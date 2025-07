Várzea Grande reforça limpeza urbana com retirada de mais de 20 mil t de lixo e entulho em 180 dias

A atuação do órgão tem refletido o compromisso da administração municipal com a transparência, a modernização da máquina pública e o respeito ao funcionalismo. Terreno prometido há quase 30 anos está definitivamente regularizado!

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Previvag), apresentou nesta semana o balanço dos primeiros seis meses da atual gestão, destacando importantes avanços em governança, infraestrutura e valorização dos servidores públicos. A atuação do órgão tem refletido o compromisso da administração municipal com a transparência, a modernização da máquina pública e o respeito ao funcionalismo.

Entre as ações de maior destaque está a adesão ao Pró-Gestão RPPS, programa do Ministério da Previdência Social que incentiva boas práticas de governança, gestão de riscos, controles internos e transparência nos Regimes Próprios de Previdência Social. “Com essa adesão, o Previvag passa a seguir um modelo de excelência que fortalece a credibilidade do Instituto e a confiança dos servidores”, pontuou a presidente do Previvag, Sumaia Leite de Almeida.

Outro avanço importante é a realização da eleição do novo Conselho Previdenciário, marcada para o próximo dia 1º de agosto, reforçando a participação direta dos servidores na gestão do Instituto. “A representatividade é fundamental. Os servidores precisam ser ouvidos e participar das decisões. Estamos construindo um modelo cada vez mais democrático e participativo”, destacou Sumaia.

Na área patrimonial, o Previvag também teve conquistas históricas. Um terreno de 9 mil m², prometido ao Instituto desde 1996 – há quase 30 anos – foi finalmente regularizado e transferido por escritura pública, após quase três décadas de espera. A conquista abre caminho para novos investimentos. Já está em curso o planejamento para construção ou reforma da sede própria do Instituto, o que deve garantir melhores condições de atendimento ao segurado e de trabalho aos colaboradores. Além disso, um projeto de revitalização da área do terreno está em estudo, com foco em funcionalidade e valorização do espaço público.

A prefeita Flávia Moretti comemorou os resultados. “O Previvag é o reflexo do cuidado da nossa gestão com o servidor público. Estamos promovendo uma verdadeira reestruturação institucional, com responsabilidade, compromisso e foco na valorização daqueles que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande”, afirmou.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também enfatizou o avanço administrativo. “Esse balanço mostra que estamos no caminho certo. O servidor público é nosso maior patrimônio, e garantir um sistema previdenciário eficiente, transparente e bem estruturado é garantir segurança e respeito a todos que dedicam sua vida ao município”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT