Várzea Grande reforça vacinação após novo caso suspeito de sarampo
Município segue com um caso sob investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, manchas avermelhadas na pele, tosse e coriza. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos suspeitos de sarampo registrados no Município, cinco já foram descartados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Apenas um segue em investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, exantema (manchas avermelhadas na pele), tosse e coriza no dia 29 de setembro. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra.
Segundo Alessandra Carreira, gerente de vigilância epidemiológica, “as equipes da Vigilância, juntamente com as equipes da Atenção Primária, realizam o bloqueio vacinal seletivo, que consiste em vacinar, de acordo com o cartão de vacinas, todas as pessoas que tiveram contato com a criança”, explica.
VACINAÇÃO DISPONÍVEL NAS UNIDADES – A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do Município. A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Segundo a nova determinação do Ministério da Saúde, é recomendado que crianças a partir dos seis meses até os 11 meses realizem a dose zero da vacina contra o sarampo e crianças a partir de 1 ano, adolescentes e adultos até 29 anos devem ter duas doses de tríplice viral, já adultos com idade de 30 a 59 anos precisam de uma dose. Em relação aos profissionais da saúde, estes precisam ter duas doses independente da faixa etária.
ALERTA EM MATO GROSSO – O Estado já confirmou três casos de sarampo este ano. Os três no município de Primavera do Leste. Um dos casos é uma mulher de 27 anos, grávida, que perdeu o bebê após complicações da doença. Tanto ela quanto o filho de 4 anos haviam tido contato com pessoas infectadas durante uma viagem à Bolívia.
Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande tem reforçado ações especiais de imunização. Nos dias 3 e 4 de outubro haverá vacinação no Várzea Grande Shopping, das 13h às 20h30. Já nos dias 8, 9 e 10, a imunização será no Aeroporto Marechal Rondon, das 8h às 16h, voltada especialmente para passageiros em trânsito.
COMPROMISSO COM A PREVENÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destaca que a prioridade é impedir que o vírus entre no Município. “Estamos intensificando as ações, garantindo a busca ativa e ampliando a cobertura vacinal para proteger a população. A melhor forma de evitar o sarampo é estar com a vacinação em dia”, reforçou.
Além da dose de tríplice viral, as unidades de saúde também oferecem todas as vacinas do calendário nacional.
SINTOMAS E COMPLICAÇÕES DO SARAMPO – O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por vias respiratórias. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse persistente, coriza, conjuntivite e pequenas manchas brancas na mucosa da boca.
Em crianças, a doença pode provocar complicações como diarreia intensa, otite, pneumonia, desnutrição e, em casos mais graves, sequelas neurológicas. Já em adolescentes e adultos, o sarampo pode evoluir para quadros severos, como encefalite, infecções respiratórias graves e, em gestantes, trazer risco de parto prematuro e até aborto espontâneo.
Curso de agroecologia estimula filhos de agricultores familiares às práticas sustentáveis
Na prática, alunos produziram a calda bordalesa, uma alternativa natural ao controle de pragas e doenças nas lavouras. Objetivo é contribuir para com o futuro das propriedades e a fixação dessas famílias no campo, para que sigam fazendo e mais sabem!
Filhos de famílias da agricultura familiar receberam nesta quinta-feira (02), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Bianka Lorena Rocha Capilé’, no Assentamento Rural Sadia 3, uma importante formação em agroecologia. O objetivo foi sensibilizar os alunos sobre práticas mais sustentáveis na produção agrícola e noções de educação ambiental, preparando-os para contribuir com o futuro das propriedades de suas famílias.
O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS-VG), James Cabral. “Explicamos os princípios da agroecologia e realizamos uma oficina prática de produção de calda bordalesa, uma ferramenta essencial para o controle de pragas e doenças nas lavouras de forma sustentável. A calda bordalesa é produzida com cobre e cal virgem e age protegendo as plantas sem comprometer o meio ambiente”, destaca.
A capacitação se baseou em uma cartilha desenvolvida pela equipe técnica da SEMMADRS, que orienta agricultores sobre a produção de alternativas naturais de controle de pragas. As caldas podem ser de origem inorgânica, utilizando minerais como cobre e enxofre, ou orgânica, produzida a partir de partes de plantas como folhas, frutos e raízes. “O uso desses produtos é apenas uma parte da agroecologia. Para alcançar uma produção realmente sustentável, é fundamental cuidar bem do solo, da água e diversificar a propriedade, seguindo princípios ecológicos básicos”, explica James Cabral.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, reforçou a relevância da iniciativa. “Esses cursos fazem parte de um conjunto de políticas públicas da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que visa fortalecer a agricultura familiar e promover práticas agrícolas mais conscientes e sustentáveis. Investir na educação dos filhos dos agricultores é garantir que as boas práticas continuem nas futuras gerações”, afirmou.
Ricardo Amorim também aponta que o conhecimento é fundamental para que esses jovens sejam estimulados a trabalhar no campo. “Queremos que os filhos vejam que a agricultura familiar também é rentável se feita com planejamento, mas principalmente, com conhecimento. Com iniciativas assim, Várzea Grande dá exemplo de como a educação ambiental aliada à formação técnica pode transformar a produção agrícola e estimular o desenvolvimento sustentável no Município’, afirma.
Várzea Grande participa de comissão que regulamenta ruído do aeroporto
As reuniões CGRA têm como foco analisar estatísticas de reclamações, mapear pontos de maior incômodo, acompanhar o Plano Específico de Zoneamento de Ruído no Município e definir medidas de fiscalização
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, participou nesta quinta-feira (2) da reunião semestral da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico (CGRA) do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, realizada pela concessionária Centro-Oeste Airports (COA). O encontro discutiu o gerenciamento do ruído aeronáutico e medidas de controle urbanístico em áreas de influência do aeroporto.
Representando o Município, a secretária Manoela Rondon destacou que Várzea Grande exerce papel ativo nessas comissões, defendendo o planejamento urbano e a segurança da população. “Essa parceria é fundamental para garantir que a cidade cresça de forma ordenada, respeitando normas e prevenindo problemas futuros. Um exemplo é a área de ruído, onde temos uma cabeceira sem edificações próximas e outra essencialmente com estabelecimentos comerciais, o que demonstra a importância do acompanhamento técnico da Prefeitura”, ressaltou.
As reuniões da Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico (CGRA) são previstas pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e têm como foco analisar estatísticas de reclamações, mapear pontos de maior incômodo, acompanhar o Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) no Município e definir medidas de fiscalização.
Manoela reforça que o monitoramento contínuo é essencial para preservar a qualidade de vida da população. “O trabalho da Prefeitura é justamente garantir equilíbrio entre desenvolvimento e segurança. Acompanhamos de perto cada decisão e atuamos para que Várzea Grande continue crescendo com responsabilidade, respeitando o planejamento urbano e a legislação”, disse.
CANAL DE ATENDIMENTO – Durante a reunião foi apresentado um novo canal de atendimento para que a população possa fazer reclamações ou denúncias de ruídos aeronáuticos. Pelo site www.centroeste-airports.com.br . A reclamação vai para a Ouvidoria do Aeroporto Internacional Marechal Rondon.
Link reclamações:
(https://socicam.omd.com.br/socicam/externo/cadastro.do?instituicao=550 )
