respectivos suplentes, em caso de ausências em reuniões. A presidência do Comitê será rotativa, com mandato de 12 meses, e a Secretaria-Geral ficará sob responsabilidade da Secretaria de Gestão Fazendária.

Segundo o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a criação do CIRA reforça o compromisso da administração municipal com a transparência, a legalidade e o fortalecimento da gestão fiscal.

“A atual gestão segue os princípios constitucionais da administração pública. Entre as atribuições do Comitê estão propor medidas legais e administrativas para recuperação de ativos, prevenir e reprimir crimes contra a ordem econômica e tributária, além de estimular a cooperação entre órgãos públicos e entidades parceiras. O CIRA também poderá instituir grupos operacionais permanentes, sob o modelo de forças-tarefas, com o objetivo de planejar e executar ações conjuntas”, destacou Marcos.

O Comitê também poderá contar com a participação de instituições estaduais e federais, mediante cooperação técnica, como o Ministério Público Estadual, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Federal, COAF e Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

“Nunca vimos o pátio da Prefeitura tão cheio de máquinas”

Published

9 horas atrás

on

19/10/2025

By

Parcerias e iniciativas da atual gestão marcam uma nova e produtiva fase para a produção rural

O fortalecimento da agricultura familiar, em Várzea Grande, ganhou um novo impulso com a entrega de maquinários e a implementação do Programa Fundaf — Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (FUNDAAF) — com propósito de oferecer suporte financeiro direto aos agricultores familiares, com recursos a fundo perdido para impulsionar a produção, estimular a economia rural e reduzir desigualdades regionais. O programa, somado aos novos equipamentos entregues pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), marcam uma nova fase para o setor rural do Município.

“Nunca vimos o pátio da Prefeitura tão cheio de máquinas. A agricultura familiar de Várzea Grande vive um novo tempo. E, em breve os cartões do Fundaaf serão entregues aos nossos produtores”, declarou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, durante o evento de entrega.

Na última semana, foram entregues dois caminhões caçamba, duas retroescavadeiras, uma pá-carregadeira, duas picapes, uma enxada rotativa e uma perfuradora, equipamentos que irão beneficiar diretamente cerca de 1,8 mil famílias em plena atividade na zona rural. Segundo o secretário, o investimento faz parte de um planejamento estratégico que vai do curto ao longo prazo.

“Quando assumimos a Secretaria, encontramos uma precariedade muito grande nos equipamentos. Hoje, com o apoio da Empaer e do governo do Estado, conseguimos mudar esse cenário. Nosso objetivo é que o agricultor produza e que o Município, junto às cooperativas, garanta a comercialização. Esses maquinários são para fomentar o que já é produzido e gerar novas oportunidades”, afirmou Amorim.

O presidente da Empaer-MT, Suelme Fernandes, destacou que o avanço da agricultura familiar em Várzea Grande é resultado de uma nova forma de gestão.

“Desde o início da gestão da prefeita Flávia Moretti e do secretário Ricardo Amorim, assumimos o compromisso de mudar o conceito da agricultura familiar. Muita gente dizia que Várzea Grande não tinha pequenas propriedades, e hoje estamos impressionados com a diversidade e a qualidade da produção — desde alimentos com alta tecnologia até produtos tradicionais como rapadura, queijo, doces e mel”, ressaltou.

Suelme também lembrou que o Fundaaf é uma política inovadora, criada para garantir condições de investimento direto aos pequenos produtores. “Com o Fundaaf, cada produtor pode receber até R$ 6 mil para estruturar melhor sua produção, seja com a compra de equipamentos, reforma de galinheiros ou melhorias nas cozinhas de doces. Isso fortalece o campo e combate às desigualdades regionais”, explicou.

O presidente destacou ainda que a Empaer e a Prefeitura agora atuam de forma integrada. “O governo e o município são uma coisa só. Juntos, somos fortes e podemos transformar a realidade da agricultura familiar”, completou.

MAIOR APOIO – Produtores rurais também comemoraram a chegada dos maquinários e o apoio do Fundaaf. Paulo César da Silva, presidente do PA Nossa Senhora Aparecida (Sadia 1), afirmou que os equipamentos vão auxiliar na produção e na preservação ambiental. “Temos uma área de preservação de 1.600 hectares e com a pá-carregadeira e a retroescavadeira poderemos manter tudo limpo e produtivo, melhorando a vida das 540 famílias do assentamento”, disse.

Já Jairo Antônio da Silva Borges, produtor da comunidade Formigueiros desde 1986, destacou que a estrutura vai ampliar a capacidade de entrega. “Produzimos banana e hortaliças e já vendemos por meio de cooperativas. Agora, com esse reforço, podemos aumentar a produção e atender mais pessoas”, contou.

“Com a união entre Estado e Município, a agricultura familiar de Várzea Grande vive um momento de expansão, investimento e valorização do pequeno produtor, consolidando o campo como motor de desenvolvimento sustentável e geração de renda”, concluiu Amorim.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comitê de Enfrentamento a Alagamentos atua de forma preventiva durante a chuva em Várzea Grande

Published

17 horas atrás

on

19/10/2025

By

As equipes do Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos estiveram nas ruas na noite deste sábado (18), atuando de forma preventiva durante a chuva que atingiu Várzea Grande, com o objetivo de evitar transtornos e garantir o escoamento da água em pontos críticos da cidade.

Mesmo com o volume intenso de chuva, não houve registro de alagamentos. As ações foram voltadas à manutenção do fluxo das águas e à prevenção de acúmulos, com máquinas e servidores mobilizados para realizar a desobstrução de canais, córregos e bocas de lobo, especialmente em áreas que exigem maior atenção à exemplo do Córrego da Manga que corta os bairros Manga e Cristo Rei, Construmat e Alameda.

Durante as vistorias, o Comitê identificou novamente o descarte irregular de lixo e entulhos em córregos e canais recentemente limpos. Entre os materiais encontrados estavam garrafas PET, plásticos, móveis velhos, restos de poda e outros resíduos que comprometem o sistema de drenagem e aumentam o risco de futuros alagamentos.

Os serviços de limpeza, manutenção e desobstrução são executados de forma contínua e preventiva pelas secretarias municipais de Viação e Obras e de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, dentro do plano municipal de enfrentamento aos alagamentos.

O Comitê reforça que o descarte irregular de lixo anula o trabalho preventivo das equipes e coloca em risco toda a comunidade, pedindo o apoio da população para não jogar resíduos em vias públicas, córregos ou terrenos baldios — uma atitude essencial para a segurança e o bem-estar de todos.

O monitoramento é constante durante todo o período chuvoso, com a união de forças entre diferentes órgãos da gestão municipal. A prefeita Flávia Moretti acompanha pessoalmente as ações, garantindo coordenação e rapidez na resposta a qualquer eventualidade.

Em caso de ocorrências ou situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo número (65) 98475-7112, que funciona em regime de plantão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

