Várzea Grande
Várzea Grande resgata civismo do 7 de Setembro e reúne mais de 3 mil pessoas na Couto Magalhães
Foram 14 anos de espera que valeram à pena. “Várzea Grande, Pedacinho do Brasil” celebrou o patriotismo e coloriu o Centro da cidade de verde e amarelo
A população de Várzea Grande pôde celebrar em 2025 o patriotismo do Dia da Independência do Brasil. Depois de mais de uma década – 14 anos -, a Prefeitura Municipal voltou a promover o Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro, resgatando uma tradição histórica da cidade. Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao evento no final da tarde de hoje (7).
Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), o Desfile Cívico-Militar deste ano trouxe como tema “Várzea Grande, Pedacinho do Brasil”, sugerido pela própria prefeita Flávia Moretti (PL), que destacou o Município com uma história, cultura e tradições únicas no cenário nacional.
Com palanque oficial montado na Avenida Couto Magalhães, a prefeita Flávia Moretti, acompanhada pelo secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, receberam autoridades municipais, estaduais e a população para o desfile, que contou com a participação das forças de segurança, escolas municipais e estaduais e instituições convidadas.
O tradicional sobrevoo do helicóptero do Ciopaer abriu o desfile com a apresentação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em seguida, a Banda Municipal de Várzea Grande acompanhou o pelotão do Exército Brasileiro. A Polícia Militar com sua banda, desfilou, e em seguida foi a vez do pelotão de soldados, cadetes da Academia da PM, alunos da Escola Militar Tiradentes, seguidos pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso com sua banda.
Abrindo o desfile das escolas, a fanfarra premiada da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Senhora Dirce Leite de Campos’, seguida pelos alunos das EMEBs ‘Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, ‘Heróclito Leôncio Monteiro’.
A fanfarra da EMEB ‘Profª Irenice Godoy de Campos Silva’ se apresentou na sequência, seguida pelos alunos das EMEBs ‘David Mayer’ e ‘Profª Salvelina Ferreira da Silva’.
Em seguida, a fanfarra da EMEB ‘Profª Lúcia Leite Rodrigues’ deu o ritmo para o desfile dos alunos das EMEBs ‘Profº Demétrio de Souza’ e ‘Antonia Felipa de Campos Martins’. Na sequência, a fanfarra da EMEB ‘Profº Lenine de Campos Póvoas’ se apresentou conduzindo os pelotões de alunos da EMEB ‘Gabriel Muller’.
A fanfarra da EMEB ‘Faustino Antonio da Silva’ fechou a participação dos alunos no desfile e em seguida, as instituições convidadas marcaram presença na avenida. A primeira a desfilar foi a Associação Ecológica e Centro de Equoterapia Nativo, seguida pela Associação Laços de Vida. A fanfarra da Associação Social Civil Abaiuc – ASCA também participou.
Os alunos da Academia Gennime Ballet fizeram uma evolução para os convidados no palanque, em seguida, desfilam os membros da Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo. O Grupo Bate Lata, criado pela comunidade da EMEB ‘Paulo Freire’ foi destaque com a apresentação da percussão.
Em seguida, a fanfarra da Associação Acamis, fundada em 2011, se apresentou, seguida pelos alunos do Projeto Búfalo de iniciação prática esportiva. A Banda de Percussão da Escola Estadual José Mendes Martins marcou presença, seguida pelos alunos do Instituto F.S.D. (Famílias Sem Drogas) e pelos participantes do Instituto Semente Brasil.
O desfile ainda contou com a participação especial da equipe de Esportes da SMECEL e foi finalizado pela Banda Municipal ‘Manoel Teixeira de Oliveira’ com os batalhões da Guarda Municipal de Várzea Grande, que encerraram o desfile.
A prefeita Flávia Moretti destacou que a realização do Desfile Cívico-Militar foi um resgate para a população de Várzea Grande que estava sem contar com essa festa cívica há 14 anos. “É importante conhecer e valorizar a história de nosso País e celebrar datas tão marcantes como a do dia da Independência. Fiquei muito feliz em ver nossas crianças participando, mostrando o que elas aprenderam na escola e a importância dos valores cívicos para a formação do cidadão com orgulho de ser brasileiro” declarou.
Após a realização do desfile Cívico-Militar, a festa do Dia da Independência continuou com as apresentações artísticas no palco montado na praça Sarita Baracat. Houve a apresentação gratuita das bandas gospel Vozes ao Alto e Kedma Rocha.
Várzea Grande
Projeto de Aquaponia pode fortalecer cadeia produtiva de pescado
Equipe técnica da SEMMADRS Várzea Grande foi até Tangará da Serra visitar projeto uma produção que permite duas despescas de tilápia ao ano e colheitas mensais de alface, com retorno econômico relevante para pequenos produtores
Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) de Várzea Grande visitou o Instituto Resgate João Pizzato, em Tangará da Serra, para conhecer de perto o projeto de Aquaponia, iniciativa que alia tecnologia sustentável à geração de renda.
