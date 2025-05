Várzea Grande retira 10 pontos de radares e economiza mais de R$ 158 mil/mês

O convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto possibilita de atendimento da rede municipal com aulas gratuitas para meninos e meninas que desejam aprender e praticar a capoeira, livre de taxa de inscrição, uniformes e outras despesas

Capoeirista de várias partes do país se reuniram neste final de semana para participar do evento ‘Quando o meu Gunga toca’, promovido pelo Instituto Semente Brasil. A abertura ocorreu na noite de sexta-feira, 9, no Tênis Clube, e no sábado, o encerramento com a graduação e colação de grau foi no ginásio do Fiotão.

O ‘Quando Meu Gunga Toca’ também graduou 53 alunos de escolas da rede municipal que seguem cursando a modalidade esportiva de forma totalmente gratuita através da parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande.

De acordo com Benedito Adriano Leite do Nascimento, o mestre Jaguar, a programação do evento contou com apresentações culturais, danças, balé, cerimônia de entrega de graduação e colação de grau, sarau capoerístico, vivências de capoeira e musicalidade, roda aberta e roda com convidados.

Sempre atuando em Várzea Grande e com 35 anos de dedicação ao esporte, o mestre Jaguar conta que já esteve a frente em várias escolas do Município, levando a arte e a cultura da capoeira para os estudantes, tanto da rede estadual como da municipal. “Já orientamos alunos das escolas Fernando Leite, Elmaz Gattaz, Nair de Oliveira, Pedro Gardez, Mercedes de Paula, Angela Botelho, entre outras” disse.

O convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Semente Brasil – que é certificado como ponto de Esporte e de Cultura, e reconhecido como de utilidade pública -, possibilita o atendimento da rede municipal com aulas gratuitas para meninos e meninas que desejam aprender e praticar a capoeira, livre de taxa de inscrição, uniformes e outras despesas. “Atualmente, atendemos alunos de diversas escolas como as das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs): Nair de Oliveira, Profª Maria das Graças Pinto, Paulo Freire, Padre Luiz Maria Ghisoni e Ana Francisca de Barros” informou.