O sistema une a criação de tilápias e o cultivo de hortaliças em estufa, aproveitando a água dos tanques para irrigação e filtragem natural. Em Tangará, são mantidos seis tanques de 5 mil litros cada, com dois mil peixes, além de uma estufa com capacidade atual para dois mil pés de alface, podendo ser ampliada para sete mil. A produção permite duas despescas de tilápia ao ano e colheitas mensais de alface, com retorno econômico relevante para pequenos produtores.
Segundo o coordenador de Desenvolvimento Rural, Leandro Luiz da Silva, que acompanhou a visita ao lado da engenheira agrônoma Marianne Barros Cícero de Sá, o modelo pode ser aplicado em Várzea Grande: “Esse projeto tem grande potencial de implantação no Município, especialmente porque a Secretaria de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf-MT). pretende instalar uma empresa de beneficiamento de pescado. Para isso, precisamos estruturar a cadeia produtiva. Além do peixe, o cultivo paralelo de alface garante renda mensal estável ao pequeno produtor, com cerca de dois mil pés vendidos a R$ 5 ou R$ 6 cada, o que pode gerar até R$ 10 mil mensais por família”, destacou.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável reforçou o compromisso da gestão em apoiar iniciativas que fortaleçam o pequeno produtor. “Projetos viáveis como esse, em parceria com o governo do Estado por meio da Seaf, podem transformar a realidade rural. Cada unidade implantada gira em torno de R$ 200 mil e representa investimento em produção, sustentabilidade e inclusão social, pois o projeto pode também beneficiar uma ação social Município”, ressaltou.
Durante a visita, a comitiva também conheceu o trabalho desenvolvido pela Comunidade Terapêutica Resgate e Liberdade, mantida pelo Instituto João Pizzato, que atua na prevenção e tratamento de dependentes químicos, promovendo recuperação, reintegração social e apoio familiar e que é beneficiada pelo Projeto de Aquaponia em Tangará da Serra.
Várzea Grande
Site institucional disponibiliza atalho para vagas de emprego e atendimento ao empreendedor
Uma das missões da gestão municipal é inovar e facilitar os serviços à população
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, está disponibilizando uma aba no site para acompanhar as vagas de emprego abertas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Sala do Empreendedor, que também oferta os atendimentos do Centro de Atendimento Empresarial (CAE).
No sítio eletrônico oficial do Município, nas duas primeiras abas abaixo das notícias institucionais, estão localizados os serviços. Na aba “Trabalha VG”, os munícipes podem conferir as ocupações de emprego disponíveis, as quantidades de vagas, o horário de funcionamento do Sine. Além disso, o munícipe também pode pesquisar ou filtrar as informações da vaga de sua preferência.
Já na área da Sala do Empreendedor, há informações sobre abertura de empresas, informações sobre atendimento direto, além de disponibilizar serviços da ouvidoria do CAE, além de contato direto com a Secretaria.
O secretário da pasta, Mário Quidá Neto, lembra que uma das missões da gestão municipal é inovar e facilitar os serviços à população. “Esses serviços são permanentes da Secretaria e fundamentais para o desenvolvimento econômico do Município. Estamos fazendo esse trabalho para facilitar o acesso do cidadão à informação, ainda mais quando o assunto é emprego. Além disso, também estamos facilitando o atendimento ao empreendedor que investe e acredita em Várzea Grande”, lembra Quidá.
“O nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo, facilitando o acesso a serviços essenciais como a formalização de empresas, emissão de certidões, negociação de débitos, orientações jurídicas e empresariais, entre outros”, finaliza Quidá.
Várzea Grande resgata civismo do 7 de Setembro e reúne mais de 3 mil pessoas na Couto Magalhães
Festeja Sinop: Primeiro dia do Festival de Praia atrai população de Sinop e região
Corpo de Bombeiros combate 38 incêndios florestais neste domingo (7)
Projeto de Aquaponia pode fortalecer cadeia produtiva de pescado
Loja do Artesanato de MT movimenta R$ 80 mil e fortalece renda de 52 artesãos
Segurança
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de feminicídio
A Polícia Civil cumpriu, no final da tarde de sexta-feira (5.9), o mandado de prisão contra o autor do feminicídio...
Polícia Civil prende mulher com dois mandados de prisão
Uma mulher procurada por dois mandados de prisão, foi presa pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (5.9), na zona...
Polícia Civil deflagra operação contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Guiratinga
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou na sexta-feira (5.9), a Operação Canto da Sereia, para cumprimento de mandados judiciais...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil7 dias atrás
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
-
ARTIGOS & OPINIÕES7 dias atrás
Por que a agenda legislativa naufraga no primeiro viral?
-
AGRONEGÓCIO7 dias atrás
Plano Clima: entidade entrega sugestões e pressiona por remoções de carbono
-
Brasil5 dias atrás
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja Sinop: Show do Padre Reginaldo Manzotti reúne 33 mil pessoas no Gigante do Norte
-
CIDADES7 dias atrás
Estado investe R$ 47,6 milhões na construção de 2 CEIs e reformas de escolas em Sorriso
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (1º)